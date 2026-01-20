National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
20.01.2026
Նոր կարգավորումներ են նախատեսվում Հարկային օրենսգրքում

Հաճախ Կառավարության տրամադրած ֆինանսական աջակցության գումարները ստացողների մոտ կարող են որոշակի հարկային հետեւանքներ առաջացնել: Այսինքն՝ այդ գումարներից որոշակի հարկային պարտավորություններ կարող են առաջանալ: Մինչդեռ Կառավարության նպատակն է, որ շահառուներին տրամադրված գումարն ամբողջ ծավալով ծառայի աջակցությանը: Այս մասին հայտնել է ՀՀ ֆինանսների նախարարի տեղակալ Արման Պողոսյանը՝ առաջին ընթերցմամբ ԱԺ նիստում քննարկման ներկայացնելով «ՀՀ հարկային օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը:

«Մեթոդաբանական առումով խնդիրը հետեւյալն է. Կառավարությունը գումարը տրամադրում է, այսպես կոչված, պոստ ֆակտում, երբ ծախսերը կատարված են, եւ ներկայացվող պահանջները փաստաթղթավորված են: Այս մոտեցումը դրված է ծրագրի եւ չարաշահումների դեմ պայքարի արդյունավետությունն ապահովելու համար»,- պարզաբանել է Արման Պողոսյանը: Նրա խոսքով խնդիրն առաջացել է այն պատճառով, որ Հարկային օրենսգրքով նախատեսված կանոնի համաձայն՝ երբ առեւտրային կազմակերպությունը ստանում է գումարի տեսքով անհատույց աջակցություն, այդ գումարը շահութահարկով հարկման նպատակով եկամուտ պետք է ճանաչվի ամբողջովին ստացման տարվա ընթացքում: Մինչդեռ, այն ծախսերը, որոնք կատարվել են եւ որոնց համաֆինանսավորման համար ստացվում է այդ աջակցությունը, կարող են կատարված լինել նախորդ տարիների ընթացքում: «Երկու, երեք տարի ներդրողը գյուղատնտեսության կամ մեկ այլ ոլորտում ծախսեր է կատարում, փաստաթղթավորում է, այնուհետ պետությունից ստանում է համաֆինանսավորման գումարը՝ որպես աջակցություն: Որպեսզի ստացվող գումարը շահութահարկի գծով հարկային պարտավորություն չառաջացնի, նախագծով առաջարկվում է այդ գումարը եկամուտ ճանաչել ոչ թե ամբողջությամբ ստացման տարվա ընթացքում, այլ այն ակտիվի ծախսագրմանը կամ կորուստ ճանաչմանը զուգահեռ կամ համամասնորեն, որի վրա ծախսվել է տնտեսավարողի ռեսուրսը, գումարը»,- կարգավորումը ներկայացրել է զեկուցողը: Այս պարագայում աջակցության գումարը հարկային հետեւանք չի առաջացնի եւ ամբողջ ծավալով կծառայի աջակցությանը:

Ֆինանսների փոխնախարարը ներկայացրել է նաեւ հաջորդ փոփոխությունը: Գործող կարգավորումներով գյուղատնտեսական գործունեությամբ զբաղվող տնտեսավարող սուբյեկտը շահութահարկից ազատվում է, եւ եթե ընդհանուր համախառն եկամուտների կառուցվածքում գյուղատնտեսական գործունեությունից տարբերվող այլ եկամուտների կշիռը չի գերազանցում 10 տոկոսի շեմը, ապա այլ եկամուտները եւս ազատվում են շահութահարկից, գերազանցելու դեպքում՝ չեն ազատվում: «Ունենք իրավիճակ, երբ Կառավարության տրամադրած որպես աջակցություն այդ սուբսիդավորման գումարները, այդ թվում՝ տոկոսները, հաճախ կարող են գերազանցել այդ 10 տոկոսի շեմը: Տրամաբանական չէ հիմնական գործունեությունը պահել շահութահարկից ազատված, այսինքն՝ հիմնական գյուղատնտեսական գործունեությունը, բայց դրան ուղղակիորեն վերագրվող աջակցության ծրագրի այս կամ այն դրված որոշակի ծավալը ծանրաբեռնել շահութահարկով: Խնդիրը լուծելու համար առաջարկվում է  մինչեւ տարեվերջ, այն ամսաթիվը, երբ գյուղատնտեսական գործունեությունը լինելու է շահութահարկից ազատված, պետության կողմից տրամադրվող վարկի, լիզինգի, սուբսիդավորման գումարներն ու տոսոկոսագումարները շահութահարկով հարկման նպատակով եկամուտ, ծախս չհամարել»,- նշել է զեկուցողը:

Առաջարկվում է վերոնշյալ երկու նորմն էլ կիրառել հետադարձության սկզբունքով՝ սկսած 2024 թվականի հունվարի մեկից ծագած հարաբերությունների մասով:

ԱԺ տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Բաբկեն Թունյանը գործընկերներին ներկայացրել է հանձնաժողովի դրական եզրակացությունը:

Օրվա վերջին նիստում պատգամավորները հանդես կգան հայտարարություններով:

20.01.2026
Կառավարությունն առաջարկում է կատարելագործել հանրության գերակա շահ ճանաչելուն առնչվող օրենսդրությունը
Առաջարկում ենք նախատեսել, որ գերակա շահ ճանաչելու վերաբերյալ Կառավարության որոշումներն ավելի հիմնավորված լինեն, ինչպես նաեւ նախագծերը մինչեւ ընդունվելը պետք է անցնեն հանրային քննարկման հատուկ ընթացակարգ. ասել է ՀՀ արդարադատության նախարարի տեղակալ Տիգրան Դադունցը՝ խորհրդարանի քննարկմանը ներկայացնելով...
20.01.2026
Նախաձեռնությամբ առաջարկվում է բուսասանիտարական հսկողության ենթակա ապրանքների վարակազերծումը սահմանել որպես լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակ
Նախաձեռնությամբ առաջարկվող փոփոխությունները պայմանավորված են վերջին շրջանում մեր երկրից արտահանվող բուսասանիտարական հսկողության ենթակա բեռներում ներմուծող երկրի կողմից կարանտին վնասակար օրգանիզմների հայտնաբերմամբ, ինչը խնդիրներ է առաջացնում հայկական ծագմամբ բեռների անխափան արտահանման գործընթացում: Ա...
20.01.2026
Ալեն Սիմոնյանն ընդունել է Հայաստանում Բուլղարիայի նորանշանակ դեսպանին
ՀՀ ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հունվարի 20-ին ընդունել է Հայաստանի Հանրապետությունում Բուլղարիայի Հանրապետության նորանշանակ դեսպան Նիկոլա Նիկոլովին: Շնորհավորելով դեսպանին նշանակման կապակցությամբ` Ալեն Սիմոնյանը հույս է հայտնել, որ նրա գործունեության շնորհիվ երկու երկրների համագործակցությունը նոր թափ ...
20.01.2026
Դատավարական հստակեցումներ են նախատեսվում վարչական դատավարությունում
Որպես կարեւոր դատավարական սկզբունք` օրենսգրքով ամրագրվում է դատավարական իրավունքների չարաշահման անթույլատրելիությունը: Ընդլայնվում է գրավոր ընթացակարգով քննության ենթակա գործերի ցանկը: Ներքին գործերի նախարարությանը վերապահվում է իր գործունեությանը վերաբերող որոշ իրավախախտումների համար վարչական պատաս...
20.01.2026
Օրենսդրական փոփոխությունների արդյունքում նախատեսվում է կրճատել Վարչական վերաքննիչ դատարանի ծանրաբեռնվածությունը
Առաջարկվում է ամրագրել երկու առանցքային կարգավորում, որոնք նպատակ ունեն թեթեւացնելու Վարչական վերաքննիչ դատարանի ծանրաբեռնվածությունը եւ կրճատելու գործերի քննության ժամկետները: Այս մասին ասել է ՀՀ արդարադատության նախարարի տեղակալ Տիգրան Դադունցը՝ առաջին ընթերցմամբ քննարկման ներկայացնելով Կառավարությ...
20.01.2026
Քննարկվել է Դատավորների ընդհանուր ժողովի էթիկայի եւ կարգապահական հարցերի հանձնաժողովում ոչ դատավոր անդամների թվակազմի ավելացմանն առնչվող նախաձեռնությունը
Նախաձեռնությամբ առաջարկվում է ավելացնել Դատավորների ընդհանուր ժողովի էթիկայի եւ կարգապահական հարցերի հանձնաժողովում ոչ դատավոր անդամների թվակազմը: Այս մասին ասել է ՀՀ արդարադատության նախարարի տեղակալ Տիգրան Դադունցը՝ առաջին ընթերցմամբ ներկայացնելով «ՀՀ դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում եւ «Հ...
20.01.2026
Առաջարկվում է կարգավորել գնման գործընթացների կասեցման հետեւանքով առաջացող խնդիրները
Հունվարի 20-ին խորհրդարանը շարունակել է հերթական նիստերի աշխատանքը՝ առաջին ընթերցմամբ քննարկելով Կառավարության հեղինակած ««Գնումների մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին» եւ «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին» օրենքների նախա...
