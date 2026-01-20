National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
HOME | MAIL | SITEMAP
Armenian Russian English French
   
ԱԺ Նախագահ  |   Պատգամավորներ  |   ԱԺ խորհուրդ  |   Հանձնաժողովներ  |   Խմբակցություններ  |   Աշխատակազմ  |   Բյուջետային գրասենյակ  |   Օրենսդրություն   |   Նախագծեր  |   Նիստեր  |   Լուրեր   |   Արտաքին հարաբերություններ  |   Գրադարան  |   Ընտրողների հետ կապեր  |   Մրցութային խորհուրդ  |   Հղումներ
Այսօր խորհրդարանում
Ճեպազրույցներ
Ասուլիսներ
Հարցազրույցներ
Արխիվ
20.1.2026

Երկ Երք Չրք Հնգ Ուր Շբթ Կիր
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Բաժանորդագրություն
Ձեր էլ. փոստի հասցեն`

Հայաստանի
մասին
Խորհրդարանի
մասին
Հայաստանի
Հանրապետության
Սահմանադրություն
Ազգային ժողովի կանոնակարգ
  
20.01.2026
Դատավարական հստակեցումներ են նախատեսվում վարչական դատավարությունում
1 / 3

Որպես կարեւոր դատավարական սկզբունք` օրենսգրքով ամրագրվում է դատավարական իրավունքների չարաշահման անթույլատրելիությունը: Ընդլայնվում է գրավոր ընթացակարգով քննության ենթակա գործերի ցանկը: Ներքին գործերի նախարարությանը վերապահվում է իր գործունեությանը վերաբերող որոշ իրավախախտումների համար վարչական պատասխանատվության ենթարկելու գործեր քննել, որոնք ներկայումս վերապահված են Վարչական դատարանին: Դատավարական առավել ճկուն ընթացակարգեր են նախատեսվում, օրինակ` դատավորների` տարբեր վարույթներում գտնվող գործերը միացնելու հնարավորություն, արագացված կարգով վճիռ կայացնելու նոր հիմքի նախատեսում, մասնավորապես` այն դեպքերում, եթե հայցվորը դատարան է դիմել ոչ պատշաճ հայցատեսակով, դատարանն առաջարկել է ոչ ճիշտ հայցատեսակը փոխարինել ճիշտ հայցատեսակով, բայց դրանից հետո հայցվորը հետաքրքրություն չի ցուցաբերել եւ չի փոխարինել հայցատեսակը:

Վերոնշյալ կարգավորումներն ԱԺ հերթական նիստում ներկայացրել է ՀՀ արդարադատության նախարարի տեղակալ Տիգրան Դադունցը: Նա առաջին ընթերցմամբ քննարկման է ներկայացրել Վարչական դատավարության եւ Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքերում առաջարկվող լրացումներն ու փոփոխությունները:

Պարզեցվում են մի շարք դատավարական ընթացակարգեր: Դատական կազմի արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով առաջարկվում է այն դեպքում, երբ վիճարկվում է նորմատիվ իրավական ակտի իրավաչափությունը, ներկայիս 5 դատավորի կազմով գործը քննելու փոխարեն այն քննվի 3 դատավորի կազմով, որ մյուս երկու դատական կազմերը կարողանան ներգրավվել այլ գործերում եւս:

Օրենքում որոշակի հստակեցումներ են կատարվում, որ վարչական դատավարության գործարկված էլեկտրոնային համակարգը կարողանա ավելի լավ աշխատել:

ԱԺ պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանը ներկայացրել է հանձնաժողովի դրական եզրակացությունը, նշել, որ առաջինից երկրորդ ընթերցում ընկած ժամանակահատվածում փաթեթը լավարկելու պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել:

Հարցուպատասխանի ձեւաչափում անդրադարձ է եղել վարչական դատարանների ծանրաբեռնվածության պատճառներին ու դրանց նվազեցմանն ուղղված քայլերին, այս հարցում միջազգային փորձի ուսումնասիրությանը: Խնդիրների լուծման համատեքստում Վլադիմիր Վարդանյանը բարձրացրել է «Զրո ատյանի վարչական դատարան» ստեղծելու հայեցակարգի մշակման հարցը: Այդ մարմինն արագացված ընթացակարգով, առանց դատական քաշքշուկների կկարողանա վերանայել կայացված վարչական ակտերը:

20.01.2026
Օրենսդրական փոփոխությունների արդյունքում նախատեսվում է կրճատել Վարչական վերաքննիչ դատարանի ծանրաբեռնվածությունը
Առաջարկվում է ամրագրել երկու առանցքային կարգավորում, որոնք նպատակ ունեն թեթեւացնելու Վարչական վերաքննիչ դատարանի ծանրաբեռնվածությունը եւ կրճատելու գործերի քննության ժամկետները: Այս մասին ասել է ՀՀ արդարադատության նախարարի տեղակալ Տիգրան Դադունցը՝ առաջին ընթերցմամբ քննարկման ներկայացնելով Կառավարությ...
20.01.2026
Քննարկվել է Դատավորների ընդհանուր ժողովի էթիկայի եւ կարգապահական հարցերի հանձնաժողովում ոչ դատավոր անդամների թվակազմի ավելացմանն առնչվող նախաձեռնությունը
Նախաձեռնությամբ առաջարկվում է ավելացնել Դատավորների ընդհանուր ժողովի էթիկայի եւ կարգապահական հարցերի հանձնաժողովում ոչ դատավոր անդամների թվակազմը: Այս մասին ասել է ՀՀ արդարադատության նախարարի տեղակալ Տիգրան Դադունցը՝ առաջին ընթերցմամբ ներկայացնելով «ՀՀ դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում եւ «Հ...
20.01.2026
Առաջարկվում է կարգավորել գնման գործընթացների կասեցման հետեւանքով առաջացող խնդիրները
Հունվարի 20-ին խորհրդարանը շարունակել է հերթական նիստերի աշխատանքը՝ առաջին ընթերցմամբ քննարկելով Կառավարության հեղինակած ««Գնումների մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին» եւ «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին» օրենքների նախա...
ԱԺ Նախագահ  |  Պատգամավորներ|  ԱԺ խորհուրդ  |  Հանձնաժողովներ  |  Խմբակցություններ  |  Աշխատակազմ
Օրենսդրություն  |   Նախագծեր  |  Նիստեր  |   Լուրեր  |  Արտաքին հարաբերություններ   |  Գրադարան  |  Ընտրողների հետ կապեր  |  Հղումներ  |  RSS
|   azdararir.am
Ձեւավորումը`
ZOOM GRAPHICS
WWW.ZOOM.AM
Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երեւան, 0095
Մարշալ Բաղրամյան 19

webmaster@parliament.am
Տեղեկատու` 8788, (374-11) 506050, (374-10) 506050
Տեղեկատվության ազատության պատասխանատու Տիգրան Հակոբյան