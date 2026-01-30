ԱԺ նախագահի տեղակալ Ռուբեն Ռուբինյան - 09.02.2026 - 14:00,
ԱԺ նախագահի տեղակալ Հակոբ Արշակյան
- 20.02.2026 - 14:00:
1. Տարածաշրջանային եւ եվրասիական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողով - 02.02.2026 - 11:00,
2. Արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողով - 03.02.2026 -11:00,
3. Եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողով - 04.02.2026 - 11:00,
4.Տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության եւ շրջակա միջավայրի պահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողով - 04.02.2026 - 12:00,
5. Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողով - 06.02.2026 - 11:00,
6. Առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողով - 19.02.2026 - 11:00,
7. Մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողով - 20.02.2026 - 11:00,
8. Պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողով - 23.02.2026 - 11:00,
9. Ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողով - 24.02.2026 - 11:00,
10. Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողով - 25.02.2026 - 14:00,
11. Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողով - 26.02.2026 - 11:00,
12. Գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողով
- 27.02.2026 - 15:00:
Ընդունելությանը հերթագրվելու համար զանգահարել (374-10) 506050, (374-11) 506050, 87-88 հեռախոսահամարներով: Խնդրում ենք ներկայանալ անձը հաստատող փաստաթղթով: