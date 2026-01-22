ԱԺ նիստերին հաջորդող խորհրդարանական ճեպազրույցներին «Հայաստան» խմբակցությունից մասնակցել է խմբակցության անդամ Գեղամ Մանուկյանը: Պատգամավորը նախ հանդես է եկել ներածական խոսքով, ապա պատասխանել լրագրողների հարցադրումներին:
Մանրամասները՝ տեսանյութում:
Արխիվ
22.01.2026
Խորհրդարանական ճեպազրույցներ. «Հայաստան» խմբակցություն
22.01.2026
22.01.2026
22.01.2026
