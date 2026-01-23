ՀՀ ԱԺ պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի արտահերթ նիստի ուղիղ հեռարձակումը:
Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստ. ուղիղ հեռարձակում
Ալեն Սիմոնյանը հեռախոսազրույց է ունեցել ՌԴ Դաշնային ժողովի Դաշնության խորհրդի նախագահի հետ
ՀՀ ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանը ռուսական կողմի նախաձեռնությամբ հեռախոսազրույց է ունեցել ՌԴ Դաշնային ժողովի Դաշնության խորհրդի նախագահ Վալենտինա Մատվիենկոյի հետ: Քննարկվել են ՀՀ ԱԺ նախագահի` փետրվարի 5-6-ին Ռուսաստանի Դաշնություն կատարելիք պաշտոնական այցին վերաբերող մանրամասները: Անդրադարձ է կատարվել նա...
Հանձնաժողովը դրական եզրակացություն է տվել երկրորդ ընթերցմամբ քննարկված օրենքի նախագծին
Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովը հունվարի 23-ի արտահերթ նիստում երկրորդ ընթերցմամբ քննարկել է ««Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը, որը հեղինակել են ԱԺ «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության ...
Խորհրդարանում հյուրընկալվել են Մեքսիկա-Հայաստան բարեկամական խմբի անդամները
Մեքսիկան Հյուսիսային Ամերիկայի եւ Լատինական Ամերիկայի ամենաազդեցիկ ու հզոր երկրներից է: Կարեւորում ենք Հայաստանի եւ Մեքսիկայի միջեւ հարաբերությունների զարգացումն ու սերտացումը. ասել է ԱԺ Հայաստան-Մեքսիկա բարեկամական խմբի ղեկավար Արթուր Խաչատրյանը Մեքսիկայի Պատգամավորների պալատի Մեքսիկա-Հայաստան...
Հայաստանը կարեւորում է Մեքսիկայի հետ հարաբերությունների զարգացումը. Սարգիս Խանդանյան
Հայաստանի Հանրապետությունը կարեւորում է Մեքսիկայի հետ հարաբերությունների զարգացումը: Այս մասին հունվարի 23-ին ասել է ՀՀ ԱԺ արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Սարգիս Խանդանյանը Մեքսիկայի Պատգամավորների պալատի Մեքսիկա-Հայաստան բարեկամական խմբի ղեկավար Սիլվիա Պատրիսիա Խիմենես Դելգա...
ԱԺ արտահերթ նիստում քննարկվել են ՀՀ ընտրական օրենսգրքում առաջարկվող փոփոխություններն ու լրացումները
Դիտորդական առաքելություններն ընտրական գործընթացում ներգրավվում են որպես հանրային վերահսկողություն իրականացնող սուբյեկտներ, որոնց հիմնական առաքելությունն է ընտրական գործընթացի անկախ, օբյեկտիվ եւ անաչառ գնահատումը: Նրանց հիմնական նպատակն է նպաստել ընտրությունների օրինականության եւ վստահելիության...
Առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնից Հռիփսիմե Հունանյանի հրաժարականի դիմումի մասին ՀՀ ԱԺ նախագահի հայտարարությունը
«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքի 150-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետի եւ 147-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ Ազգային ժողովի պատգամավոր Հռիփսիմե Հունանյանն Առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնից հրաժարականի դիմում է ներկայացրել: «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանա...
Քննարկվել են օրենսդրական աշխատանքում հանրային մասնակցության խթանմանն ուղղված ինստիտուցիոնալ մեխանիզմները
ՀՀ ԱԺ մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Ռուստամ Բաքոյանը, հանձնաժողովի անդամներ Մարինա Ղազարյանը եւ Էսթեր Այվազյանը հունվարի 23-ին հանդիպել են «Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն» հասարակական կազմակերպության (ԹԻՀԿ) ներկայացուցիչնե...
ՀՀ ԱԺ նախագահի որոշմամբ կգումարվի արտահերթ նիստ
Հիմք ընդունելով Ազգային ժողովի արտահերթ նիստ գումարելու վերաբերյալ Ազգային ժողովի պատգամավորների նախաձեռնությունը եւ Ազգային ժողովի խորհրդի 2026 թվականի հունվարի 23-ի ԱԺԽՈ-006-Լ որոշումը, առաջնորդվելով Սահմանադրության 100-րդ եւ «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքի 41-րդ հոդվածներով...
ԱԺ խորհուրդը համաձայնություն է տվել արտահերթ նիստ գումարելուն
Ազգային ժողովի խորհուրդը հունվարի 23-ին գումարել է արտահերթ նիստ: Այն վարել է ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանը: ԱԺ խորհուրդը, հիմք ընդունելով 2026 թվականի հունվարի 23-ին՝ ժամը 11:00-ին, Ազգային ժողովի արտահերթ նիստ գումարելու վերաբերյալ Ազգային ժողովի պատգամավորների նախաձեռնությունը, ինչպես նաեւ Ազգային ժո...