23.01.2026
ԱԺ արտահերթ նիստում քննարկվել են ՀՀ ընտրական օրենսգրքում առաջարկվող փոփոխություններն ու լրացումները
Դիտորդական առաքելություններն ընտրական գործընթացում ներգրավվում են որպես հանրային վերահսկողություն իրականացնող սուբյեկտներ, որոնց հիմնական առաքելությունն է ընտրական գործընթացի անկախ, օբյեկտիվ եւ անաչառ գնահատումը: Նրանց  հիմնական նպատակն է նպաստել ընտրությունների օրինականության եւ վստահելիության ապահովմանը: Այդ նպատակի իրագործումը հնարավոր է միայն այն պայմաններում, երբ դիտորդական առաքելությունները եւ դիտորդները գործում են քաղաքականապես չեզոք ու անաչառ: Այս մասին ասել է ԱԺ «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության պատգամավոր Արուսյակ Ջուլհակյանը՝  պատգամավորների նախաձեռնությամբ հունվարի 23-ին հրավիրված ԱԺ արտահերթ նիստում, երբ ներկայացնում էր իր եւ նույն խմբակցության պատգամավորներ Վլադիմիր Վարդանյանի ու Լիլիթ Մինասյանի հեղինակած ««Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը:

Զեկուցողի խոսքով այդ առաքելության իրականացումը հնարավոր է միայն այն դեպքում, երբ դիտորդները պահպանում են քաղաքական չեզոքություն եւ զերծ են մնում ցանկացած գործողությունից կամ հայտարարությունից, որը կարող է ընկալվել որպես աջակցություն կամ ընդդիմություն որեւէ քաղաքական ուժի, թեկնածուի կամ քաղաքական դիրքորոշման նկատմամբ:

Արուսյակ Ջուլհակյանն անդրադարձել է  ընտրությունների ոլորտում մասնագիտացած միջազգային կառույցների չափանիշներին,  ներկայացրել նախագծով առաջարկվող փոփոխություններն ու լրացումները:

Ըստ նախաձեռնության հեղինակների՝ ՀՀ օրենսդրությունը  բավարար մեխանիզմներ չի սահմանում դիտորդական առաքելությունների եւ դրանցում ներգրավված դիտորդների քաղաքական չեզոքության ու անկողմնակալության պարտականության կատարման ապահովման համար, ինչի  պատճառով էլ մշակվել է նախագիծը:

Նախագիծը, մասնավորապես, հստակեցնում է, թե ինչ չափանիշների պետք է բավարարի Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված հասարակական կազմակերպությունը՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կազմակերպվող ընտրությունների ժամանակ դիտորդական առաքելություն իրականացնելու հնարավորություն ստանալու համար: Նախագծում նաեւ ընդգծվում է դիտորդական առաքելություն իրականացնող ՀԿ-ների եւ հիմնադրամների գործունեության թափանցիկության, այդ թվում՝ ֆինանսական թափանցիկության անհրաժեշտությունը՝  ելնելով այն տրամաբանությունից, որ ընտրությունների թափանցիկության ապահովման նպատակ ունեցող սուբյեկտները նույնպես պետք է թափանցիկ եւ հաշվետվողական լինեն հանրության առաջ:

Նախաձեռնությամբ նաեւ հստակեցվում է հավատարմագրման դիմումը Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացնելու կարգը, տարանջատվում են ՀՀ-ում գրանցված ՀԿ-ների կողմից հավատարմագրվող ՀՀ քաղաքացիություն ունեցող եւ ՀՀ քաղաքացիություն չունեցող դիտորդների հավատարմագրման համար օրենքով սահմանված ժամկետները: Մասնավորապես, սահմանվում է, որ ՀՀ քաղաքացիություն չունեցող դիտորդների հավատարմագրման համար դիմում կարող է ներկայացվել ոչ ուշ, քան քվեարկության օրվանից 15 օր առաջ:

Հստակեցվում են նաեւ դիտորդական առաքելության, հավատարմագրման դիմումի մերժման հիմքերը, ինչպես նաեւ դիտորդական առաքելության,  դրանցում ներգրավված դիտորդների հավատարմագրումն ուժը կորցրած ճանաչվելու հիմքերը:

Արուսյակ Ջուլհակյանը պատասխանել է պատգամավորների հարցերին, տվել պարզաբանումներ:

ՀՀ արդարադատության նախարարի տեղակալ Գեւորգ Քոչարյանը ներկայացրել է Կառավարության կարծիքը՝ նշելով, որ նախաձեռնությունը միտված է դիտորդական առաքելությունների գործունեության անկողմանկալության եւ անաչառության ապահովմանը, եւ  Կառավարությունը սկզբունքային առարկություններ չունի նախագծի վերաբերյալ:

Քվեարկության արդյունքում նախագիծն ընդունվել է առաջին ընթերցմամբ:

ԱԺ որոշմամբ նախագծի երկրորդ ընթերցմամբ քննարկումը տեղի կունենա այն առաջին ընթերցմամբ ընդունվելուց հետ՝ քսանչորս ժամվա ընթացքում:

ԱԺ «Հայաստան» խմբակցության քարտուղար Արծվիկ Մինասյանը հայտնել է, որ խմբակցությունը չի մասնակցելու հարցի քննարկմանը:

23.01.2026
Նիստ կգումարի ՀՀ ԱԺ մշտական հանձնաժողովը
Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստը տեղի կունենա հունվարի 23-ին՝ ժամը 15:20-ին, 314 դահլիճում: ...
23.01.2026
Առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնից Հռիփսիմե Հունանյանի հրաժարականի դիմումի մասին ՀՀ ԱԺ նախագահի հայտարարությունը
«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքի 150-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետի եւ 147-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ Ազգային ժողովի պատգամավոր Հռիփսիմե Հունանյանն Առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնից հրաժարականի դիմում է ներկայացրել: «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանա...
23.01.2026
Քննարկվել են օրենսդրական աշխատանքում հանրային մասնակցության խթանմանն ուղղված ինստիտուցիոնալ մեխանիզմները
ՀՀ ԱԺ մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Ռուստամ Բաքոյանը, հանձնաժողովի անդամներ Մարինա Ղազարյանը եւ Էսթեր Այվազյանը հունվարի 23-ին հանդիպել են «Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն» հասարակական կազմակերպության (ԹԻՀԿ) ներկայացուցիչնե...
23.01.2026
ՀՀ ԱԺ նախագահի որոշմամբ կգումարվի արտահերթ նիստ
Հիմք ընդունելով Ազգային ժողովի արտահերթ նիստ գումարելու վերաբերյալ Ազգային ժողովի պատգամավորների նախաձեռնությունը եւ Ազգային ժողովի խորհրդի 2026 թվականի հունվարի 23-ի ԱԺԽՈ-006-Լ որոշումը, առաջնորդվելով Սահմանադրության 100-րդ եւ «Ազգային ժողովի կանոնակարգ»  սահմանադրական օրենքի 41-րդ հոդվածներով...
23.01.2026
ԱԺ խորհուրդը համաձայնություն է տվել արտահերթ նիստ գումարելուն
Ազգային ժողովի խորհուրդը հունվարի 23-ին գումարել է արտահերթ նիստ: Այն վարել է ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանը: ԱԺ խորհուրդը, հիմք ընդունելով 2026 թվականի հունվարի 23-ին՝ ժամը 11:00-ին, Ազգային ժողովի արտահերթ նիստ գումարելու վերաբերյալ Ազգային ժողովի պատգամավորների նախաձեռնությունը, ինչպես նաեւ Ազգային ժո...
