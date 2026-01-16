ՀՀ ԱԺ պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովը քննարկել եւ դրական եզրակացություն է տվել երկրորդ ընթերցմամբ քննարկված օրենքների նախագծերին:
«Տեսանկարահանող կամ լուսանկարահանող սարքերով հայտնաբերված ճանապարհային երթեւեկության կանոնների խախտումների վերաբերյալ գործերով իրականացվող վարչական վարույթի առանձնահատկությունների մասին» օրենքում լրացումներ նախատեսող օրենքի նախագիծը ներկայացրել է ՀՀ ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արմեն Ղազարյանը: Ըստ նախագծի՝ եթե ՀՀ-ում հաշվառված տրանսպորտային միջոցներով օտարերկրացին կատարի ճանապարհային երթեւեկության կանոնների խախտում ՀՀ-ում, ապա այդ տուգանքները նրան եւս կծանուցվեն, եւ նա տուգանքը կկարողանա վճարել ու մարել սահմանին:
Զեկուցողը նշել է, որ առաջինից երկրորդ ընթերցում ընկած ժամանակահատվածում առաջարկներ չեն ներկայացվել:
Հարակից զեկուցող, պատգամավոր Քրիստինե Պողոսյանն առաջարկել է կողմ քվեարկել օրենսդրական փաթեթին:
Երկրորդ ընթերցմամբ քննարկվել է նաեւ «Օտարերկրացիների մասին» ու կից օրենքներում փոփոխություններ եւ լրացումներ նախատեսող օրենսդրական փաթեթը: Ներկայացված փոփոխությունների եւ լրացումների ընդունումը հնարավորություն կտա տեխնիկական միջոցների ներդրմամբ ամբողջությամբ թվայնացնել օտարերկրացիներին տրամադրվող բոլոր կացության կարգավիճակների՝ ժամանակավոր եւ մշտական տրամադրման գործընթացը:
ՀՀ ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արմեն Ղազարյանը նշել է, որ Հայաստանում ներդրվում է նոր՝ աշխատանքային վիզայի տեսակ, որը պայմանավորված է դեպի մեր երկիր աշխատանքային միգրացիոն հոսքով: Փոխնախարարը տեղեկացրել է, որ առաջինից երկրորդ ընթերցում ընկած ժամանակահատվածում ներկայացված առաջարկները տեխնիկական բնույթի են:
Նա նշել է, որ առաջակվել է փոխել օրենքն ուժի մեջ մտնելու ժամկետը՝ 2026 թվականի օգոստոսի 1-ի փոխարեն սահմանելով նոյեմբերի 1-ը:
Հարակից զեկուցող, հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Արմեն Խաչատրյանը գործընկերներին հորդորել է կողմ քվեարկել Կառավարության նախաձեռնությանը:
Հանձնաժողովն ԱԺ խորհրդին կառաջարկի քննարկված հարցերն ընդգրկել ԱԺ առաջիկա հերթական նիստերի օրակարգի նախագծում:
Օրենքների նախագծերը քննարկվել են հանձնաժողովի՝ հունվարի 16-ի հերթական նիստում: