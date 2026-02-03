National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
03.02.2026
Գործադիրն առաջարկում է փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարել «Տեսալսողական մեդիայի մասին» օրենքում
Օրենքի նախագիծն անդրադառնում է ցանցային օպերատորների տիրույթում հեռարձակվող հեռուստահաղոդումներին եւ հետուստածրագրերին՝ ներկայացնելով «Տեսալսողական մեդիայի մասին» օրենքում առաջարկվող փոփոխությունները եւ լրացումները. նշել է ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Մխիթար Հայրապետյանն ԱԺ գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի՝ փետրվարի 3-ի նիստում:

Նախարարը տեղեկացրել է, որ նոր խմբագրմամբ է ներկայացվում  տեսալսողական հաղորդումների չարաշահման արգելքը սահմանող դրույթը: Մասնավորապես, արգելվում է սահմանադրական կարգը բռնի տապալելու, պատերազմ քարոզելու նպատակ հետապնդող տեղեկատվություն տարածելը: Արգելվում է բռնություն եւ դաժանության քարոզ պարունակող, ազգային, ռասայական, սեռային, կրոնական ատելություն բորբոքելու, տարիքային, հաշմանդամության, անձնական կամ սոցիալական բնույթի այլ հատկանիշներով պայմանավորված խտրականություն սերմանելը կամ նման նպատակ հետապնդող տեղեկատվություն, ինչպես նաեւ պոռնկագրություն տարածելը:

Արգելվում է քրեորեն պատժելի կամ օրենսդրությամբ արգելված այլ արարքների կոչեր տարածելը: Կարգավորող պետական մարմինը՝ Հեռուստատեսության եւ ռադիոյի հանձնաժողովը, օրենքով իրեն վերապահված վերահսկողական գործառույթների իրականացման ընթացքում Քրեական օրենսգրքով արգելված արարքի հատկանիշներ հայտնաբերելու դեպքում կդիմի իրավասու մարմիններ:

Առաջարկվել է էրոտիկ բնույթի տեսալսողական հաղորդումները եւ սարսափ ու ակնհայտ բռնություն պարունակող ֆիլմերը, քրեական ենթամշակույթի քարոզ պարունակող ֆիլմերն ու տեսալսողական հաղորդումները, ինչպես նաեւ անչափահասների առողջության, մտավոր եւ ֆիզիկական զարգացման, դաստիարակության վրա հնարավոր բացասական ազդեցություն ունեցող հաղորդումները եթեր հեռարձակել ժամը 24:00-06:00-ն:

Օրենքի նախագծով արգելվում է օտարերկրյա տեսալսողական ծրագրերում՝ Հայաստանի Հանրապետության ներքաղաքական կյանքին միջամտության բովանդակության տարածումը: Արգելվում է նաեւ պետության հայտարարած սգո եւ հիշատակի օրերին հեռարձակողների կողմից զվարճալի հաղորդումների եւ գովազդի հեռարձակումը:

Կարգավորող պետական մարմինը կսահմանի տեսալսողական հաղորդումների նկատմամբ տարածվող չարաշահման արգելքների չափորոշիչները:

Օրենքի նախագծով արգելվում է նաեւ հեռարձակողի, ոչ գծային տեղեկատվության դեպքում օպերատորի կողմից տեսալսողական ծրագիրը կամ տեսալսողական հաղորդումն առանց դրանց գույքային իրավունքները տիրապետող անձի համաձայնության տարածելը:

«Մենք փորձել ենք այնպիսի կարգավորումներ առաջարկել, որոնք ամբողջությամբ հնարավորություն կտան փակելու բոլոր ռիսկերը, իսկ խախտումների պարագայում՝ հանձնաժողովի համար հստակ իրավական հենք կունենանք որեւէ սանկցիա կիրառելու համար»,- ասել է Մխիթար Հայրապետյանը:

Նախարարը մանրամասն ներկայացրել է օրենքում առաջարկվող լրացումները: Մասնավորապես, ամրագրվել է, որ ցանցային օպերատորի լիցենզիա ստացած անձի կողմից տեսալսողական ծրագիրը կարող է վերահաղորդվել տեսալսողական ծրագրերի դիստրիբյուտորի կամ հեռարձակողի կամ օտարերկրյա տեսալսողական ծրագրի գույքային իրավունքները տիրապետող անձի հետ ձեռք բերված գրավոր համաձայնության հիման վրա: Նշվել է, որ տեսալսողական ծրագիրը կարող է վերահաղորդվել միայն կարգավորող պետական մարմին թղթային կամ էլեկտրոնային ծանուցում ներկայացնելուց հետո:

Օրենքի նախագծով սահմանվել է նաեւ «տեսալսողական ծրագրերի դիստրիբյուտոր» հասկացությունը, որը գույքային իրավունքները տիրապետող անձի հետ ձեռք բերված գրավոր համաձայնության հիման վրա օպերատորին տարածման նպատակով տեսալսողական ծրագրեր տրամադրող ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ է: Իրավախախտումների համար սահմանվել են նաեւ տուգանքի ձեւով պատժամիջոցներ, ցանցային օպերատորի լիցենզիայի գործողության կասեցում եւ դադարեցում:

Նախարարը պատասխանել է հանձնաժողովի անդամների հարցերին:

Առաջին ընթերցմամբ քննարկված օրենքի նախագծին հանձնաժողովը դրական եզրակացություն է տվել՝ առաջարկելով այն ընդգրկել ԱԺ առաջիկա հերթական նիստերի օրակարգի նախագծում:

03.02.2026
ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ փորձագետները հանդիպել են ՀՀ ԱԺ պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամներ Ալխաս Ղազարյանի եւ Լիլիթ Մինասյանի հետ
ՀՀ ԱԺ պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամներ Ալխաս Ղազարյանը եւ Լիլիթ Մինասյանը փետրվարի 3-ին խորհրդարանում հանդիպել են Եվրոպայում անվտանգության եւ համագործակցության կազմակերպության (ԵԱՀԿ) ժողովրդավարական հաստատությունների եւ մարդու իրավունքների գրասենյակի (ԺՀՄԻԳ) փորձագետներ Դինարա ...
03.02.2026
Քննարկվել են քաղաքական գործընթացներում կանանց ներգրավվածության ապահովման խնդիրները
Օրենսդիր, գործադիր մարմինների, քաղհասարակության, քաղաքական կուսակցությունների ներկայացուցիչների հետ այս օրերին հանդիպում եւ հանրային ու քաղաքական կյանքում կանանց ներգրավվածության հարցերն են քննարկում Եվրոպայում անվտանգության եւ համագործակցության կազմակերպության (ԵԱՀԿ) ժողովրդավարական հաստատություննե...
03.02.2026
ՀՀ ԱԺ պատվիրակությունն աշխատանքային այցով Շվեդիայում է
Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի եւ Շվեդիայի Թագավորության Ռիկսդագի միջեւ ժողովրդավարական համագործակցության զարգացման ծրագրի շրջանակում փետրվարի 1-ից 3-ը Ստոկհոլմում (Շվեդիայի Թագավորություն) է գտնվում ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ, ՀՀ Ազգային ժողովի եւ ՇԹ Ռիկսդագի միջեւ ժողովրդավարական ...
03.02.2026
Համաձայնագիրը հնարավորություն կտա ընդլայնել Հայաստանի եւ Հունաստանի հարաբերությունները նաեւ մշակույթի ոլորտում
Սա Հայաստանի եւ Հունաստանի միջեւ մշակութային տարբեր բնագավառներում համագործակցության կարեւոր համաձայնագիր է, ինչպես նաեւ նախադեպ՝ մյուս երկրների հետ նման համաձայնագիր կնքելու համար. ասել է ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարի տեղակալ Արթուր Մարտիրոսյանը՝ ԱԺ գիտության, կրթության, մշա...
03.02.2026
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամները հանդիպել են ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ փորձագետների հետ
Եվրոպայում անվտանգության եւ համագործակցության կազմակերպության (ԵԱՀԿ) ժողովրդավարական հաստատությունների եւ մարդու իրավունքների գրասենյակի (ԺՀՄԻԳ) փորձագետներ Դինարա Դիլդաբեկովան, Այլա վան Հեյլ Մերդանովիչը եւ Լաուրա Սիմոնյանը Հայաստանում գենդերային քաղաքականության ազգային գնահատում իրականացնելու նպատա...
03.02.2026
Մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամները հանդիպել են ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ փորձագետների հետ
Հայաստանում գենդերային քաղաքականության ազգային գնահատում իրականացնելու նպատակով փետրվարի 3-ին ՀՀ ԱԺ են այցելել Եվրոպայում անվտանգության եւ համագործակցության կազմակերպության (ԵԱՀԿ) ժողովրդավարական հաստատությունների եւ մարդու իրավունքների գրասենյակի (ԺՀՄԻԳ) փորձագետներ Դինարա Դիլդաբեկովան, Այլա վան Հե...
03.02.2026
Տեղի կունենա աշխատանքային քննարկում աշխատանքի եւ սոցիալական ոլորտի բարեփոխումների վերաբերյալ
Փետրվարի 4-ին՝ ժամը 12:00-ին, Ազգային ժողովի 334 դահլիճում «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցությունը կազմակերպում է աշխատանքային քննարկում աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի ոլորտում կատարված բարեփոխումների ու առաջիկա անելիքների վերաբերյալ: Քննարկմանը հրավիրված է Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար ...
03.02.2026
Գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստ. ուղիղ հեռարձակում
Գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ուղիղ հեռարձակումը: ...
03.02.2026
ԱԺ մշտական հանձնաժողովները նիստեր կգումարեն
Պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստը տեղի կունենա փետրվարի 6-ին՝ ժամը 11:00- ին, 414 դահլիճում: Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստը կկայանա փետրվարի 4-ին՝ ժամը 11:00-ին, 214 դահլիճում: Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստը տեղ...
Տեղեկատվության ազատության պատասխանատու Տիգրան Հակոբյան