26.01.2026
Ռուստամ Բաքոյանը հանդիպել է եզդիական համայնքի ներկայացուցիչների հետ
ԱԺ մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Ռուստամ Բաքոյանը հունվարի 26-ին հանդիպել է Հայաստանում եզդիական համայնքի ներկայացուցիչների հետ, որոնց թվում էին եզդիական հոգեւոր խորհրդի ղեկավարը, «Եզդիների ազգային միություն» ՀԿ-ի ղեկավարը, ինչպես նաեւ վարչական շրջանների ղեկավարներ:

Հանդիպման ընթացքում զրուցակիցները քննարկել են եզդիական համայնքին մտահոգող մի շարք հարցեր, որոնք վերաբերել են կրոնական, մշակութային խնդիրներին, ազգապահպանական հարցերին:

Զրուցակիցների խոսքով վերոնշյալ հարցերի վերաբերյալ եզդիական համայնքը ցուցաբերում է միասնականություն:
 

26.01.2026
Սարգիս Խանդանյանը հանդիպել է ԱՄՆ Կոնգրեսի աշխատակազմի ներկայացուցիչներին
Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Սարգիս Խանդանյանը հունվարի 26-ին հանդիպել է ԱՄՆ Կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի մասնագիտական աշխատակազմի ներկայացուցիչ Լենս Քոքոնոսի գլխավորած պատվիրակության հետ: Ողջունելով հյուրերին՝ Սարգիս Խանդանյանը բարձր է գ...
26.01.2026
Խորհրդարանում հյուրընկալվել է Բուլղարիայի պատվիրակությունը
ՀՀ ԱԺ նախագահի տեղակալ Հակոբ Արշակյանը հունվարի 26-ին ընդունել է Բուլղարիայի Հանրապետության Ազգային ժողովի Բուլղարիա-Հայաստան բարեկամական խմբի փոխնախագահ Մանոիլ Մանեւի գլխավորած պատվիրակությանը: Հանդիպմանը մասնակցել են ՀՀ ԱԺ Հայաստան-Բուլղարիա բարեկամական խմբի ղեկավար Բաբկեն Թունյանը, խմբի անդամներ ...
26.01.2026
ԱԺ մշտական հանձնաժողովները նիստեր կգումարեն
Պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստը տեղի կունենա փետրվարի 4-ին՝ ժամը 11:00- ին, 414 դահլիճում: Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստը կկայանա փետրվարի 4-ին՝ ժամը 11:00-ին, 214 դահլիճում:
