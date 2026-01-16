National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
16.01.2026
Հայաստանում ԵՄ պատվիրակության ներկայացուցիչներն այցելել են Ազգային ժողով
ՀՀ ԱԺ եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Մերի Գալստյանը հունվարի 16-ին հանդիպել է Հայաստանում Եվրոպական միության պատվիրակության Համագործակցության բաժնի ղեկավար Ֆրանկ Հեսսի եւ ծրագրերի պատասխանատու Սուսանա Մարտինսի հետ:

Հանդիպման քննարկման առանցքում «Կենդանիների նկատմամբ պատասխանատու վերաբերմունքի մասին» եւ կից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթին վերաբերող հարցերն էին, որն Ազգային ժողովն ընդունել է առաջին ընթերցմամբ:

Օրենքների նախագծերի փաթեթի համահեղինակ Մերի Գալստյանը նշել է, որ օրենսդրական նախաձեռնությունը մշակվել է ոլորտում առկա խնդիրներին լուծում տալու նպատակով՝ մի շարք քննարկումների եւ միջազգային փորձի խորքային ուսումնասիրության արդյունքում: Նա ներկայացրել է օրենքների նախագծերի փաթեթով նախատեսվող հիմնական կարգավորումները՝ անդրադառնալով ոլորտի կառավարման եւ վերահսկողության մեխանիզմներին՝ ընդգծելով, որ նախաձեռնությունը նոր մշակույթ ձեւավորող նոր օրենք է եւ շարունակաբար բարելավման կարիք է ունենալու: Պատգամավորը նշել է նաեւ, որ օրենքի մի շարք դրույթներ ուժի մեջ կմտնեն մեկ տարի անց՝ պայմանավորված Կառավարության կողմից անհրաժեշտ ենթաօրենսդրական ակտերի մշակման անհրաժեշտությամբ:

Ֆրանկ Հեսսը շնորհակալություն է հայտնել նման օրենսդրական նախաձեռնության եւ հանդիպման առաջարկը  ընդունելու համար: Նա տեղեկացրել է, որ օրենսդրական նախաձեռնության վերաբերյալ ոլորտում ներգրավված մի շարք հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներից ստացել է մտահոգություններ, հարցադրումներ եւ առաջարկություններ՝ նախագծում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ: Հանդիպման ընթացքում մասնակիցները կետ առ կետ քննարկել են բարձրացված հարցերը, որոնց առնչությամբ  հեղինակի կողմից ներկայացվել են համապատասխան պարզաբանումներ եւ պատասխաններ:

Կողմերն ընդգծել են կենդանիների նկատմամբ պատասխանատու վերաբերմունքի ապահովման եւ միասնական իրավական դաշտի ձեւավորման կարեւորությունը:

Անդրադառնալով օրենքների նախագծերի փաթեթով նախատեսվող կենդանիների կացարանների կառուցման չափորոշիչներին, դրանց կառավարման եւ շահագործման կարգին, ինչպես նաեւ կացարաններում իրականացվող պարտադիր միջոցառումներին՝ հանձնաժողովի նախագահի տեղակալը նշել է, որ առաջիկայում կացարանների կառուցում է նախատեսվում Հայաստանի Հանրապետության մի շարք մարզերում:

Մերի Գալստյանը տեղեկացրել է, որ առաջինից երկրորդ ընթերցում ընկած ժամանակահատվածում նախագծի վերաբերյալ ստացվել են առաջարկներ: Համապատասխան լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելուց հետո օրենսդրական նախաձեռնությունը կներկայացվի երկրորդ ընթերցմամբ քննարկման:

16.01.2026
Հունվարի 19-ին գումարվող հերթական նիստերի օրակարգի նախագծում ընդգրկվել է 27 հարց
Հունվարի 16-ին տեղի է ունեցել Ազգային ժողովի խորհրդի նիստը: Այն վարել է ՀՀ ԱԺ նախագահի տեղակալ Հակոբ Արշակյանը: Քննարկվել եւ հաստատվել են ԱԺ ութերորդ գումարման տասնմեկերորդ նստաշրջանի եւ հունվարի 19-ին գումարվող հերթական նիստերի օրակարգերի նախագծերը: Սահմանվել է հերթական նիստերի օրակարգային հարցերի ...
16.01.2026
Պատգամավոր Հայկ Սարգսյանը նոր կարգավորում է առաջարկում «Զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին» օրենքում
ՀՀ ԱԺ պատգամավոր Հայկ Սարգսյանի հեղինակած՝ զինվորական ծառայություն չանցած քաղաքացիներին վերաբերող օրենքի ընդունումից անցել է շուրջ երկու տարի: Այժմ արտասահմանում բնակվող եւ հետախուզման մեջ գտնվող ավելի քան 1200 հայրենակից, որոնց 27 տարին լրացել է, չեն վերադառնում Հայաստան, քանի որ չունեն այլընտրանք,...
16.01.2026
Հանձնաժողովը դրական է գնահատել երկրորդ ընթերցմամբ քննարկված նախագծերը
ՀՀ ԱԺ պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովը քննարկել եւ դրական եզրակացություն է տվել երկրորդ ընթերցմամբ քննարկված օրենքների նախագծերին: «Տեսանկարահանող կամ լուսանկարահանող սարքերով հայտնաբերված ճանապարհային երթեւեկության կանոնների խախտումների վերաբերյալ գործերով իրականացվող վար...
16.01.2026
Հանձնաժողովը դրական եզրակացություն է տվել «Ռազմական գործողությունների հետեւանքով ստեղծված պայմաններում եւ հանգամանքներում անհայտ կորած անձանց մասին» օրենքի նախագծին
Նախաձեռնության նպատակն է լուծում տալ առաջացած խնդրին՝ սահմանելով գործուն կարգավորումներ՝ ուղղված անհայտ կորած անձանց իրավական վիճակի կարգավորմանը, նրանց, ինչպես նաեւ նրանց ընտանիքների անդամների իրավունքների պաշտպանությանը: Այս մասին ասել է ՀՀ արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանը՝ ԱԺ պաշտպանության...
16.01.2026
Պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստ. ուղիղ հեռարձակում
Պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ուղիղ հեռարձակումը: ...
