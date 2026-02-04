National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
04.02.2026
Առաջարկվում է բժշկական ծառայություններից օգտվելիս քաղաքացիներին տրամադրել ՀԴՄ կտրոն
1 / 5

Նախագծով առաջարկվում է, որ այսուհետ բոլոր բժշկական ծառայություններից օգտվելիս քաղաքացիներին տրամադրվի ՀԴՄ կտրոն: Ամբողջ տեղեկատվությունը հավաքագրվելու է ԱՐՄԵԴ ծրագրային համակարգում, եւ արդյունքում կունենանք մեկ միասնական տեղեկատվական համակարգ: Այս մասին ասել է պատգամավոր Ծովինար Վարդանյանը ՀՀ ԱԺ տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի՝ փետրվարի 4-ի նիստում:

Առաջին ընթերցմամբ քննարկվել է պատգամավորներ Ծովինար Վարդանյանի եւ Արուսյակ Մանավազյանի հեղինակած «ՀՀ հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը:

Մասնավորապես, առաջարկվում է ՀՀ հարկային օրենսգրքի 380.1 հոդվածում կատարել փոփոխություն, ըստ որի՝ բժշկական օգնության եւ սպասարկման ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների եւ անհատ ձեռնարկատերերի համար պարտադիր կլինի կիրառել էլեկտրոնային հսկիչ դրամարկղային մեքենա: Եթե վճարումն իրականացվել է վճարային տեխնոլոգիաների հիման վրա կիրառվող վճարային գործիքների միջոցով, ապա այս դեպքում էլեկտրոնային հսկիչ դրամարկղային մեքենա ունենալը կդառնա պարտադիր: «Ծառայությունների մատուցման համար կատարված վճարման դիմաց կգեներացվի էլեկտրոնային հսկիչ դրամարկղային մեքենայի էլեկտրոնային կտրոն, որը քաղաքացին կարող է ստանալ էլեկտրոնային առողջապահական համակարգի հավելվածի միջոցով»,- մանրամասնել է Ծովինար Վարդանյանը:

Առաջարկվում է նաեւ բժշկական օգնության եւ սպասարկման ծառայությունների մատուցման դեպքում համապատասխանաբար հարկային հաշվի եւ ՀԴՄ կտրոնի վրա տպագրել յուրաքանչյուր մատուցված ծառայության համար էլեկտրոնային առողջապահության համակարգի կողմից գեներացված, համապատասխան բժշկական ծառայության անհատականացված նույնականացման ծածկագիրը:

«Ծածկագիրը ցույց է տալու՝ քաղաքացին ո՞ր ծառայություններից է օգտվել եւ որքա՞ն է վճարել ծառայության համար: Սա նաեւ վերահսկողական գործիք է»,- նշել է հիմնական զեկուցողը:

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալ Համլետ Սահակյանը նշել է, որ Կառավարությունը դրական եզրակացություն է տվել նախագծին: Նա ներկայացրել է որոշ տեխնիկական, խմբագրական առաջարկներ:

Նախագիծը ստացել է դրական եզրակացություն:

04.02.2026
Քննարկման առանցքում աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի ոլորտներում կատարված բարեփոխումներն ու առաջիկա անելիքներն էին
ՀՀ ԱԺ «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցությունը փետրվարի 4-ին կազմակերպել էր աշխատանքային քննարկում, որի առանցքում աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի ոլորտներում կատարված բարեփոխումներն ու  առաջիկա անելիքներն էին: Բացելով քննարկումը՝ խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանն անդրադարձել է վերջին տարիներ...
04.02.2026
Քննարկվել է սահմանային անցման կետերում կուտակումների խնդրի լուծմանն առնչվող նախաձեռնությունը
«Մաքսային կարգավորման մասին» օրենքում լրացմամբ առաջարկվում է լուծել սահմանային անցման կետերում կուտակումների խնդիրը: Այս մասին ասել է ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալ Համլետ Սահակյանը Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի՝ փետրվարի 4-ի նիստում: Նախագծով Կառավարությունն առաջարկում է ն...
04.02.2026
Նոր կարգավորումներ ԵԱՏՄ շրջանակում էլեկտրոնային առեւտրի իրականացման գործընթացում
Նախատեսվում է սահմանել էլեկտրոնային առեւտրի ապրանքների հասկացությունը, էլեկտրոնային առեւտրի ապրանքների ներմուծման եւ արտահանման ժամանակ իրականացվող մաքսային գործառնությունների կարգի առանձնահատկությունները, էլեկտրոնային առեւտրի ապրանքների հայտարարագրերի պարզեցման ձեւը եւ նմանատիպ այլ կարգավորումներ: ...
04.02.2026
Հանձնաժողովը դրական եզրակացություն է տվել նամակ-համաձայնագրերի վավերացման հարցին
«Կշիռների եւ չափերի միջազգային բյուրոյին (ԿՉՄԲ/BIPM) ասոցացված անդամ դառնալու մասին» եւ ««Օրենսդրական չափագիտության միջազգային կազմակերպությանը (ՕՉՄԿ/OIML) թղթակցային անդամ դառնալու մասին» նամակ-համաձայնագրերը վավերացնելու մասին» օրենքի նախագիծն ԱԺ տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի քննարկմանն է...
04.02.2026
Նախատեսվում է կանոնակարգել գնահատման գործունեության ոլորտը
Փորձ ենք անում գնահատողներին դասակարգել ըստ գործունեության՝ երեք կարգի. այս մասին ասել է ՀՀ կադաստրի կոմիտեի ղեկավար Սուրեն Թովմասյանը՝ Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի քննարկմանը ներկայացնելով «Գնահատման գործունեության մասին» եւ «Պետական տուրքի մասին» օրենքներում լրացումներ ու փոփոխություններ...
04.02.2026
Առաջարկվում է բարելավել ապրանքի ծագման հավաստագրերի տրամադրման եւ ծագման երկրի որոշման փորձաքննության գործընթացները
Օրենսդրական փաթեթի ընդունումը միտված է ապրանքների ծագման հավաստագրերի տրամադրման եւ փորձաքննության անցկացման կարգի պարզեցմանը, հստակեցմանը, կանոնակարգմանը եւ կատարելագործմանը, ինչպես նաեւ փորձաքննություն իրականացնող մարմիններին ներկայացվող պահանջների ու փորձագետների որակավորման եւ քննության անցկացմա...
04.02.2026
Քննարկվել են հարկային եւ մաքսային ծառայության պաշտոններ զբաղեցնողների մասով առաջարկվող փոփոխությունները
««Հարկային ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» եւ կից օրինագծերի փաթեթի ներկայացումը պայմանավորված է դրանց կիրառման ընթացքում արձանագրված խնդիրները կանոնակարգելու անհրաժեշտությամբ: Նախաձեռնությունն առաջին ընթերցմամբ քննարկվել է Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժ...
04.02.2026
Առաջարկվում է բացառել խաղային գործունեության կարգավորման օպերատորի ընտրության մրցույթի կասեցման հնարավորությունը
Գործադիրը նոր կարգավորումներ է առաջարկում «Խաղային գործունեության կարգավորման մասին» օրենքում եւ կից մի շարք օրենքներում: Պետական եկամուտների կոմիտեն, ձեւավորելով միջգերատեսչական հանձնաժողով, անցկացնում է խաղային օպերատորի մրցույթ: Նախատեսվում է, որ 15 տարվա ժամկետով ներգրավվելու է խաղային գործունեո...
04.02.2026
Աշխատանքային քննարկում. ուղիղ հեռարձակում
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի ոլորտում իրականացվող բարեփոխումների վերաբերյալ աշխատանքային քննարկման ուղիղ հեռարձակումը:...
04.02.2026
Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստ. ուղիղ հեռարձակում
Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ուղիղ հեռարձակումը: ...
04.02.2026
ԱԺ մշտական հանձնաժողովները նիստեր կգումարեն
Պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստը տեղի կունենա փետրվարի 6-ին՝ ժամը 11:00- ին, 414 դահլիճում: Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստը տեղի կունենա փետրվարի 5-ին՝ ժամը 14:00-ին, 314 դահլիճում: Փետրվարի 5-ին՝ ժամը 12:00-ին, 114 դահլիճում նիստ կհրավիրի Տարածքա...
