30.01.2026
Աշխատանքային քննարկում Առողջության համընդհանուր ապահովագրության համակարգի գործարկման ընթացքի վերաբերյալ
1 / 28

ՀՀ ԱԺ «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության նախաձեռնությամբ հունվարի 30-ին տեղի է ունեցել աշխատանքային քննարկում Առողջապահության համապարփակ ապահովագրության (ԱՀԱ) գործարկման ընթացքի վերաբերյալ:

Խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը, ներկայացնելով ՀՀ վարչապետի ներկայացրած փաստերը, մասնավորապես, նշել է, որ այս պահի դրությամբ 65+ տարիքի 50 հազար 73 թոշակառու ստացել է 4.3 միլիարդ դրամի առողջապահական ծառայություն պետական բյուջեի միջոցներով: «Մեր Կառավարության կողմից իրականացված քաղաքականությունը ցույց է տալիս, որ մեր հայրենակիցները, քաղաքացիներն այլեւս միայնակ չեն իրենց առողջության խնդիրները կարգավորելու հարցում»,- ասել է Հայկ Կոնջորյանը:

Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը խորհրդարանական վերահսկողության շրջանակում կարեւորել է առողջության ապահովագրության բարեփոխման ընթացքի վերաբերյալ արձանագրումներ կատարելը, ինչպես նաեւ բարձրացված խնդիրներին, դիտարկումներին, առաջարկություններին պարբերաբար անդրադառնալը, միասնական աշխատելը:

Նախարարի դիտարկմամբ ԱՀԱ համակարգը բարդ, բազմաշերտ եւ ՀՀ բոլոր քաղաքացիներին վերաբերող բարեփոխում է: Նա նշել է, որ բարեփոխման ներդրումը դինամիկ գործընթաց է եւ այն երեք տարվա ընթացքում ամբողջությամբ կներդրվի: «Բարեփոխման արդյունքում փրկվում են մարդկանց կյանքեր, որն ամենակարեւորն է: Մարդիկ վերագտնում են իրենց առողջությունը, աշխատունակությունը, հավելյալ սոցիալական ճնշում չեն ավելացնում պետության վրա: Եվ պետությունն իր միջոցները ներդնում է, որպեսզի մեր մարդկային կապիտալը զարգանա եւ ծառայի Հայաստանի զարգացմանն ու տնտեսական աճին»,- նշել է Անահիտ Ավանեսյանը:

Հունվարի 1-ից համակարգը սկսել է աշխատել, եւ քաղաքացիները սպասարկվել են: Այցերի թիվը հատել է 250 հազարը: Նշվել է, որ գործադիրը թե՛ էլեկտրոնային համակարգերի եւ թե՛ գործառնական առումով ամենօրյա ռեժիմով աշխատում է բժշկական կենտրոնների, ադմինիստրատիվ պատասխանատուների եւ բժիշկների հետ:

Հայկ Կոնջորյանի խնդրանքով նախարարը խոսել է առաջիկա իրականացվելիք քայլերի հաջորդականության մասին՝ մանրամասն ներկայացնելով պարզաբանումներ դիմելու կարգի, համակարգում քաղաքացու կարգավիճակի վերաբերյալ:

«Եթե անձը մինչեւ 18 տարեկան է, 65+ տարիքի է կամ 18-65 տարեկան առաջին, երկրորդ, երրորդ խմբի հաշմանդամություն ունի կամ զոհված զինծառայողի ընտանիքի անդամ է, ապա այս անձինք ապահովագրվում են պետության կողմից: Սա նշանակում է, որ բյուջեն նրանց համար վճարում է տարեկան 129.600 դրամ»,- նշել է նախարարը: Նա նաեւ ներկայացրել է, թե ԱՐՄԵԴ համակարգում գրանցվելուց հետո ինչպիսին պետք է լինի ՀՀ քաղաքացիների հետագա գործողությունը: «Մարդն ունի որոշակի գանգատներ՝ վատառողջ է: Այս պարագայում պետք է տարբերակել երկու դեպք. եթե անհետաձգելի բուժօգնություն է, այստեղ առաջինը դիմում են շտապ օգնությանը կամ հիվանդանոց: Եվ անձի ապահովագրական փաթեթի մեջ ներառված ծառայություններն արդեն գործարկվում են: Եթե մարդը շտապ օգնության կամ հրատապ անհետաձգելի բուժօգնության կարիք չունի, ապա նա գնում է պլանային իր պոլիկլինիկական ամբուլատորիա՝ ընտանեկան բժշկի, թերապեւտի կամ մանկաբույժի մոտ, որոնք էլ անձին ուղղորդում են բուժօգնության: Սա է բուժօգնության ստացման ուղին»,- մանրամասնել է Անահիտ Ավանեսյանը:

Նախարարը պատասխանել է նաեւ պատգամավորների ու ֆեյսբուքյան օգտատերերի հարցերին՝ անդրադառնալով առաջարկվող կարգավորումներին եւ կիրարկելի գործիքակազմին:

Ըստ նախարարի՝ ընդհանուր առմամբ այսօր համակարգում ներառված է 1 միլիոն 571 հազար 181 անձ:

Անահիտ Ավանեսյանը տեղեկացրել է, որ ամեն նեղ մասնագետի տարեկան երկու խորհրդատվությունն է փոխհատուցում Ապահովագրական հիմնադրամը: Ատամնաբուժական՝ որոշակի, ակնաբուժական՝ լայն ծառայություններ են ներառված ապահովագրական համակարգում:

Պատգամավորները, արժեւորելով կատարված ծավալուն աշխատանքը, ողջունել են ԱՀԱ համակարգի ներդրման փաստը: Անահիտ Ավանեսյանը շնորհակալություն է հայտնել «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցությանը՝ նշելով, որ Կառավարությունը եւ խմբակցությունը՝ միացյալ, տասնամյակներով խոստացված բարեփոխումները կյանքի կոչեցին:

«Սա մասշտաբային մեծ բարեփոխում է, որն իրականացրել է Հայաստանի Կառավարությունը: Երբեւէ ՀՀ որեւէ Կառավարություն պետական բյուջեից Հայաստանի քաղաքացիներին այսքան գումար չի վճարել առողջության պահպանման, մարդկային կապիտալի զարգացման համար: Սա չափազանց կարեւոր բարեփոխում է, եւ այն մենք բոլորս պետք է միասին հաջողությամբ իրագործենք»,- ամփոփելով քննարկումը՝ ասել է խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը:

30.01.2026
Հակոբ Արշակյանն ընդունել է Հունգարիայի Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալին
ՀՀ ԱԺ նախագահի տեղակալ Հակոբ Արշակյանը հունվարի 30-ին ընդունել է Հունգարիայի Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Իշտվան Յակաբին: Ողջունելով հյուրին՝ ՀՀ ԱԺ փոխնախագահը փաստել է, որ երկար ընդմիջումից հետո երկկողմ դիվանագիտական հարաբերությունների վերականգնման հանձնառությունը վկայում է, որ չկա երկխոսության ...
30.01.2026
Խորհրդարանում հյուրընկալվել է Հունգարիայի ԱԺ նախագահի տեղակալի գլխավորած պատվիրակությունը
ԱԺ Հայաստան-Հունգարիա բարեկամական խմբի անդամներ Մարիա Կարապետյանը, Միքայել Թումասյանը եւ Գայանե Եղիազարյանը հունվարի 30-ին հանդիպել են Հունգարիայի Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Իշտվան Յակաբի գլխավորած պատվիրակության հետ: Ողջունելով հյուրերին՝ Մարիա Կարապետյանը խոսել է Հայաստանի եւ Հունգարիայի միջե...
30.01.2026
Ազգային ժողովում քաղաքացիների ընդունելության ժամանակացույց
ԱԺ նախագահի տեղակալ Ռուբեն Ռուբինյան - 09.02.2026 - 14:00, ԱԺ նախագահի տեղակալ Հակոբ Արշակյան - 20.02.2026 - 14:00:   1. Տարածաշրջանային եւ եվրասիական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողով - 02.02.2026 - 11:00, 2. Արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողով - 03.02.2026 -11:00, ...
30.01.2026
ԱԺ առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հռիփսիմե Հունանյանի լիազորությունները դադարած համարելու մասին արձանագրությունը
«Հիմք ընդունելով Ազգային ժողովի առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հռիփսիմե Հունանյանի հրաժարականի մասին դիմումը եւ առաջնորդվելով «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքի 150-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով եւ 147-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետով՝ առողջապահության հարցերի մշտ...
30.01.2026
Վահե Ղալումյանն ընդունել է Իշտվան Յակաբի գլխավորած պատվիրակությանը
ՀՀ ԱԺ տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության եւ շրջակա միջավայրի պահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Վահե Ղալումյանը հունվարի 30-ին ընդունել է Հունգարիայի Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Իշտվան Յակաբի գլխավորած պատվիրակությանը: Հանդիպմանը զրուցակիցները քննարկ...
30.01.2026
Աշխատանքային քննարկում. ուղիղ հեռարձակում
Առողջության համընդհանուր ապահովագրության համակարգի գործարկման ընթացքի վերաբերյալ աշխատանքային քննարկման ուղիղ հեռարձակումը:...
30.01.2026
ԱԺ մշտական հանձնաժողովները նիստեր կգումարեն
Պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստը տեղի կունենա փետրվարի 4-ին՝ ժամը 11:00- ին, 414 դահլիճում: Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստը կկայանա փետրվարի 4-ին՝ ժամը 11:00-ին, 214 դահլիճում: Գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի ...
