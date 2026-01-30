National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
30.01.2026
Ազգային ժողովում քաղաքացիների ընդունելության ժամանակացույց
ԱԺ նախագահի տեղակալ Ռուբեն Ռուբինյան - 09.02.2026 - 14:00,

ԱԺ նախագահի տեղակալ Հակոբ Արշակյան - 20.02.2026 - 14:00: 
  

1. Տարածաշրջանային եւ եվրասիական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողով - 02.02.2026 - 11:00,

2. Արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողով - 03.02.2026 -11:00,

 3. Եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողով - 04.02.2026 - 11:00,

4.Տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության եւ շրջակա միջավայրի պահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողով - 04.02.2026 - 12:00,

5. Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողով - 06.02.2026 - 11:00,

6. Առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողով - 19.02.2026 - 11:00,

7. Մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողով - 20.02.2026 - 11:00,

8. Պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողով - 23.02.2026 - 11:00,

9. Ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողով - 24.02.2026 - 11:00,

10. Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողով - 25.02.2026 - 14:00,

11. Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողով - 26.02.2026 - 11:00,

12. Գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողով - 27.02.2026 - 15:00: 
  
 
Ընդունելությանը հերթագրվելու համար զանգահարել (374-10) 506050, (374-11) 506050, 87-88 հեռախոսահամարներով: Խնդրում ենք ներկայանալ անձը հաստատող փաստաթղթով:

30.01.2026
ԱԺ առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հռիփսիմե Հունանյանի լիազորությունները դադարած համարելու մասին արձանագրությունը
«Հիմք ընդունելով Ազգային ժողովի առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հռիփսիմե Հունանյանի հրաժարականի մասին դիմումը եւ առաջնորդվելով «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքի 150-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով եւ 147-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետով՝ առողջապահության հարցերի մշտ...
30.01.2026
Վահե Ղալումյանն ընդունել է Իշտվան Յակաբի գլխավորած պատվիրակությանը
ՀՀ ԱԺ տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության եւ շրջակա միջավայրի պահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Վահե Ղալումյանը հունվարի 30-ին ընդունել է Հունգարիայի Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Իշտվան Յակաբի գլխավորած պատվիրակությանը: Հանդիպմանը զրուցակիցները քննարկ...
30.01.2026
Աշխատանքային քննարկում. ուղիղ հեռարձակում
Առողջության համընդհանուր ապահովագրության համակարգի գործարկման ընթացքի վերաբերյալ աշխատանքային քննարկման ուղիղ հեռարձակումը:...
Տեղեկատվության ազատության պատասխանատու Տիգրան Հակոբյան