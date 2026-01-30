Պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստը տեղի կունենա փետրվարի 4-ին՝ ժամը 11:00- ին, 414 դահլիճում:
Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի
նիստը կկայանա փետրվարի 4-ին՝ ժամը 11:00-ին, 214 դահլիճում:
Գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովը նիստ կգումարի փետրվարի 3-ին՝ ժամը 14:00-ին, 414 դահլիճում: Օրակարգը՝ այստեղ:
Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստը տեղի կունենա փետրվարի 5-ին՝ ժամը 14:00-ին, 314 դահլիճում:
Փետրվարի 4-ին՝ ժամը 15:00-ին, 114 դահլիճում նիստ կհրավիրի Տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության եւ շրջակա միջավայրի պահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովը: