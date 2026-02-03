ԱԺ «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության պատգամավորներ Սոնա Ղազարյանը եւ Զարուհի Բաթոյանը փետրվարի 3-ին հանդիպել են մեր երկիր ժամանած Եվրոպայում անվտանգության եւ համագործակցության կազմակերպության (ԵԱՀԿ) ժողովրդավարական հաստատությունների եւ մարդու իրավունքների գրասենյակի (ԺՀՄԻԳ) փորձագետներ Դինարա Դիլդաբեկովայի, Այլա վան Հեյլ Մերդանովիչի եւ Լաուրա Սիմոնյանի հետ:
Հյուրերը նշել են, որ Հայաստանում են գենդերային քաղաքականության ազգային գնահատում իրականացնելու նպատակով:
Ողջունելով միջազգային փորձագետներին՝ ԱԺ պատգամավորներն անդրադարձել են մեր երկրում գենդերային հավասարությանն ու քաղաքականության մեջ կանանց ներկայացվածությանը՝ նշելով, որ «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության համար կարեւոր է ոչ միայն սեփական օրինակով եւ առաջնորդությամբ խրախուսել քաղաքականության մեջ կանանց ներգրավվածությունը, այլեւ կանանց պաշտպանությանն ու ուժեղացմանն ուղղված նախագծեր մշակել ու իրականացնել:
Խորհրդարանականները հյուրերի խնդրանքով խոսել են քաղաքականությամբ զբաղվելու իրենց մղումների մասին: Վերջիններս կարեւորել են կուսակցություններում կանանց ներկայացվածության քվոտայի ավելացումը:
«Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության անդամներն ընդգծել են, որ իրենց կուսակցությունը քվոտավորել է վարչությունը եւ տարածքային կառույցները՝ հետեւելով խորհրդարանի օրինակին եւ այդպիսով արդեն ձեւավորված թե՛ վարչությունում եւ թե՛ տարածքային կառույցներում կա կանանց ակտիվ ներկայացվածություն:
Հյուրերը նշել են, որ թե՛ խորհրդարանում ներկայացված խմբակցությունների պատգամավորների եւ թե՛ գործադիր մարմինների, քաղհասարակության ու քաղաքական կուսակցությունների ներկայացուցիչների հետ հանդիպումներում հնչած տեսակետները, ինչպես նաեւ առաջարկները տեղ են գտնելու պատրաստվելիք զեկույցում: