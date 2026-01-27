ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը եւ բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաներ այցելել են Եռաբլուր եւ հարգանքի տուրք մատուցել հայրենիքի պաշտպանության համար զոհվածների հիշատակին:
27.01.2026
Հարգանքի տուրք Հայրենիքի պաշտպանության համար զոհվածների հիշատակի օրվա կապակցությամբ
