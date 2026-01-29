National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
29.01.2026
Քննարկվել են Հայաստան-Շվեյցարիա համագործակցության հեռանկարները
ՀՀ ԱԺ «Հայաստան» խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը հունվարի 29-ին ընդունել է Հայաստանի Հանրապետությունում Շվեյցարիայի Համադաշնության արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Անդրեա Բարբարա Բաումանին:

Սեյրան Օհանյանը կարեւորել է Հայաստանի եւ Շվեյցարիայի միջեւ հարաբերությունների զարգացումը տարբեր մակարդակներում՝ այդ առումով ընդգծելով խորհրդարանական բարեկամական խմբերի առանձնահատուկ դերը: Խմբակցության ղեկավարը երախտագիտություն է հայտնել շվեյցարական կողմին Հայաստանի համար կարեւոր եւ զգայուն հարցերում մշտապես աջակցելու համար:

Ընդգծելով, որ իրենք տարածաշրջանում խաղաղության կողմնակից են` Սեյրան Օհանյանը, այնուամենայնիվ, անհամաձայնություն է հայտնել մի շարք հարցերում իշխանությունների վարած արտաքին եւ ներքին քաղաքականության առնչությամբ: Նա դեսպանի ուշադրությունն է հրավիրել Ադրբեջանում ապօրինի պահվող եւ անհետ կորած համարվող անձանց խնդրին, Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված հայերի վերադարձի իրավունքի իրացմանը:

Անդրեա Բարբարա Բաումանը եւս ընդգծել է, որ խորհրդարանական համագործակցության մակարդակում եւ հարաբերությունների ընդլայնման հարցում կշարունակվեն քայլեր ձեռնարկվել: Դեսպանն ընդգծել է, որ իրենք աջակցում են խաղաղության գործընթացին եւ ներկայացրել իր երկրի կառավարության դիրքորոշումը, ըստ որի՝ պետք է պաշտպանել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ինքնիշխանությունը միջազգային իրավունքի շրջանակում:

Մտքեր են փոխանակվել Հայաստանում ընթացող ժողովրդավարական գործընթացների, առաջիկայում կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների, Ադրբեջանում պահվող անձանց վերադարձի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հարաբերությունների ու արտաքին եւ ներքին մի շարք մարտահրավերների շուրջ:

29.01.2026
Ալեն Սիմոնյանն ընդունել է Հայաստանում ՌԴ դեսպանին
ՀՀ ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հունվարի 29-ին ընդունել է Հայաստանում ՌԴ դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինին: Զրուցակիցների քննարկումների առանցքում են եղել երկկողմ կապերին, ինչպես նաեւ միջխորհրդարանական հարաբերություններին վերաբերող թեմաները: Կողմերն անդրադարձել են նաեւ ՀՀ ԱԺ նախագահի` Ռուսաստանի Դաշնություն կատա...
29.01.2026
Հայկ Կոնջորյանն ընդունել է ՀՀ-ում Շվեյցարիայի դեսպանին
ԱԺ «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը հունվարի 29-ին ընդունել է Հայաստանի Հանրապետությունում Շվեյցարիայի Համադաշնության արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Անդրեա Բարբարա Բաումանին: Ողջունելով հյուրին՝ Հայկ Կոնջորյանն արժեւորել է Հայաստան-Շվեյցարիա սերտ համագործակցությունը: Խմբակցո...
29.01.2026
Ժողովրդավարությունը չի կարող նորոգվել առանց երիտասարդների՝ որպես ճարտարապետների եւ հավասար գործընկերների. Սոնա Ղազարյան
ՀՀ ԱԺ պատվիրակությունը խորհրդարանի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանի ղեկավարությամբ մասնակցում է Ստրասբուրգում ընթացող Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի (ԵԽԽՎ) տարեկան նստաշրջանի առաջին մասի աշխատանքներին: Վեհաժողովում ելույթ է ունեցել ԱԺ պատվիրակության անդամ Սոնա Ղազարյանը: «Սիրելի՛ նախագահ, Հա...
29.01.2026
Տեղի կունենա աշխատանքային քննարկում Առողջության համընդհանուր ապահովագրության համակարգի գործարկման վերաբերյալ
Հունվարի 30-ին՝ ժամը 11:00-ին, Ազգային ժողովի 334 դահլիճում «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցությունը կազմակերպում է աշխատանքային քննարկում Առողջության համընդհանուր ապահովագրության համակարգի գործարկման ընթացքի վերաբերյալ: Քննարկմանը հրավիրված է Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը: Հանդիպումը կա...
