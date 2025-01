Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հերիքնազ Տիգրանյանը հանդիպել է ԱՄԿ ներկայացուցիչների հետ 1 / 3 ԱԺ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հերիքնազ Տիգրանյանը հունվարի 23-ին հանդիպել է Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության (ԱՄԿ) գենդերային հավասարության եւ խտրականության դեմ պայքարի հարցերով մասնագետ Օզգե Բերբեր Ագտաշին եւ ԱՄԿ ազգային համակարգող Նունե Հովհաննիսյանին: Հանդիպմանը քննարկվել են «Բռնության եւ ոտնձգության մասին» թիվ 190 կոնվենցիայի վավերացման գործընթացին, «Հակախտրականության մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի դրույթներին, դրանց հետ կապված օրենսդրական փոփոխություններին վերաբերող հարցեր: Ողջունելով հյուրերին՝ հանձնաժողովի նախագահը նշել է, որ «Բռնության եւ ոտնձգության մասին» թիվ 190 կոնվենցիայի եւ «Հակախտրականության մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի ընդունմանն ընդառաջ որոշ օրենսդրական փոփոխություններ են կատարվել ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում, սակայն դեռեւս անելիքներ կան այդ ուղղությամբ: Հյուրերի տեղեկացմամբ «Բռնության եւ ոտնձգության մասին» թիվ 190 կոնվենցիան ընդունվել է 2019 թվականին՝ ԱՄԿ 100-ամյակի շրջանակում, եւ այն արդեն վավերացրել է 45 երկիր: Տարածաշրջանում առայժմ վավերացրել է Ղրղզստանը: Զրուցակիցները քննարկել են աշխատավայրում բռնությանն ու ոտնձգություններին, գենդերային հավասարությանը, կանանց եւ տղամարդկանց անհավասար վարձատրությանը, ոչ ֆորմալ, մասնավորապես՝ երեխաների, տարեցների եւ հաշմանդամների խնամքի տնային աշխատանք իրականացնող, ինչպես նաեւ գյուղական աշխատանքներում ներգրավված, չգրանցված անձանց աշխատանքային իրավունքների պաշտպանությանը եւ այլ՝ ընդհանուր հետաքրքրություն ներկայացնող մի շարք հարցեր: ԱՄԿ գենդերային հավասարության եւ խտրականության դեմ պայքարի հարցերով մասնագետ Օզգե Բերբեր Ագտաշը հանձնաժողովի նախագահին ներկայացրել է կառույցի կողմից իրականացվող աշխատանքները եւ ծրագրերը, անդրադարձել կազմակերպության կողմից իրականացվող վերապատրաստման դասընթացներին: Նշվել է, որ դրանք կազմակերպվում են ՀՀ առողջապահական եւ աշխատանքի տեսչական մարմնի, Հայաստանի արհմիությունների կոնֆեդերացիայի, ՀՀ մի շարք նախարարությունների աշխատակիցների կարողությունների հզորացման համար:

«Միասին հանուն խաղաղության եւ ժողովրդավարության» թեմայով պանելային քննարկում. ուղիղ հեռարձակում

Հյուսիսային Եվրոպա-Բալթյան երկրներ համագործակցության ձեւաչափի (Nordic-Baltic Eight) խորհրդարանների նախագահների ու փոխնախագահների գլխավորած պատվիրակությունների մասնակցությամբ «Միասին հանուն խաղաղության եւ ժողովրդավարության» թեմայով պանելային քննարկման ուղիղ հեռարձակումը: ... 23.01.2025

Խորհրդարանական ճեպազրույցներ. «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցություն

ԱԺ նիստերին հաջորդող խորհրդարանական ճեպազրույցների ընթացքում «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովհաննիսյանն ու ԱԺ գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Սիսակ Գաբրիելյանը պատասխանել են լրագրողների հարցերին: Ման... 23.01.2025

Խորհրդարանական ճեպազրույցներ. «Պատիվ ունեմ» խմբակցություն

«Պատիվ ունեմ» խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանն ԱԺ նիստերին հաջորդող խորհրդարանական ճեպազրույցների ընթացքում պատասխանել է լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հարցերին: Մանրամասները` տեսանյութում: ... 23.01.2025

Խորհրդարանական ճեպազրույցներ. «Հայաստան» խմբակցություն

ԱԺ նիստերին հաջորդող խորհրդարանական ճեպազրույցներին «Հայաստան» խմբակցությունից մասնակցել է խմբակցության քարտուղար Արծվիկ Մինասյանը: Պատգամավորը նախ հանդես է եկել կարճ ներածական խոսքով, ապա պատասխանել լրագրողների հարցադրումներին: Մանրամասները` տեսանյութում: ... 23.01.2025

Ալեն Սիմոնյանը հանդիպել է Հյուսիսային Եվրոպա-Բալթյան երկրներ համագործակցության ձեւաչափի խորհրդարանների նախագահների եւ փոխնախագահների հետ

ՀՀ ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հունվարի 23-ին Ազգային ժողովում ընդունել է Հյուսիսային Եվրոպա-Բալթյան երկրներ համագործակցության ձեւաչափի (Nordic-Baltic Eight) խորհրդարանների նախագահների ու փոխնախագահների ղեկավարած պատվիրակությանը: Հյուրընկալված պատվիրակության կազմում էին Էստոնիայի Ռիիգիկոգուի նախա... 23.01.2025

Ալեն Սիմոնյանը Հյուսիսային Եվրոպա-Բալթյան երկրներ համագործակցության ձեւաչափի խորհրդարանների նախագահների ու փոխնախագահների հետ այցելել է Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր

Հունվարի 23-ին ՀՀ ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանը Հյուսիսային Եվրոպա-Բալթյան երկրներ համագործակցության ձեւաչափի (Nordic-Baltic Eight) խորհրդարանների նախագահների ու փոխնախագահների հետ այցելել է Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր: Նրանք ծաղիկներ են դրել Հայոց ց... 23.01.2025