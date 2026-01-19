National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
19.01.2026
Առաջարկվում է որոշ պաշտոնատար անձանց դեպքում հրապարակային դարձնել ԿԿՀ-ի տրամադրած բարեվարքության եզրակացության եզրափակիչ մասը
1 / 2

Մի խումբ պաշտոնատար անձանց նշանակման եւ առաջխաղացման գործընթացում առաջարկվում է նախատեսել այնպիսի կարգավորումներ, որոնցով հնարավոր կլինի հրապարակային դարձնել Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի (ԿԿՀ) տրամադրած բարեվարքության վերաբերյալ թե՛ բացասական, թե՛ դրական եզրակացության եզրափակիչ մասը: Այդ պաշտոնյաների թվում են քննիչները, քննչական մարմինների ղեկավարները, տեղակալները, դատախազները, Գլխավոր դատախազը, տեղակալները, դատավորները, այդ թվում՝ Վճռաբեկ դատարանի դատավորները, Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամները, ՍԴ դատավորները: Այս մասին հայտնել է ՀՀ արդարադատության նախարարի տեղակալ Գեւորգ Քոչարյանը՝ ՀՀ ԱԺ հերթական նիստում քննարկման ներկայացնելով «ՀՀ դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում եւ կից մի շարք օրենքներում փոփոխություններ նախատեսող օրենսդրական փաթեթը: Փաստաթղթի ընդունումը պայմանավորված է 2023-2026 թվականների հակակոռուպցիոն ռազմավարությամբ, ինչպես նաեւ Տնտեսական համագործակցության եւ զարգացման կազմակերպության (ՏՀԶԿ) 5-րդ գնահատման փուլի շրջանակում առկա հանձնառություններով:

Անձին իր բարեվարքության վերաբերյալ եզրակացության կազմման գործընթացին ավելի ակտիվ մասնակցելու հնարավորություն կտրվի: Վերջինս հնարավորություն կունենա մինչեւ վերջնական տեսքով եզրակացության կազմումը գրավոր առարկություններ, պարզաբանումներ եւ այլ անհրաժեշտ նյութեր ու տեղեկություններ ներկայացնելու ԿԿՀ-ին: Անձն իրավունք կունենա պահանջելու, որ իր առարկությունները կամ դրանց մի մասը հրապարակվեն եզրակացության եզրափակիչ մասի հետ:

Օրենսդրական փաթեթի ընդունման արդյունքում ակնկալվում է բարձրացնել ԿԿՀ-ի կողմից բարեվարքության վերաբերյալ խորհրդատվական բնույթի եզրակացությունների հիման վրա նշանակում իրականացնող մարմինների գործունեության թափանցիկությունը՝ նպաստելով կոռուպցիայի կանխարգելման եւ բարեվարքության համակարգի ամրապնդման ռազմավարական նպատակների իրագործմանը:

Հարակից զեկույցում Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Արուսյակ Ջուլհակյանը ներկայացրել է հանձնաժողովի դրական եզրակացությունը: Նա խոսել է բարեվարքության համակարգի ներդրման գործընթացից, նշել, որ որակի լավարկման ուղղությամբ աշխատանքներ են իրականացվում: Հանձնաժողովի փոխնախագահն անդրադարձել է բարեվարքության եզրակացությունը հրապարակային դարձնելու կարեւորությանը:

19.01.2026
Կադաստրի կոմիտե դիմումների ներկայացումն իրականացվելու է խորհրդատվական կենտրոններում
Համակարգում իրականացվող բարեփոխումների շրջանակներում Կադաստրի կոմիտեն շրջանառության մեջ է դրել Վարչապետի որոշման նախագիծ, որով նախատեսվում է կառույցի կազմում իրականացնել կառուցվածքային փոփոխություններ՝ ուղղված կոմիտեի սպասարկման գրասենյակների գործունեության օպտիմալացմանը եւ դրանց փոխարեն խորհրդատվակ...
19.01.2026
Առաջարկվում են կարգավորումներ ԵԱՏՄ անդամ պետությունների հարկ վճարողների կողմից շահագործվող էլեկտրոնային առեւտրի հարթակների միջոցով ֆիզիկական անձանց ապրանքների վաճառքների մասով ԱԱՀ-ի հաշվարկման եւ վճարման համար
Նախագծով առաջարկվում է կարգավորել ԵԱՏՄ անդամ պետությունների հարկ վճարողների կողմից շահագործվող էլեկտրոնային առեւտրի հարթակների միջոցով ֆիզիկական անձանց ապրանքների վաճառքների մասով ԱԱՀ-ի հաշվարկման եւ վճարման կարգավորումները, ԱԱՀ-ի հաշվարկման եւ վաճառքների ու վերադարձի մասով տեղեկատվության ներկայացու...
19.01.2026
Ազգային ժողովը սկսել է գումարման վերջին՝ տասնմեկերորդ նստաշրջանի աշխատանքը
Ազգային ժողովը հունվարի 19-ին ՀՀ օրհներգի կենդանի հնչյունների ներքո  սկսել է ՀՀ ԱԺ ութերորդ գումարման տասնմեկերորդ նստաշրջանի աշխատանքը: Այն այս գումարման խորհրդարանի վերջին նստաշրջանն է: Հերթական նիստերի օրակարգը հաստատելուց հետո խորհրդարանն առաջին ընթերցմամբ քննարկել է ««Զինվորական ծառայությա...
