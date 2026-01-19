National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
19.01.2026
Կադաստրի կոմիտե դիմումների ներկայացումն իրականացվելու է խորհրդատվական կենտրոններում
Համակարգում իրականացվող բարեփոխումների շրջանակներում Կադաստրի կոմիտեն շրջանառության մեջ է դրել Վարչապետի որոշման նախագիծ, որով նախատեսվում է կառույցի կազմում իրականացնել կառուցվածքային փոփոխություններ՝ ուղղված կոմիտեի սպասարկման գրասենյակների գործունեության օպտիմալացմանը եւ դրանց փոխարեն խորհրդատվական կենտրոնների ստեղծմանը: Այս մասին ասել է ՀՀ կադաստրի կոմիտեի ղեկավարի տեղակալ Նանե Ղազարյանը հունվարի 19-ին Ազգային ժողովի գումարած հերթական նիստի ժամանակ՝ ընդգծելով, որ անհրաժեշտություն է առաջացել համապատասխան փոփոխություններ կատարել նաեւ «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» օրենքում:

Նախագծով առաջարկվում է ամրագրել, որ դիմումների ներկայացումն իրականացվելու է ոչ թե սպասարկման գրասենյակներում, այլ խորհրդատվական կենտրոններում: Գործառույթների փոխակերպման ու օպտիմալացման համատեքստում Կադաստրի կոմիտեն փոփոխություններ է կատարել իր կանոնադրության մեջ եւս, որոնց հետեւանքով նախորդ տարի որոշակի քանակով սպասարկման գրասենյակներ փակվել են, ստեղծվել են նոր ստորաբաժանումներ՝ խորհրդատվական կենտրոններ, որոնք իրենց գործառութային առումով ավելի լայն ֆունկցիոնալություն ունեն, քան սպասարկման գրասենյակները:

Նանե Ղազարյանը նշել է, որ աճել է էլեկտրոնային եղանակով ներկայացվող դիմումների քանակը: Ըստ այդմ՝ 2021 թվականին էլեկտրոնային եղանակով Կադաստրի կոմիտե է ներկայացվել 180.103 դիմում: 2025 թվականին այդ թիվն արդեն աճել է մի քանի անգամ ու կազմել 705.167 դիմում, մինչդեռ թղթային եղանակով ներկայացված դիմումների թիվը եղել է 333.000:

ՀՀ կադաստրի կոմիտեի ղեկավարի տեղակալը, պատասխանելով պատգամավորների հարցերին, մասնավորապես նշել է, որ օպտիմալացման արդյունքում հաստիքների կրճատում չի  լինելու:

Հարակից զեկուցող, Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Հայկ Ցիրունյանը ներկայացրել է հանձնաժողովի դրական եզրակացությունը եւ հորդորել գործընկերներին կողմ քվեարկել օրենքի նախագծին:

19.01.2026
Առաջարկվում է որոշ պաշտոնատար անձանց դեպքում հրապարակային դարձնել ԿԿՀ-ի տրամադրած բարեվարքության եզրակացության եզրափակիչ մասը
Մի խումբ պաշտոնատար անձանց նշանակման եւ առաջխաղացման գործընթացում առաջարկվում է նախատեսել այնպիսի կարգավորումներ, որոնցով հնարավոր կլինի հրապարակային դարձնել Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի (ԿԿՀ) տրամադրած բարեվարքության վերաբերյալ թե՛ բացասական, թե՛ դրական եզրակացության եզրափակիչ մասը:
19.01.2026
Առաջարկվում են կարգավորումներ ԵԱՏՄ անդամ պետությունների հարկ վճարողների կողմից շահագործվող էլեկտրոնային առեւտրի հարթակների միջոցով ֆիզիկական անձանց ապրանքների վաճառքների մասով ԱԱՀ-ի հաշվարկման եւ վճարման համար
Նախագծով առաջարկվում է կարգավորել ԵԱՏՄ անդամ պետությունների հարկ վճարողների կողմից շահագործվող էլեկտրոնային առեւտրի հարթակների միջոցով ֆիզիկական անձանց ապրանքների վաճառքների մասով ԱԱՀ-ի հաշվարկման եւ վճարման կարգավորումները, ԱԱՀ-ի հաշվարկման եւ վաճառքների ու վերադարձի մասով տեղեկատվության ներկայացու
19.01.2026
Ազգային ժողովը սկսել է գումարման վերջին՝ տասնմեկերորդ նստաշրջանի աշխատանքը
Ազգային ժողովը հունվարի 19-ին ՀՀ օրհներգի կենդանի հնչյունների ներքո  սկսել է ՀՀ ԱԺ ութերորդ գումարման տասնմեկերորդ նստաշրջանի աշխատանքը: Այն այս գումարման խորհրդարանի վերջին նստաշրջանն է: Հերթական նիստերի օրակարգը հաստատելուց հետո խորհրդարանն առաջին ընթերցմամբ քննարկել է ««Զինվորական ծառայությա
