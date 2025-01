Խորհրդարանում հյուրընկալվել են Հյուսիսային Եվրոպա-Բալթյան երկրներ համագործակցության ձեւաչափի խորհրդարանների նախագահների ու փոխնախագահների գլխավորած պատվիրակությունները 1 / 20 ՀՀ ԱԺ արտաքին հարաբերությունների եւ եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովների անդամները հունվարի 24-ին հանդիպել են Հյուսիսային Եվրոպա-Բալթյան երկրներ համագործակցության ձեւաչափի (Nordic-Baltic Eight) խորհրդարանների նախագահների ու փոխնախագահների գլխավորած պատվիրակությունների հետ: «Հայաստան ենք եկել պատմական ժամանակահատվածում, քանի որ ձեր ժողովուրդն ընտրել է Եվրամիություն տանող ճանապարհը: Կարեւոր է, որ Հայաստանում բարելավվեն ստանդարտները, ամրապնդվի քաղհասարակության դերը, իրականացվեն անհրաժեշտ բարեփոխումներ: Մենք պատրաստ ենք խորհրդով, փորձով, դիվանագիտական աշխատանքով եւ գործնական քայլերով օգնել ձեզ այդ ճանապարհն ավելի դյուրին անցնելու համար»,- ասել է Լատվիայի Սայեմայի խոսնակ Դաիգա Միերինյան: ԱԺ արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Սարգիս Խանդանյանը, երախտագիտություն հայտնելով պատվիրակության` Հայաստան այցելելու համար, նշել է` այս այցը ցույց է տալիս, որ նորդիկ-բալթյան երկրներն աջակցում են Հայաստանում իրականացվող ժողովրդավարական բարեփոխումների օրակարգին: «Կարծում եմ, որ դա նաեւ հստակ աջակցություն է Հայաստանի քաղաքական դիմակայունությանը»,- ընդգծել է պատգամավորը: ԱԺ եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արման Եղոյանը բարձր է գնահատել տարածաշրջանային անվտանգությանն առնչվող հարցերի շուրջ պատվիրակության կազմում ընդգրկված երկրների դիրքորոշումը: Արման Եղոյանն արժեւորել է «Խաղաղության եվրոպական գործիքի» շրջանակում մեր երկրին ցուցաբերվող աջակցությունը, որը կարեւոր է ոչ միայն ֆինանսական, այլ նաեւ քաղաքական առումով: Խոսելով ԵՄ դիտորդական առաքելության կարեւորությունից` հանձնաժողովի նախագահը հույս է հայտնել, որ ԵՄ խորհրդում որոշում կկայացվի երկարաձգելու առաքելության մանդատը: Հանդիպմանը հանձնաժողովների անդամները կարեւորել են ինչպես Եվրոպական միության, այնպես էլ անդամ երկրների հետ հարաբերությունների խորացումն ու մի շարք ոլորտներում համագործակցության ընդլայնումը, խոսել ՀՀ-ԵՄ մուտքի արտոնագրերի ազատականացման շուրջ երկխոսության մեկնարկի վերաբերյալ, անդրադարձել Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի բանակցային գործընթացին: Ընդդիմադիր «Հայաստան» եւ «Պատիվ ունեմ» խմբակցությունների ներկայացուցիչները խոսել են Բաքվում պահվող հայ ռազմագերիների եւ այլ պահվող անձանց մասին, կարեւորել այդ հարցում միջազգային գործընկերների գործուն քայլերը:

24.01.2025

Խորհրդարանական դիվանագիտության համատեքստում Երեւանում են Հյուսիսային Եվրոպա-Բալթյան երկրներ համագործակցության ձեւաչափի (Nordic-Baltic Eight) խորհրդարանների նախագահներն ու փոխնախագահները: Պատվիրակները մեր երկրում են ԱԺ նախագահի հրավերով: Մանրամասները՝ տեսանյութում:

