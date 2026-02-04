«Կշիռների եւ չափերի միջազգային բյուրոյին (ԿՉՄԲ/BIPM) ասոցացված անդամ դառնալու մասին» եւ ««Օրենսդրական չափագիտության միջազգային կազմակերպությանը (ՕՉՄԿ/OIML) թղթակցային անդամ դառնալու մասին» նամակ-համաձայնագրերը վավերացնելու մասին» օրենքի նախագիծն ԱԺ տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի քննարկմանն է ներկայացրել ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ Նարեկ Հովակիմյանը:
Զեկուցողը նշել է, որ նամակ-համաձայնագրերի վավերացումը բխում է «Միջազգային պայմանագրերի մասին» օրենքից: Ներկայում Օրենսդրական չափագիտության միջազգային կազմակերպությունն ունի 64 լիիրավ, 66 թղթակցային անդամ: Կշիռների եւ չափերի միջազգային բյուրոն ունի 64 լիիրավ անդամ եւ 37 ասոցացված անդամ: Նախաձեռնություններով առաջարկվում է չափագիտության ոլորտում միջազգային երկու հեղինակավոր կառույցներին Հայաստանի անդամակցությունը՝ ի դեմս լիազոր մարմնի՝ ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության կազմում գործող Ստանդարտացման եւ չափագիտության ազգային մարմնի, որը երկրի տարածքում ապահովում է չափումների միասնականությունը:
Փոխնախարարի խոսքով օրենսդրական չափագիտական հսկողությունը ոչ միայն ապահովում է ՀՀ քաղաքացիների անվտանգությունն առողջության պահպանության տեսանկյունից, այլեւ կարգավորում է սպառող-վաճառող-առեւտուր հարաբերությունները:
Հայաստանի անդամակցությունը կառույցներին երաշխավորում է չափումների ազգային համադրելիությունը, ինչը կարեւոր է արտահանման եւ ներմուծման գործընթացներում, հնարավորություն է տալիս համագործակցել տեխնիկական վերապատրաստման հարցերում, ինչպես նաեւ դերակատարություն ունենալ օրենսդրական հանձնարարականներում:
Հարցը քննարկվել է հանձնաժողովի՝ փետրվարի 4-ի նիստում եւ ստացել դրական եզրակացություն: