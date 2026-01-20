National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
20.01.2026
Ալեն Սիմոնյանն ընդունել է Հայաստանում Բուլղարիայի նորանշանակ դեսպանին
ՀՀ ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հունվարի 20-ին ընդունել է Հայաստանի Հանրապետությունում Բուլղարիայի Հանրապետության նորանշանակ դեսպան Նիկոլա Նիկոլովին:

Շնորհավորելով դեսպանին նշանակման կապակցությամբ` Ալեն Սիմոնյանը հույս է հայտնել, որ նրա գործունեության շնորհիվ երկու երկրների համագործակցությունը նոր թափ կստանա:

Զրուցակիցներն անդրադարձել են երկկողմ հարաբերություններին, միջխորհրդարանական կապերի ակտիվացմանը, ինչպես նաեւ տարածաշրջանային զարգացումներին վերաբերող հարցերին:

Ալեն Սիմոնյանը դեսպանի ուշադրությունն է հրավիրել նաեւ Ադրբեջանում գտնվող գերիների, ապօրինի պահվող եւ անհետ կորած համարվող անձանց խնդրին:

20.01.2026
Նոր կարգավորումներ են նախատեսվում Հարկային օրենսգրքում
Հաճախ Կառավարության տրամադրած ֆինանսական աջակցության գումարները ստացողների մոտ կարող են որոշակի հարկային հետեւանքներ առաջացնել: Այսինքն՝ այդ գումարներից որոշակի հարկային պարտավորություններ կարող են առաջանալ: Մինչդեռ Կառավարության նպատակն է, որ շահառուներին տրամադրված գումարն ամբողջ ծավալով ծառայի աջ...
20.01.2026
Կառավարությունն առաջարկում է կատարելագործել հանրության գերակա շահ ճանաչելուն առնչվող օրենսդրությունը
Առաջարկում ենք նախատեսել, որ գերակա շահ ճանաչելու վերաբերյալ Կառավարության որոշումներն ավելի հիմնավորված լինեն, ինչպես նաեւ նախագծերը մինչեւ ընդունվելը պետք է անցնեն հանրային քննարկման հատուկ ընթացակարգ. ասել է ՀՀ արդարադատության նախարարի տեղակալ Տիգրան Դադունցը՝ խորհրդարանի քննարկմանը ներկայացնելով...
20.01.2026
Նախաձեռնությամբ առաջարկվում է բուսասանիտարական հսկողության ենթակա ապրանքների վարակազերծումը սահմանել որպես լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակ
Նախաձեռնությամբ առաջարկվող փոփոխությունները պայմանավորված են վերջին շրջանում մեր երկրից արտահանվող բուսասանիտարական հսկողության ենթակա բեռներում ներմուծող երկրի կողմից կարանտին վնասակար օրգանիզմների հայտնաբերմամբ, ինչը խնդիրներ է առաջացնում հայկական ծագմամբ բեռների անխափան արտահանման գործընթացում: Ա...
20.01.2026
Դատավարական հստակեցումներ են նախատեսվում վարչական դատավարությունում
Որպես կարեւոր դատավարական սկզբունք` օրենսգրքով ամրագրվում է դատավարական իրավունքների չարաշահման անթույլատրելիությունը: Ընդլայնվում է գրավոր ընթացակարգով քննության ենթակա գործերի ցանկը: Ներքին գործերի նախարարությանը վերապահվում է իր գործունեությանը վերաբերող որոշ իրավախախտումների համար վարչական պատաս...
20.01.2026
Օրենսդրական փոփոխությունների արդյունքում նախատեսվում է կրճատել Վարչական վերաքննիչ դատարանի ծանրաբեռնվածությունը
Առաջարկվում է ամրագրել երկու առանցքային կարգավորում, որոնք նպատակ ունեն թեթեւացնելու Վարչական վերաքննիչ դատարանի ծանրաբեռնվածությունը եւ կրճատելու գործերի քննության ժամկետները: Այս մասին ասել է ՀՀ արդարադատության նախարարի տեղակալ Տիգրան Դադունցը՝ առաջին ընթերցմամբ քննարկման ներկայացնելով Կառավարությ...
20.01.2026
Քննարկվել է Դատավորների ընդհանուր ժողովի էթիկայի եւ կարգապահական հարցերի հանձնաժողովում ոչ դատավոր անդամների թվակազմի ավելացմանն առնչվող նախաձեռնությունը
Նախաձեռնությամբ առաջարկվում է ավելացնել Դատավորների ընդհանուր ժողովի էթիկայի եւ կարգապահական հարցերի հանձնաժողովում ոչ դատավոր անդամների թվակազմը: Այս մասին ասել է ՀՀ արդարադատության նախարարի տեղակալ Տիգրան Դադունցը՝ առաջին ընթերցմամբ ներկայացնելով «ՀՀ դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում եւ «Հ...
20.01.2026
Առաջարկվում է կարգավորել գնման գործընթացների կասեցման հետեւանքով առաջացող խնդիրները
Հունվարի 20-ին խորհրդարանը շարունակել է հերթական նիստերի աշխատանքը՝ առաջին ընթերցմամբ քննարկելով Կառավարության հեղինակած ««Գնումների մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին» եւ «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին» օրենքների նախա...
