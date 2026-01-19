National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
19.01.2026
Հայաստանի եւ Վրաստանի միջեւ համաձայնագրի վավերացումը կնպաստի երկու երկրների միգրացիայի ոլորտում արդյունավետ համագործակցության զարգացմանը
1 / 2

Հունվարի 19-ին գումարված ԱԺ հերթական նիստերի ժամանակ քննարկվել է ««Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Վրաստանի կառավարության միջեւ առանց թույլտվության բնակվող անձանց հետընդունման (ռեադմիսիայի) մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» նախագիծը: Համաձայնագիրը ստորագրվել է 2025 թվականի հուլիսի 21-ին Թբիլիսիում, վերաբերում է երկու պետությունների տարածքում առանց օրինական հիմքերի գտնվող քաղաքացիներին:

Հիմնական զեկուցող, ՀՀ ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արմեն Ղազարյանը նշել է, որ փաստաթղթի վավերացումը կնպաստի երկու երկրների միջեւ միգրացիայի ոլորտում արդյունավետ համագործակցության զարգացմանը: Փոխնախարարը տեղեկացրել է, որ համաձայնագրի նպատակն անօրինական միգրացիայի կանխարգելումն ու զսպումն է, միգրացիայի ոլորտում համագործակցության հաստատումը:

Համաձայնագրով ամրագրվում են ընթացակարգեր, ըստ որոնց՝ Հայաստանի եւ Վրաստանի պետական լիազոր մարմինները կարող են նման անձանց վերաբերյալ տեղեկատվություն փոխանակել, սահմանվում են այն փաստաթղթերը, որոնց միջոցով ճշտվում է անձի քաղաքացիությունը, ինչպես նաեւ այն հաղորդակցության ուղիները, որոնց միջոցով հաստատվում է, որ անձը կարող է մյուս կողմից հետ ընդունվել:

Հարակից զեկուցող, ԱԺ արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Սարգիս Խանդանյանը, ներկայացնելով հանձնաժողովի դրական եզրակացությունը, կարեւորել է համաձայնագրի ընդունումը եւ առաջարկել կողմ քվեարկել:

 

19.01.2026
Հայ ազգին պատկանող մշակութային հուշարձանները եւ արժեքները պետք է պաշտպանված լինեն օրենքով. Թագուհի Ղազարյան
«Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության պատգամավորներ Սիսակ Գաբրիելյանը եւ Թագուհի Ղազարյանն առաջարկում են փոփոխել «Պատմության եւ մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական միջավայրի պահպանության եւ օգտագործման մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածը: Ըստ այդմ՝ հուշարձանների պետական ցանկերում ներառված պաշտամունք...
19.01.2026
Փոփոխություններ են առաջարկվում «Պետական տուրքի մասին» օրենքում
Ազգային ժողովն առաջին ընթերցմամբ քննարկել է ««Պետական տուրքի մասին» օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը, որը ներկայացրել է ՀՀ տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ Արմեն Սիմոնյանը: Նշվել է, որ 2019 թվականից նոր ուղղություններով չվերթ իրականացնելիս...
19.01.2026
Խորհրդարանը երկրորդ ընթերցմամբ մի շարք նախագծեր է քննարկել
Հունվարի 19-ի նիստում պատգամավորները երկրորդ ընթերցմամբ մի շարք օրենսդրական նախաձեռնություններ են քննարկել: ««Հայաստանի Հանրապետության տոների եւ հիշատակի օրերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» օրենքի նախագծի հեղինակներ են ԱԺ պատգամավորներ Ռուբեն Ռուբինյանը եւ Գեղամ Ն...
19.01.2026
Նոր կարգավորումներ «Զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին» օրենքում
Այժմ ունենք 1200-ից ավելի հետախուզման մեջ գտնվող տղաներ, որոնց 27 տարին լրացել է եւ չեն վերադառնում Հայաստան, քանի որ չունեն այլընտրանք. Հայաստան վերադառնալու դեպքում նրանք կդատապարտվեն: Այս մասին հայտարարել է պատգամավոր Հայկ Սարգսյանը ՀՀ ԱԺ հունվարի 19-ի հերթական նիստում՝ առաջին ընթերցմամբ ներկայաց...
19.01.2026
Կապահովվի բռնության ենթարկված անձանց՝ պետությունից լիարժեք դատական պաշտպանություն ստանալու իրավունքը
Նախագծով առաջարկվում է դատարաններում պետական տուրքի վճարումից ազատելու արտոնություններ նախատեսել ընտանեկան  բռնության ենթարկված այն անձանց համար, որոնք հանդես են գալիս  նախազգուշացումը կամ անհետաձգելի միջամտության որոշումը վերացնելու վերաբերյալ դատարանի վճիռների դեմ վերաքննիչ եւ վճռաբեկ բո...
19.01.2026
Կսահմանվի սպորտի կառավարման տեղեկատվական համակարգի վարման կարգ
Ներկայումս «Ֆիզիկական կուլտուրայի եւ սպորտի մասին» օրենքում չկա լիազորող նորմ, որի հիմքով ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարի հրամանով կսահմանվի սպորտի կառավարման  տեղեկատվական համակարգի վարման կարգ եւ հնարավորություն կընձեռվի մշակելու, ներդնելու եւ վարելու սպորտի ոլորտի պետակ...
19.01.2026
Կադաստրի կոմիտե դիմումների ներկայացումն իրականացվելու է խորհրդատվական կենտրոններում
Համակարգում իրականացվող բարեփոխումների շրջանակներում Կադաստրի կոմիտեն շրջանառության մեջ է դրել Վարչապետի որոշման նախագիծ, որով նախատեսվում է կառույցի կազմում իրականացնել կառուցվածքային փոփոխություններ՝ ուղղված կոմիտեի սպասարկման գրասենյակների գործունեության օպտիմալացմանը եւ դրանց փոխարեն խորհրդատվակ...
19.01.2026
Առաջարկվում է որոշ պաշտոնատար անձանց դեպքում հրապարակային դարձնել ԿԿՀ-ի տրամադրած բարեվարքության եզրակացության եզրափակիչ մասը
Մի խումբ պաշտոնատար անձանց նշանակման եւ առաջխաղացման գործընթացում առաջարկվում է նախատեսել այնպիսի կարգավորումներ, որոնցով հնարավոր կլինի հրապարակային դարձնել Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի (ԿԿՀ) տրամադրած բարեվարքության վերաբերյալ թե՛ բացասական, թե՛ դրական եզրակացության եզրափակիչ մասը: Այդ պա...
19.01.2026
Առաջարկվում են կարգավորումներ ԵԱՏՄ անդամ պետությունների հարկ վճարողների կողմից շահագործվող էլեկտրոնային առեւտրի հարթակների միջոցով ֆիզիկական անձանց ապրանքների վաճառքների մասով ԱԱՀ-ի հաշվարկման եւ վճարման համար
Նախագծով առաջարկվում են ԵԱՏՄ անդամ պետությունների հարկ վճարողների կողմից շահագործվող էլեկտրոնային առեւտրի հարթակների միջոցով ֆիզիկական անձանց ապրանքների վաճառքների մասով ԱԱՀ-ի հաշվարկմանն ու վճարմանը, ԱԱՀ-ի հաշվարկման եւ վաճառքների ու վերադարձի մասով տեղեկատվության ներկայացմանը, ինչպես նաեւ հար...
19.01.2026
Ազգային ժողովը սկսել է գումարման վերջին՝ տասնմեկերորդ նստաշրջանի աշխատանքը
Ազգային ժողովը հունվարի 19-ին ՀՀ օրհներգի կենդանի հնչյունների ներքո  սկսել է ՀՀ ԱԺ ութերորդ գումարման տասնմեկերորդ նստաշրջանի աշխատանքը: Այն այս գումարման խորհրդարանի վերջին նստաշրջանն է: Հերթական նիստերի օրակարգը հաստատելուց հետո խորհրդարանն առաջին ընթերցմամբ քննարկել է ««Զինվորական ծառայությա...
