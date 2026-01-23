National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
23.01.2026
ՀՀ ԱԺ նախագահի որոշմամբ կգումարվի արտահերթ նիստ
1 / 1

Հիմք ընդունելով Ազգային ժողովի արտահերթ նիստ գումարելու վերաբերյալ Ազգային ժողովի պատգամավորների նախաձեռնությունը եւ Ազգային ժողովի խորհրդի 2026 թվականի հունվարի 23-ի ԱԺԽՈ-006-Լ որոշումը, առաջնորդվելով Սահմանադրության 100-րդ եւ «Ազգային ժողովի կանոնակարգ»  սահմանադրական օրենքի 41-րդ հոդվածներով` հունվարի 23-ին` ժամը 11:00-ին, ԱԺ նախագահի որոշմամբ կգումարվի Ազգային ժողովի արտահերթ նիստ: 

Օրակարգում ««Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին»  օրենքի նախագիծն է (առաջին ընթերցում, երկրորդ ընթերցում):

23.01.2026
ԱԺ խորհրդի որոշմամբ կգումարվի արտահերթ նիստ
Ազգային ժողովի խորհուրդը հունվարի 23-ին գումարել է արտահերթ նիստ: Այն վարել է ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանը: ԱԺ խորհուրդը, հիմք ընդունելով 2026 թվականի հունվարի 23-ին՝ ժամը 11:00-ին, Ազգային ժողովի արտահերթ նիստ գումարելու վերաբերյալ Ազգային ժողովի պատգամավորների նախաձեռնությունը, ինչպես նաեւ Ազգային ժո...
