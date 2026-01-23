ՀՀ ԱԺ մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Ռուստամ Բաքոյանը, հանձնաժողովի անդամներ Մարինա Ղազարյանը եւ Էսթեր Այվազյանը հունվարի 23-ին հանդիպել են «Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն» հասարակական կազմակերպության (ԹԻՀԿ) ներկայացուցիչների հետ:
ԹԻՀԿ անդամները նախ ներկայացրել են իրենց կազմակերպության աշխատանքը՝ ուղղված, մասնավորապես, համապատասխան գործիքի միջոցով քաղհասարակության համար նպաստավոր միջավայրի ապահովմանը:
Հանդիպմանն ընդգծվել է որոշումների կայացման ու օրենքների ընդունման գործընթացում քաղհասարակության մասնակցության կարեւորությունը: Քննարկվել է հատկապես պատգամավորների հեղինակած օրինագծերի մասով հանրային մասնակցության խթանմանն ուղղված ինստիտուցիոնալ մեխանիզմներ ներդնելու հարցը: Այս համատեքստում ներկայացվել է մի շարք երկրների արդյունավետ փորձը, ընդգծվել, որ ԵՄ-ն այս հարցում ունի տարբեր մոդելներ:
Ռուստամ Բաքոյանն ընդգծել է, որ իր ղեկավարած հանձնաժողովը մշտապես բաց է քաղհասարակության գործընկերների հետ համագործակցության առումով: Հանձնաժողովի փոխնախագահը կարեւորել է օրենսդրական աշխատանքում հանրային հատվածի հետ արդյունավետ փոխգործակցությունն ու վերջիններիս կարեւոր դիտարկումներն այս կամ այն օրենքի նախագծի մշակման հարցում:
Հանդիպման ավարտին առաջիկայում հանդիպելու եւ համագործակցության ձեւաչափերն առավել առարկայական դարձնելու պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել: