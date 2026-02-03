Գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ուղիղ հեռարձակումը:
03.02.2026
Գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստ. ուղիղ հեռարձակում
03.02.2026
ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ փորձագետները հանդիպել են ՀՀ ԱԺ պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամներ Ալխաս Ղազարյանի եւ Լիլիթ Մինասյանի հետ
ՀՀ ԱԺ պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամներ Ալխաս Ղազարյանը եւ Լիլիթ Մինասյանը փետրվարի 3-ին խորհրդարանում հանդիպել են Եվրոպայում անվտանգության եւ համագործակցության կազմակերպության (ԵԱՀԿ) ժողովրդավարական հաստատությունների եւ մարդու իրավունքների գրասենյակի (ԺՀՄԻԳ) փորձագետներ Դինարա ...
03.02.2026
Քննարկվել են քաղաքական գործընթացներում կանանց ներգրավվածության ապահովման խնդիրները
Օրենսդիր, գործադիր մարմինների, քաղհասարակության, քաղաքական կուսակցությունների ներկայացուցիչների հետ այս օրերին հանդիպում եւ հանրային ու քաղաքական կյանքում կանանց ներգրավվածության հարցերն են քննարկում Եվրոպայում անվտանգության եւ համագործակցության կազմակերպության (ԵԱՀԿ) ժողովրդավարական հաստատություննե...
03.02.2026
Գործադիրն առաջարկում է փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարել «Տեսալսողական մեդիայի մասին» օրենքում
Օրենքի նախագիծն անդրադառնում է ցանցային օպերատորների տիրույթում հեռարձակվող հեռուստահաղոդումներին եւ հետուստածրագրերին՝ ներկայացնելով «Տեսալսողական մեդիայի մասին» օրենքում առաջարկվող փոփոխությունները եւ լրացումները. նշել է ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Մխիթար Հայրապետյանն ԱԺ գիտու...
03.02.2026
ՀՀ ԱԺ պատվիրակությունն աշխատանքային այցով Շվեդիայում է
Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի եւ Շվեդիայի Թագավորության Ռիկսդագի միջեւ ժողովրդավարական համագործակցության զարգացման ծրագրի շրջանակում փետրվարի 1-ից 3-ը Ստոկհոլմում (Շվեդիայի Թագավորություն) է գտնվում ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ, ՀՀ Ազգային ժողովի եւ ՇԹ Ռիկսդագի միջեւ ժողովրդավարական ...
03.02.2026
Համաձայնագիրը հնարավորություն կտա ընդլայնել Հայաստանի եւ Հունաստանի հարաբերությունները նաեւ մշակույթի ոլորտում
Սա Հայաստանի եւ Հունաստանի միջեւ մշակութային տարբեր բնագավառներում համագործակցության կարեւոր համաձայնագիր է, ինչպես նաեւ նախադեպ՝ մյուս երկրների հետ նման համաձայնագիր կնքելու համար. ասել է ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարի տեղակալ Արթուր Մարտիրոսյանը՝ ԱԺ գիտության, կրթության, մշա...
03.02.2026
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամները հանդիպել են ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ փորձագետների հետ
Եվրոպայում անվտանգության եւ համագործակցության կազմակերպության (ԵԱՀԿ) ժողովրդավարական հաստատությունների եւ մարդու իրավունքների գրասենյակի (ԺՀՄԻԳ) փորձագետներ Դինարա Դիլդաբեկովան, Այլա վան Հեյլ Մերդանովիչը եւ Լաուրա Սիմոնյանը Հայաստանում գենդերային քաղաքականության ազգային գնահատում իրականացնելու նպատա...
03.02.2026
Մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամները հանդիպել են ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ փորձագետների հետ
Հայաստանում գենդերային քաղաքականության ազգային գնահատում իրականացնելու նպատակով փետրվարի 3-ին ՀՀ ԱԺ են այցելել Եվրոպայում անվտանգության եւ համագործակցության կազմակերպության (ԵԱՀԿ) ժողովրդավարական հաստատությունների եւ մարդու իրավունքների գրասենյակի (ԺՀՄԻԳ) փորձագետներ Դինարա Դիլդաբեկովան, Այլա վան Հե...
03.02.2026
Տեղի կունենա աշխատանքային քննարկում աշխատանքի եւ սոցիալական ոլորտի բարեփոխումների վերաբերյալ
Փետրվարի 4-ին՝ ժամը 12:00-ին, Ազգային ժողովի 334 դահլիճում «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցությունը կազմակերպում է աշխատանքային քննարկում աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի ոլորտում կատարված բարեփոխումների ու առաջիկա անելիքների վերաբերյալ: Քննարկմանը հրավիրված է Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար ...
03.02.2026
ԱԺ մշտական հանձնաժողովները նիստեր կգումարեն
Պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստը տեղի կունենա փետրվարի 6-ին՝ ժամը 11:00- ին, 414 դահլիճում: Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստը կկայանա փետրվարի 4-ին՝ ժամը 11:00-ին, 214 դահլիճում: Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստը տեղ...