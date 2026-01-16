National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
16.1.2026

16.01.2026
Հունվարի 19-ին գումարվող հերթական նիստերի օրակարգի նախագծում ընդգրկվել է 27 հարց
1 / 4

Հունվարի 16-ին տեղի է ունեցել Ազգային ժողովի խորհրդի նիստը: Այն վարել է ՀՀ ԱԺ նախագահի տեղակալ Հակոբ Արշակյանը:

Քննարկվել եւ հաստատվել են ԱԺ ութերորդ գումարման տասնմեկերորդ նստաշրջանի եւ հունվարի 19-ին գումարվող հերթական նիստերի օրակարգերի նախագծերը:

Սահմանվել է հերթական նիստերի օրակարգային հարցերի քննարկման հաջորդականությունը:

Հունվարի 19-ին գումարվող հերթական նիստերի օրակարգի նախագծում ընդգրկվել է 27 հարց:

ԱԺ արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Սարգիս Խանդանյանը գործընկերներին է ներկայացրել Ազգային ժողովի ութերորդ գումարման տասներորդ նստաշրջանի ընթացքում միջխորհրդարանական կապերի վերաբերյալ տեղեկանքը, որն ընդունվել է ի գիտություն:

Խորհրդի որոշմամբ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամի պաշտոնում թեկնածուի ընտրության համար ձեւավորվող մրցութային խորհրդի անդամ է նշանակվել ԱԺ պատգամավոր Արուսյակ Ջուլհակյանը: Նրա թեկնածությունն առաջադրել է «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցությունը, իսկ ընդդիմադիր «Հայաստան» եւ «Պատիվ ունեմ» խմբակցությունները թեկնածություններ չեն առաջադրել:

Լրացումներ են կատարվել Ազգային ժողովի խորհրդի համապատասխան որոշման մեջ, որով հավանություն է տրվել Հայաստան-Օման, Հայաստան-Կոլումբիա եւ Հայաստան-Դոմինիկանայի Հանրապետություն բարեկամական խմբեր ձեւավորելու՝ ԱԺ արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի առաջարկին:

16.01.2026
Հայաստանում ԵՄ պատվիրակության ներկայացուցիչներն այցելել են Ազգային ժողով
ՀՀ ԱԺ եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Մերի Գալստյանը հունվարի 16-ին հանդիպել է Հայաստանում Եվրոպական միության պատվիրակության Համագործակցության բաժնի ղեկավար Ֆրանկ Հեսսի եւ ծրագրերի պատասխանատու Սուսանա Մարտինսի հետ: Հանդիպման քննարկման առանցքում «Կենդանիների նկատմամ...
16.01.2026
Պատգամավոր Հայկ Սարգսյանը նոր կարգավորում է առաջարկում «Զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին» օրենքում
ՀՀ ԱԺ պատգամավոր Հայկ Սարգսյանի հեղինակած՝ զինվորական ծառայություն չանցած քաղաքացիներին վերաբերող օրենքի ընդունումից անցել է շուրջ երկու տարի: Այժմ արտասահմանում բնակվող եւ հետախուզման մեջ գտնվող ավելի քան 1200 հայրենակից, որոնց 27 տարին լրացել է, չեն վերադառնում Հայաստան, քանի որ չունեն այլընտրանք,...
16.01.2026
Հանձնաժողովը դրական է գնահատել երկրորդ ընթերցմամբ քննարկված նախագծերը
ՀՀ ԱԺ պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովը քննարկել եւ դրական եզրակացություն է տվել երկրորդ ընթերցմամբ քննարկված օրենքների նախագծերին: «Տեսանկարահանող կամ լուսանկարահանող սարքերով հայտնաբերված ճանապարհային երթեւեկության կանոնների խախտումների վերաբերյալ գործերով իրականացվող վար...
16.01.2026
Հանձնաժողովը դրական եզրակացություն է տվել «Ռազմական գործողությունների հետեւանքով ստեղծված պայմաններում եւ հանգամանքներում անհայտ կորած անձանց մասին» օրենքի նախագծին
Նախաձեռնության նպատակն է լուծում տալ առաջացած խնդրին՝ սահմանելով գործուն կարգավորումներ՝ ուղղված անհայտ կորած անձանց իրավական վիճակի կարգավորմանը, նրանց, ինչպես նաեւ նրանց ընտանիքների անդամների իրավունքների պաշտպանությանը: Այս մասին ասել է ՀՀ արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանը՝ ԱԺ պաշտպանության...
16.01.2026
Պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստ. ուղիղ հեռարձակում
Պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ուղիղ հեռարձակումը:
