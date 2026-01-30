ԱԺ Հայաստան-Հունգարիա բարեկամական խմբի անդամներ Մարիա Կարապետյանը, Միքայել Թումասյանը եւ Գայանե Եղիազարյանը հունվարի 30-ին հանդիպել են Հունգարիայի Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Իշտվան Յակաբի գլխավորած պատվիրակության հետ:
Ողջունելով հյուրերին՝ Մարիա Կարապետյանը խոսել է Հայաստանի եւ Հունգարիայի միջեւ խորհրդարանական հարաբերությունների ակտիվացումից՝ այդ հարցում ընդգծելով բարեկամական խմբերի դերակատարությունը: Անդրադառնալով վերջին տարիներին երկու երկրների կառավարությունների միջեւ սերտ համագործակցությանը՝ պատգամավորը բարձր է գնահատել թե՛ Հայաստանում եւ թե՛ Հունգարիայում ռեզիդենտ դիվանագիտական ներկայացուցչությունների հիմնումը:
Մարիա Կարապետյանը հյուրերին ներկայացրել է տարածաշրջանային վերջին զարգացումները՝ մասնավորապես անդրադառնալով Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի կնքման գործընթացին եւ «Թրամփի ուղի» հանուն միջազգային խաղաղության եւ բարգավաճման» (ԹՐԻՓՓ) նախագծին:
Բարեկամական խմբի անդամ Միքայել Թումասյանն էլ խոսել է գյուղատնտեսական ոլորտում երկկողմ համագործակցության կարեւորությունից: Պատգամավորի խոսքով վերջին տարիներին մեր երկրում այդ բնագավառն արագ զարգանում է, պետության կողմից համաֆինանսավորվում են մի շարք ծրագրեր:
«Ուրախ եմ, որ երկու խորհրդարաններում էլ ստեղծվել են բարեկամական խմբեր, որոնց սերտ համագործակցությամբ հնարավոր կլինի աշխուժացնել երկկողմ կապերը»,- նշել է Հունգարիայի ԱԺ փոխնախագահը: Անդրադառնալով Հարավային Կովկասում տեղի ունեցող զարգացումներին՝ Իշտվան Յակաբն ընդգծել է, որ Հունգարիան մշտապես խաղաղության կողմնակից է եւ ողջունում է «ԹՐԻՓՓ» նախագիծը:
Զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել Հայաստան-Եվրամիություն ընդլայնվող համագործակցության, ԵՄ երկրներ մուտքի արտոնագրերի ազատականացման հարցի վերաբերյալ: Հունգարիայի ԱԺ փոխնախագահն այդ գործընթացներում Հայաստանին աջակցելու հունգարական կողմի պատրաստակամություն է հայտնել:
Կողմերը համակարծիք են եղել, որ տարբեր ոլորտներում` տնտեսական, կրթական, մշակութային համագործակցության զարգացման մեծ ներուժ կա: