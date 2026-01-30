ՀՀ ԱԺ տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության եւ շրջակա միջավայրի պահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Վահե Ղալումյանը հունվարի 30-ին ընդունել է Հունգարիայի Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Իշտվան Յակաբի գլխավորած պատվիրակությանը:
Հանդիպմանը զրուցակիցները քննարկել են երկուստեք հետաքրքրություն ներկայացնող մի շարք հարցեր, որոնք հիմնականում վերաբերել են գյուղատնտեսության ոլորտին, սննդարդյունաբերությանը, ՀՀ-ԵՄ ընդլայնվող հարաբերություններին, այդ ոլորտներում Հունգարիայի լավագույն փորձին:
Կարեւորվել են երկու երկրների խորհրդարանների ոլորտային հանձնաժողովների միջեւ համագործակցություն սկսելու հարցը, փոխայցերն ու հարաբերությունների ամրապնդումը, մասնավորապես, խորհրդարանական մակարդակում:
Հունգարիայի Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Իշտվան Յակաբը պատրաստակամություն է հայտնել կիսվել վերոնշյալ ոլորտներում Հունգարիայի լավագույն փորձով, ներկայացրել է գյուղատնտեսության, սննդարդյունաբերության ոլորտներում Հունգարիայի ձեռքբերումներն ու դրանցում հաջողության հասնելու նախադրյալները:
Զրուցակիցներն անդրադարձել են Հայաստան-Հունգարիա երկխոսության շարունակականությանն ու տարբեր ուղղություններով դրա զարգացման հեռանկարներին:
Արժեւորվել է երկու երկրներում դեսպանությունների հիմնումը: