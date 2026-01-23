Մեքսիկան Հյուսիսային Ամերիկայի եւ Լատինական Ամերիկայի ամենաազդեցիկ ու հզոր երկրներից է: Կարեւորում ենք Հայաստանի եւ Մեքսիկայի միջեւ հարաբերությունների զարգացումն ու սերտացումը. ասել է ԱԺ Հայաստան-Մեքսիկա բարեկամական խմբի ղեկավար Արթուր Խաչատրյանը Մեքսիկայի Պատգամավորների պալատի Մեքսիկա-Հայաստան բարեկամական խմբի ղեկավար Սիլվիա Պատրիսիա Խիմենես Դելգադոյի գլխավորած պատվիրակության հետ հանդիպմանը:
Հունվարի 23-ին խորհրդարանում տեղի ունեցած հանդիպմանը մասնակցել են ԱԺ Հայաստան-Մեքսիկա բարեկամական խմբի անդամներ Տաթեւիկ Գասպարյանը, Նարեկ Ղահրամանյանը, Արգիշտի Գեւորգյանը, Ալխաս Ղազարյանը, Վահե Ղալումյանը, Հայկ Ցիրունյանը եւ Վանիկ Օհանյանը:
«Բարեկամական խմբի նախորդ կազմի հետ մենք սերտորեն համագործակցում էինք, եւ վստահ եմ, որ այդ գործակցությունն ավելի կխորանա նորաստեղծ խմբի հետ»,- ասել է Արթուր Խաչատրյանը:
Երախտագիտություն հայտնելով Մեքսիկային Հայոց ցեղասպանությունը երեք տարի առաջ ճանաչելու համար՝ բարեկամական խմբի ղեկավարը նշել է, որ ցեղասպանության ճանաչումը պատմական արդարության վերականգնումից բացի նաեւ քաղաքական խնդիր է:
Շնորհակալություն հայտնելով ընդունելության համար՝ Սիլվիա Պատրիսիա Խիմենես Դելգադոն կարեւորել է խորհրդարանական կապերի սերտացումը՝ հատկապես բարեկամական խմբերի ակտիվ փոխգործակցությամբ: Պատգամավորների պալատի անդամը խոսել է մի շարք ոլորտներում համագործակցության զարգացման հնարավորությունների մասին:
Ազգային ժողովի պատգամավորները, ողջունելով հյուրերին, նշել են, որ մշակույթի, զբոսաշրջության, կրթության, ինչպես նաեւ տնտեսական ոլորտում կա գործակցությունը զարգացնելու զգալի ներուժ: Կարեւորվել է երկու երկրների միջեւ առեւտրաշրջանառության ծավալների ավելացումը:
Հայաստան-Մեքսիկա բարեկամական խմբի անդամներն անդրադարձել են տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու կարեւորությանը, խոսել Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորման վերջին զարգացումներից, կարեւորել Ադրբեջանում պահվող անձանց վերադարձը հայրենիք: Իշխանական խմբակցությունը ներկայացնող պատգամավորները բարձրաձայնել են «Խաղաղության խաչմերուկ» նախագիծը: