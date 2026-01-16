National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
16.01.2026
Հանձնաժողովը դրական է գնահատել երկրորդ ընթերցմամբ քննարկված նախագծերը
1 / 2

ՀՀ ԱԺ պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովը քննարկել եւ դրական եզրակացություն է տվել երկրորդ ընթերցմամբ քննարկված օրենքների նախագծերին:

«Տեսանկարահանող կամ լուսանկարահանող սարքերով հայտնաբերված ճանապարհային երթեւեկության կանոնների խախտումների վերաբերյալ գործերով իրականացվող վարչական վարույթի առանձնահատկությունների մասին» օրենքում լրացումներ նախատեսող օրենքի նախագիծը ներկայացրել է ՀՀ ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արմեն Ղազարյանը: Ըստ նախագծի՝ եթե ՀՀ-ում հաշվառված տրանսպորտային միջոցներով օտարերկրացին կատարի ճանապարհային երթեւեկության կանոնների խախտում ՀՀ-ում, ապա այդ տուգանքները նրան եւս կծանուցվեն, եւ նա տուգանքը կկարողանա վճարել ու մարել սահմանին:

Հիմնական կարգավորումները՝ այստեղ:

Զեկուցողը նշել է, որ առաջինից երկրորդ ընթերցում ընկած ժամանակահատվածում առաջարկներ չեն ներկայացվել:

Հարակից զեկուցող, պատգամավոր Քրիստինե Պողոսյանն առաջարկել է կողմ քվեարկել օրենսդրական փաթեթին:

Երկրորդ ընթերցմամբ քննարկվել է նաեւ «Օտարերկրացիների մասին» ու կից օրենքներում փոփոխություններ եւ լրացումներ նախատեսող օրենսդրական փաթեթը: Ներկայացված փոփոխությունների եւ լրացումների ընդունումը հնարավորություն կտա տեխնիկական միջոցների ներդրմամբ ամբողջությամբ թվայնացնել օտարերկրացիներին տրամադրվող բոլոր կացության կարգավիճակների՝ ժամանակավոր եւ մշտական տրամադրման գործընթացը:

Հիմնական կարգավորումները՝ այստեղ:

ՀՀ ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արմեն Ղազարյանը նշել է, որ Հայաստանում ներդրվում է նոր՝ աշխատանքային վիզայի տեսակ, որը պայմանավորված է դեպի մեր երկիր աշխատանքային միգրացիոն հոսքով: Փոխնախարարը տեղեկացրել է, որ առաջինից երկրորդ ընթերցում ընկած ժամանակահատվածում ներկայացված առաջարկները տեխնիկական բնույթի են:

Նա նշել է, որ առաջակվել է փոխել օրենքն ուժի մեջ մտնելու ժամկետը՝ 2026 թվականի օգոստոսի 1-ի փոխարեն սահմանելով նոյեմբերի 1-ը:

Հարակից զեկուցող, հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Արմեն Խաչատրյանը գործընկերներին հորդորել է կողմ քվեարկել Կառավարության նախաձեռնությանը:

Հանձնաժողովն ԱԺ խորհրդին կառաջարկի քննարկված հարցերն ընդգրկել ԱԺ առաջիկա հերթական նիստերի օրակարգի նախագծում:

Օրենքների նախագծերը քննարկվել են հանձնաժողովի՝ հունվարի 16-ի հերթական նիստում:

16.01.2026
Պատգամավոր Հայկ Սարգսյանը նոր կարգավորում է առաջարկում «Զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին» օրենքում
ՀՀ ԱԺ պատգամավոր Հայկ Սարգսյանի հեղինակած՝ զինվորական ծառայություն չանցած քաղաքացիներին վերաբերող օրենքի ընդունումից անցել է շուրջ երկու տարի: Այժմ արտասահմանում բնակվող եւ հետախուզման մեջ գտնվող ավելի քան 1200 հայրենակից, որոնց 27 տարին լրացել է, չեն վերադառնում Հայաստան, քանի որ չունեն այլընտրանք,...
16.01.2026
Հանձնաժողովը դրական եզրակացություն է տվել «Ռազմական գործողությունների հետեւանքով ստեղծված պայմաններում եւ հանգամանքներում անհայտ կորած անձանց մասին» օրենքի նախագծին
Նախաձեռնության նպատակն է լուծում տալ առաջացած խնդրին՝ սահմանելով գործուն կարգավորումներ՝ ուղղված անհայտ կորած անձանց իրավական վիճակի կարգավորմանը, նրանց, ինչպես նաեւ նրանց ընտանիքների անդամների իրավունքների պաշտպանությանը: Այս մասին ասել է ՀՀ արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանը՝ ԱԺ պաշտպանության...
16.01.2026
Պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստ. ուղիղ հեռարձակում
Պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ուղիղ հեռարձակումը: ...
