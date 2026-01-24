Խորհրդարանական համագործակցության շրջանակում Երեւանում էր Մեքսիկայի Պատգամավորների պալատի Մեքսիկա-Հայաստան բարեկամական խմբի պատվիրակությունը: Հանդիպումների ընթացքում քննարկվել են օրակարգային մի շարք հարցեր:
Մանրամասները` տեսանյութում:
24.01.2026
ԱԺ-ն հյուրընկալել է Մեքսիկայի Պատգամավորների պալատի Մեքսիկա-Հայաստան բարեկամական խմբի պատվիրակությանը
