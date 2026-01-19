Հունվարի 19-ի նիստում պատգամավորները երկրորդ ընթերցմամբ մի շարք օրենսդրական նախաձեռնություններ են քննարկել:
««Հայաստանի Հանրապետության տոների եւ հիշատակի օրերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» օրենքի նախագծի հեղինակներ են ԱԺ պատգամավորներ Ռուբեն Ռուբինյանը եւ Գեղամ Նազարյանը: Առաջարկվում է հունվարի 27-ը սահմանել որպես Հայրենիքի պաշտպանության համար զոհվածների հիշատակի օր:
Ռուբեն Ռուբինյանի խոսքով առաջինից երկրորդ ընթերցում կատարված փոփոխության համաձայն՝ օրենքն ուժի մեջ կմտնի ոչ թե պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը, այլ՝ անմիջապես:
Նախագծի ընդունումից հետո հունվարի 27-ը կլինի ոչ աշխատանքային օր:
ՀՀ արդարադատության նախարարի տեղակալ Գեւորգ Քոչարյանը ներկայացրել է «Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը:
Զեկուցողի խոսքով առաջին ընթերցումից հետո նախաձեռնությունը չի փոփոխվել:
««Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» օրինագծի ընդունմամբ ակնկալվում է ապահովել միասնական կառուցակարգեր եւ մեթոդաբանության հիման վրա կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատման համակարգի ներդրում՝ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովին համապատասխան գործառույթների եւ լիազորությունների վերապահման միջոցով: Այս մասին ասել է ՀՀ արդարադատության նախարարի տեղակալ Գեւորգ Քոչարյանը: Նա նշել է, որ առաջին ընթերցումից հետո կատարվել են տեխնիկական բնույթի փոփոխություններ:
Զեկուցողի տեղեկացմամբ ԱԺ պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի փոխնախագահ Արուսյակ Ջուլհակյանը ներկայացրել է ԿԿՀ անդամի թափուր տեղի համար անցկացվող մրցույթին առնչվող կարգավորումների հստակեցմանը վերաբերող առաջարկ, որն ընդունվել է հեղինակի կողմից:
Երկրորդ ընթերցմամբ նաեւ քննարկվել է «Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» եւ ««Պետական տուրքի մասին» օրենքում լրացում եւ փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքների նախագծերի փաթեթը: Այն ներկայացրել է ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալ Համլետ Սահակյանը:
Հիշեցնենք, որ կարգավորումների համաձայն՝ նախատեսվում է հետաձգել պետական սահմանի ցամաքային անցման կետերում վճարվող բնապահպանական հարկի, ճանապարհային հարկի եւ պետական տուրքի վճարումներն ու ճանապարհային հարկի վճարման ժամկետ սահմանել ավտոտրանսպարտային միջոցների ՀՀ մուտք գործելու օրվան հաջորդող 15-րդ օրը ներառյալ:
Առաջինից երկրորդ ընթերցում ընկած ժամանակահատվածում գործադիրն առաջարկել է եւս մեկ արտոնություն սահմանել, ըստ որի՝ եթե տրանսպորտային միջոցը մուտք գործի ՀՀ տարածք, սակայն չլքի մաքսային հսկողության գոտու տարածքն ու վերադառնա, ապա դրա համար ճանապարհային հարկ չի գանձվի:
Հաջորդիվ քննարկվել է Հայաստանի Հանրապետությունում գնահատման գործունեության զարգացմանը միտված նախաձեռնությունը: Կադաստրի կոմիտեի ղեկավարի տեղակալ Նանե Ղազարյանը նշել է, որ ««Գնահատման գործունեության մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծն առաջին ընթերցմամբ ընդունվելուց հետո չի փոփոխվել:
«Կլիմայի մասին» եւ կից ներկայացված 10 օրենքների նախագծերի փաթեթը ներկայացրել է ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարի տեղակալ Արամ Մեյմարյանը: Նշվել է, որ նախաձեռնությամբ սահմանվում են կլիմայական քաղաքականության մշակման ու իրականացման համար անհրաժեշտ լիազորող նորմերը, ինչպես նաեւ ոլորտում կիրառելի հասկացությունները:
Փոխնախարարի տեղեկացմամբ առաջինից երկրորդ ընթերցում օրենսդրական փաթեթում կատարվել են տեխնիկական շտկումներ:
Քննարկվել է նաեւ «Տեսանկարահանող կամ լուսանկարահանող սարքերով հայտնաբերված ճանապարհային երթեւեկության կանոնների խախտումների վերաբերյալ գործերով իրականացվող վարչական վարույթի առանձնահատկությունների մասին» օրենքում լրացումներ նախատեսող օրենքի նախագիծը: Այն ներկայացրել է ՀՀ ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արմեն Ղազարյանը: Նախագծի համաձայն՝ եթե ՀՀ-ում հաշվառված տրանսպորտային միջոցներով օտարերկրացին կատարի ճանապարհային երթեւեկության կանոնների խախտում ՀՀ-ում, ապա այդ տուգանքները նրան կծանուցվեն, եւ նա տուգանքը կկարողանա վճարել սահմանին: Եթե օտարերկրացին արդեն դուրս եկած կլինի ՀՀ տարածքից, ապա վերադարձի ժամանակ հնարավորություն կունենա մուտք գործել ՀՀ տարածք միայն տուգանքը մարելուց հետո: «Տվյալ պարտավորությունը չմարելու դեպքում կկիրառվի մեկ տարվա մուտքի արգելք»,- ընդգծել է փոխնախարարը:
Զեկուցողը նշել է, որ առաջինից երկրորդ ընթերցում ընկած ժամանակահատվածում նախագծում փոփոխություններ չեն կատարվել:
Արմեն Ղազարյանը նաեւ ներկայացրել է «Օտարերկրացիների մասին» ու կից օրենքներում փոփոխություններ եւ լրացումներ նախատեսող օրենսդրական փաթեթը: Նախատեսվում է տեխնիկական միջոցների ներդրմամբ ամբողջությամբ թվայնացնել օտարերկրացիներին տրամադրվող բոլոր կացության կարգավիճակների՝ ժամանակավոր եւ մշտական տրամադրման գործընթացը:
Առաջինից երկրորդ ընթերցում կատարվել են տեխնիկական փոփոխություններ: Փոփոխվել է նախագծի՝ ուժի մեջ մտնելու ժամկետը՝ այն սահմանելով 2026 թվականի նոյեմբերի 1-ը: