Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ուղիղ հեռարձակումը:
04.02.2026
Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստ. ուղիղ հեռարձակում
04.02.2026
Աշխատանքային քննարկում. ուղիղ հեռարձակում
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի ոլորտում իրականացվող բարեփոխումների վերաբերյալ աշխատանքային քննարկման ուղիղ հեռարձակումը:...
04.02.2026
ԱԺ մշտական հանձնաժողովները նիստեր կգումարեն
Պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստը տեղի կունենա փետրվարի 6-ին՝ ժամը 11:00- ին, 414 դահլիճում: Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստը կկայանա փետրվարի 4-ին՝ ժամը 11:00-ին, 214 դահլիճում: Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստը տեղ...