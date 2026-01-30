National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
30.01.2026
ԱԺ մշտական հանձնաժողովները նիստեր կգումարեն
Պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստը տեղի կունենա փետրվարի 4-ին՝ ժամը 11:00- ին, 414 դահլիճում:

Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստը կկայանա փետրվարի 4-ին՝ ժամը 11:00-ին, 214 դահլիճում:

Գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովը նիստ կգումարի փետրվարի 3-ին՝ ժամը 14:00-ին, 414 դահլիճում: Օրակարգը՝ այստեղ:

Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստը տեղի կունենա փետրվարի 5-ին՝ ժամը 14:00-ին, 314 դահլիճում:

Փետրվարի 4-ին՝ ժամը 15:00-ին, 114 դահլիճում նիստ կհրավիրի Տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության եւ շրջակա միջավայրի պահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովը:

30.01.2026
Հակոբ Արշակյանն ընդունել է Հունգարիայի Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալին
ՀՀ ԱԺ նախագահի տեղակալ Հակոբ Արշակյանը հունվարի 30-ին ընդունել է Հունգարիայի Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Իշտվան Յակաբին: Ողջունելով հյուրին՝ ՀՀ ԱԺ փոխնախագահը փաստել է, որ երկար ընդմիջումից հետո երկկողմ դիվանագիտական հարաբերությունների վերականգնման հանձնառությունը վկայում է, որ չկա երկխոսության ...
30.01.2026
Խորհրդարանում հյուրընկալվել է Հունգարիայի ԱԺ նախագահի տեղակալի գլխավորած պատվիրակությունը
ԱԺ Հայաստան-Հունգարիա բարեկամական խմբի անդամներ Մարիա Կարապետյանը, Միքայել Թումասյանը եւ Գայանե Եղիազարյանը հունվարի 30-ին հանդիպել են Հունգարիայի Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Իշտվան Յակաբի գլխավորած պատվիրակության հետ: Ողջունելով հյուրերին՝ Մարիա Կարապետյանը խոսել է Հայաստանի եւ Հունգարիայի միջե...
30.01.2026
Ազգային ժողովում քաղաքացիների ընդունելության ժամանակացույց
ԱԺ նախագահի տեղակալ Ռուբեն Ռուբինյան - 09.02.2026 - 14:00, ԱԺ նախագահի տեղակալ Հակոբ Արշակյան - 20.02.2026 - 14:00:   1. Տարածաշրջանային եւ եվրասիական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողով - 02.02.2026 - 11:00, 2. Արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողով - 03.02.2026 -11:00, ...
30.01.2026
ԱԺ առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հռիփսիմե Հունանյանի լիազորությունները դադարած համարելու մասին արձանագրությունը
«Հիմք ընդունելով Ազգային ժողովի առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հռիփսիմե Հունանյանի հրաժարականի մասին դիմումը եւ առաջնորդվելով «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքի 150-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով եւ 147-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետով՝ առողջապահության հարցերի մշտ...
30.01.2026
Վահե Ղալումյանն ընդունել է Իշտվան Յակաբի գլխավորած պատվիրակությանը
ՀՀ ԱԺ տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության եւ շրջակա միջավայրի պահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Վահե Ղալումյանը հունվարի 30-ին ընդունել է Հունգարիայի Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Իշտվան Յակաբի գլխավորած պատվիրակությանը: Հանդիպմանը զրուցակիցները քննարկ...
30.01.2026
Աշխատանքային քննարկում. ուղիղ հեռարձակում
Առողջության համընդհանուր ապահովագրության համակարգի գործարկման ընթացքի վերաբերյալ աշխատանքային քննարկման ուղիղ հեռարձակումը:...
