04.02.2026
Առաջարկվում է բացառել խաղային գործունեության կարգավորման օպերատորի ընտրության մրցույթի կասեցման հնարավորությունը


Գործադիրը նոր կարգավորումներ է առաջարկում «Խաղային գործունեության կարգավորման մասին» օրենքում եւ կից մի շարք օրենքներում: Պետական եկամուտների կոմիտեն, ձեւավորելով միջգերատեսչական հանձնաժողով, անցկացնում է խաղային օպերատորի մրցույթ: Նախատեսվում է, որ 15 տարվա ժամկետով ներգրավվելու է խաղային գործունեության ոլորտի օպերատոր, որը կարգավորելու է ոլորտի գործունեությունը թվային առումով: Ստեղծվելու է թվային ենթակառուցվածք, որն ինտեգրվելու է բոլոր օպերատորների հետ: Արդյունքում ստացվելու է տեղեկատվություն կատարվող բոլոր գործողությունների վերաբերյալ, այսինքն՝ համապարփակ տեղեկատվություն է ստացվելու ոլորտի մասին, ինչն այս պահին բացակայում է: Այս մասին նշել է ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալ Ռաֆայել Գեւորգյանն ու հավելել, որ այս ոլորտում ՊԵԿ-ի ներդրած թվային տեխնոլոգիաները բավարար չեն եւ այդ պատճառով էլ կազմակերպվել է գործընթացը:

Երբեմն որոշ անբարեխիղճ մասնակիցներ փորձում են դատական գործընթացներով խոչընդոտել մրցույթի անցկացումը: Նման իրավիճակներից խուսափելու համար թե՛ «Գնումների մասին», թե՛ «Պետություն-մասնավոր գործընկերության մասին» օրենքների կարգավորումները տրված են Քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքով: Ըստ այդմ՝ եթե իրականացվում է պետություն-մասնավոր գործընկերության մրցույթ, ապա այնպիսի հայցի ապահովում չի կարող կիրառել դատարանը, որի արդյունքում մրցութային գործընթացը կկասեցվի: ՊԵԿ նախագահի տեղակալի խոսքով նմանատիպ կարգավորում է ներդրվում այս փաթեթով խաղային գործունեության կարգավորման օպերատորի ընտրության մրցույթի վերաբերալ: Արդյունքում՝ դատական գործընթացի դեպքում մասնակիցների իրավունքները երաշխավորված են, կարող են դատարան դիմել, այդ դատական գործընթացը շարունակել, բայց մրցութային գործընթացը չի կասեցվի, կշարունակվի ու կավարտվի: Համապատասխան դատական ակտ լինելու դեպքում, վերջնական արդյունքները կճշգրտվեն: «Իրավունքներն ապահովված կլինեն, բայց, միեւնույն ժամանակ, չի խաթարվի պետական կարեւոր գործընթացը»,- ընդգծել է Ռաֆայել Գեւորգյանը:

Հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Բաբկեն Թունյանն անդրադարձել է Հայաստանում չգրանցված եւ ապօրինի գործող ընկերությունների ուղղակի կամ անուղղակի գովազդի կանոնների խախտումների ու այդ ընկերությունների կայքերի հասանելիության սահմանափակման հարցին:

ՊԵԿ նախագահի տեղակալի խոսքով ինտերնետի լայն հասանելիության պայմաններում բարդ է սահմանափակել ապօրինի խաղատների գործունեությունն օնլայն տիրույթում: Նա տեղեկացրել է, որ ՊԵԿ-ում քննարկվել են այս կիսամյակի առաջնահերթությունները եւ դրանցում ներկայացվել է օնլայն խաղատների ստվերային շուկայի վերահսկողության կարգավորմանը վերաբերող նախաձեռնություն, որով եռաշերտ պաշտպանություն է նախատեսվում:

Քննարկումների արդյունքում Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովը դրական եզրակացություն է ներկայացրել քննարկվող հարցի վերաբերյալ:

04.02.2026
Քննարկման առանցքում աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի ոլորտներում կատարված բարեփոխումներն ու առաջիկա անելիքներն էին
ՀՀ ԱԺ «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցությունը փետրվարի 4-ին կազմակերպել էր աշխատանքային քննարկում, որի առանցքում աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի ոլորտներում կատարված բարեփոխումներն ու  առաջիկա անելիքներն էին: Բացելով քննարկումը՝ խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանն անդրադարձել է վերջին տարիներ...
04.02.2026
Քննարկվել է սահմանային անցման կետերում կուտակումների խնդրի լուծմանն առնչվող նախաձեռնությունը
«Մաքսային կարգավորման մասին» օրենքում լրացմամբ առաջարկվում է լուծել սահմանային անցման կետերում կուտակումների խնդիրը: Այս մասին ասել է ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալ Համլետ Սահակյանը Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի՝ փետրվարի 4-ի նիստում: Նախագծով Կառավարությունն առաջարկում է ն...
04.02.2026
Նոր կարգավորումներ ԵԱՏՄ շրջանակում էլեկտրոնային առեւտրի իրականացման գործընթացում
Նախատեսվում է սահմանել էլեկտրոնային առեւտրի ապրանքների հասկացությունը, էլեկտրոնային առեւտրի ապրանքների ներմուծման եւ արտահանման ժամանակ իրականացվող մաքսային գործառնությունների կարգի առանձնահատկությունները, էլեկտրոնային առեւտրի ապրանքների հայտարարագրերի պարզեցման ձեւը եւ նմանատիպ այլ կարգավորումներ: ...
04.02.2026
Հանձնաժողովը դրական եզրակացություն է տվել նամակ-համաձայնագրերի վավերացման հարցին
«Կշիռների եւ չափերի միջազգային բյուրոյին (ԿՉՄԲ/BIPM) ասոցացված անդամ դառնալու մասին» եւ ««Օրենսդրական չափագիտության միջազգային կազմակերպությանը (ՕՉՄԿ/OIML) թղթակցային անդամ դառնալու մասին» նամակ-համաձայնագրերը վավերացնելու մասին» օրենքի նախագիծն ԱԺ տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի քննարկմանն է...
04.02.2026
Նախատեսվում է կանոնակարգել գնահատման գործունեության ոլորտը
Փորձ ենք անում գնահատողներին դասակարգել ըստ գործունեության՝ երեք կարգի. այս մասին ասել է ՀՀ կադաստրի կոմիտեի ղեկավար Սուրեն Թովմասյանը՝ Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի քննարկմանը ներկայացնելով «Գնահատման գործունեության մասին» եւ «Պետական տուրքի մասին» օրենքներում լրացումներ ու փոփոխություններ...
04.02.2026
Առաջարկվում է բարելավել ապրանքի ծագման հավաստագրերի տրամադրման եւ ծագման երկրի որոշման փորձաքննության գործընթացները
Օրենսդրական փաթեթի ընդունումը միտված է ապրանքների ծագման հավաստագրերի տրամադրման եւ փորձաքննության անցկացման կարգի պարզեցմանը, հստակեցմանը, կանոնակարգմանը եւ կատարելագործմանը, ինչպես նաեւ փորձաքննություն իրականացնող մարմիններին ներկայացվող պահանջների ու փորձագետների որակավորման եւ քննության անցկացմա...
04.02.2026
Քննարկվել են հարկային եւ մաքսային ծառայության պաշտոններ զբաղեցնողների մասով առաջարկվող փոփոխությունները
««Հարկային ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» եւ կից օրինագծերի փաթեթի ներկայացումը պայմանավորված է դրանց կիրառման ընթացքում արձանագրված խնդիրները կանոնակարգելու անհրաժեշտությամբ: Նախաձեռնությունն առաջին ընթերցմամբ քննարկվել է Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժ...
04.02.2026
Առաջարկվում է բժշկական ծառայություններից օգտվելիս քաղաքացիներին տրամադրել ՀԴՄ կտրոն
Նախագծով առաջարկվում է, որ այսուհետ բոլոր բժշկական ծառայություններից օգտվելիս քաղաքացիներին տրամադրվի ՀԴՄ կտրոն: Ամբողջ տեղեկատվությունը հավաքագրվելու է ԱՐՄԵԴ ծրագրային համակարգում, եւ արդյունքում կունենանք մեկ միասնական տեղեկատվական համակարգ: Այս մասին ասել է պատգամավոր Ծովինար Վարդանյանը ՀՀ ԱԺ տնտ...
04.02.2026
Աշխատանքային քննարկում. ուղիղ հեռարձակում
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի ոլորտում իրականացվող բարեփոխումների վերաբերյալ աշխատանքային քննարկման ուղիղ հեռարձակումը:...
04.02.2026
Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստ. ուղիղ հեռարձակում
Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ուղիղ հեռարձակումը: ...
04.02.2026
ԱԺ մշտական հանձնաժողովները նիստեր կգումարեն
Պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստը տեղի կունենա փետրվարի 6-ին՝ ժամը 11:00- ին, 414 դահլիճում: Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստը տեղի կունենա փետրվարի 5-ին՝ ժամը 14:00-ին, 314 դահլիճում: Փետրվարի 5-ին՝ ժամը 12:00-ին, 114 դահլիճում նիստ կհրավիրի Տարածքա...
