Փետրվարի 4-ին՝ ժամը 12:00-ին, Ազգային ժողովի 334 դահլիճում «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցությունը կազմակերպում է աշխատանքային քննարկում աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի ոլորտում կատարված բարեփոխումների ու առաջիկա անելիքների վերաբերյալ:
Քննարկմանը հրավիրված է Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Արսեն Թորոսյանը:
Հանդիպումը կարող են լուսաբանել Ազգային ժողովում հավատարմագրված լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները:
Քննարկման ուղիղ հեռարձակմանը կարող եք հետեւել ԱԺ պաշտոնական կայքէջում, յութուբյան ալիքում եւ ֆեյսբուքյան էջում, «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության ֆեյսբուքյան էջում: