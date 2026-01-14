Ներկայումս Դատավորների ընդհանուր ժողովի Էթիկայի եւ կարգապահական հարցերի հանձնաժողովի 8 անդամից 2-ն են ոչ դատավոր անդամ: Դա Վենետիկի հանձնաժողովի դիտարկմամբ ազդեցություն է ունենում կամ կարող է ունենալ դատավորների նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցելու որոշումների կայացման գործընթացում եւ ստեղծել, այսպես կոչված, կորպորատիվիզմի դրսեւորումներ: ՀՀ ԱԺ պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստում ներկայացնելով «ՀՀ դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում եւ «Հանրային ծառայության մասին» օրենքում առաջարկվող լրացումներն ու փոփոխությունները՝ այս մասին հայտնել է ՀՀ արդարադատության նախարարի տեղակալ Տիգրան Դադունցը:
Ըստ վիճակագրական տվյալների՝ 2024 թվականին դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու շրջանակում հանձնաժողովին է ներկայացվել 583 դիմում, որոնցից 183 է հանձնաժողովը դիտարկել որպես հաղորդում, 9-ով հարուցել է կարգապահական վարույթ եւ 2-ով դիմել է Բարձրագույն դատական խորհուրդ: 2023 թվականին եւս արձանագրվել է համանման իրավիճակ. 652 դիմումից որպես հաղորդում դիտարկվել է 288-ը, 13-ով հարուցվել է վարույթ եւ միայն 1-ով է միջնորդություն ներկայացվել ԲԴԽ: Տիգրան Դադունցի խոսքով այս վիճակագրությունը բարելավելու, կարգապահական վարույթներ հարուցելու եւ բովանդակային առումով իրավիճակը վերանայելու առումով դրական ազդեցություն կունենա հանձնաժողովում ոչ դատավոր անդամների թվի ավելացումը: Առաջարկվում է ոչ դատավոր անդամների թիվը ավելացնել 3-ով: Այդ պարագայում հանձնաժողովը կունենա 6 դատավոր եւ 5 ոչ դատավոր անդամ:
Հաջորդ փոփոխությամբ կարգապահական վարույթ հարուցելիս կամ ԲԴԽ-ին միջնորդությամբ դիմելու հարցը լուծելիս ոչ դատավոր անդամների մասնակցությունն ավելի արդյունավետ եւ իրենց ձայնն ավելի որոշիչ դարձնելու համար առաջարկվում է նիստում քվորումի եւ նաեւ որոշումների կայացման հարաբերակցությունը փոփոխել: Մասնավորապես, վարույթ հարուցելու սկզբնական փուլում առաջարկվում է նախատեսել, որ որոշումը կարող է ընդունվել մեկ երրորդով, որպեսզի ոչ դատավոր անդամների ձայնն ավելի լսելի լինի, այսինքն՝ 7 անդամից 4-ով հնարավոր լինի որոշում կայացնել: Այնուհետեւ, երբ վարույթը հարուցվի, բոլոր հանգամանքները պարզվեն, այլ տեղեկություններ ձեռք բերվեն եւ արդեն ԲԴԽ դիմելու առումով որոշում կայացնելու պահը գա, արդեն ապահովվի անդամների թվի ձայների մեծամասնությամբ որոշման կայացումը:
Հաջորդ փոփոխությամբ վերանայվում են ոչ դատավոր անդամների թեկնածուներին ներկայացվող պահանջները, հստակեցվում են վարքագծի կանոնները:
Հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Արուսյակ Ջուլհակյանը նախ խոսել է ոլորտում միջազգային իրավունքի նորմերից, ապա նշել, որ մեր երկրում Դատավորների ընդհանուր ժողովի Էթիկայի եւ կարգապահական հարցերի հանձնաժողովի մասով գործող մոդելն անարդյունավետ է, չի նպաստում դատարանների եւ դատական իշխանության առողջացմանը: Այդ հանգամանքն արձանագրվել է նաեւ միջազգային կառույցների կողմից: Արուսյակ Ջուլհակյանի խոսքով այս հարցի առնչությամբ քննարկումները հանգեցրել են այն եզրահանգման, որ իրավաբան-գիտնականների ներկայացվածությունը հանձնաժողովում պետք է մեծացնել: Այս գաղափարը ողջունել է ԵԽԽՎ-ն, դրական եզրակացության է արժանացել նաեւ Վենետիկի հանձնաժողովի կողմից: Կարեւորելով նման նախաձեռնությունը՝ հանձնաժողովի փոխնախագահը կոչ է արել գործընկերներին կողմ քվեարկել:
Հարցն արժանացել է հանձնաժողովի դրական եզրակացությանը: