29.01.2026
ԱԺ մշտական հանձնաժողովները նիստեր կգումարեն
1 / 1

Պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստը տեղի կունենա փետրվարի 4-ին՝ ժամը 11:00- ին, 414 դահլիճում:

Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստը կկայանա փետրվարի 4-ին՝ ժամը 11:00-ին, 214 դահլիճում:

Գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովը նիստ կգումարի փետրվարի 3-ին՝ ժամը 14:00-ին, 414 դահլիճում: Օրակարգը՝ այստեղ:

Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստը տեղի կունենա փետրվարի 5-ին՝ ժամը 14:00-ին, 314 դահլիճում:

29.01.2026
Տիգրան Աբրահամյանը հանդիպել է մեր երկրում Շվեյցարիայի դեսպանին
Հայաստանի Հանրապետությունում Շվեյցարիայի Համադաշնության արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Անդրեա Բարբարա Բաումանի հետ հունվարի 29-ին հանդիպել է ՀՀ ԱԺ «Պատիվ ունեմ» խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը: Խմբակցության քարտուղարը կարեւորել է Հայաստանի եւ Շվեյցարիայի միջեւ խորհրդարանական մակարդակում եւ տարբ...
29.01.2026
Քննարկվել են Հայաստան-Շվեյցարիա համագործակցության հեռանկարները
ՀՀ ԱԺ «Հայաստան» խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը հունվարի 29-ին ընդունել է Հայաստանի Հանրապետությունում Շվեյցարիայի Համադաշնության արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Անդրեա Բարբարա Բաումանին: Սեյրան Օհանյանը կարեւորել է Հայաստանի եւ Շվեյցարիայի միջեւ հարաբերությունների զարգացումը տարբեր մակարդակներում՝ ...
29.01.2026
Ալեն Սիմոնյանն ընդունել է Հայաստանում ՌԴ դեսպանին
ՀՀ ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հունվարի 29-ին ընդունել է Հայաստանում ՌԴ դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինին: Զրուցակիցների քննարկումների առանցքում են եղել երկկողմ կապերին, ինչպես նաեւ միջխորհրդարանական հարաբերություններին վերաբերող թեմաները: Կողմերն անդրադարձել են նաեւ ՀՀ ԱԺ նախագահի` Ռուսաստանի Դաշնություն կատա...
29.01.2026
Հայկ Կոնջորյանն ընդունել է ՀՀ-ում Շվեյցարիայի դեսպանին
ԱԺ «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը հունվարի 29-ին ընդունել է Հայաստանի Հանրապետությունում Շվեյցարիայի Համադաշնության արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Անդրեա Բարբարա Բաումանին: Ողջունելով հյուրին՝ Հայկ Կոնջորյանն արժեւորել է Հայաստան-Շվեյցարիա սերտ համագործակցությունը: Խմբակցո...
29.01.2026
Ժողովրդավարությունը չի կարող նորոգվել առանց երիտասարդների՝ որպես ճարտարապետների եւ հավասար գործընկերների. Սոնա Ղազարյան
ՀՀ ԱԺ պատվիրակությունը խորհրդարանի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանի ղեկավարությամբ մասնակցում է Ստրասբուրգում ընթացող Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի (ԵԽԽՎ) տարեկան նստաշրջանի առաջին մասի աշխատանքներին: Վեհաժողովում ելույթ է ունեցել ԱԺ պատվիրակության անդամ Սոնա Ղազարյանը: «Սիրելի՛ նախագահ, Հա...
29.01.2026
Տեղի կունենա աշխատանքային քննարկում Առողջության համընդհանուր ապահովագրության համակարգի գործարկման վերաբերյալ
Հունվարի 30-ին՝ ժամը 11:00-ին, Ազգային ժողովի 334 դահլիճում «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցությունը կազմակերպում է աշխատանքային քննարկում Առողջության համընդհանուր ապահովագրության համակարգի գործարկման ընթացքի վերաբերյալ: Քննարկմանը հրավիրված է Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը: Հանդիպումը կա...
