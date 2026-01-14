ԱԺ պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի՝ հունվարի 14-ին գումարված նիստում երկրորդ ընթերցմամբ քննարկվել են մի շարք նախագծեր եւ ստացել դրական եզրակացություն:
««Հայաստանի Հանրապետության տոների եւ հիշատակի օրերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» օրենքի նախագծով առաջարկվում է հունվարի 27-ը սահմանել որպես Հայրենիքի պաշտպանության համար զոհվածների հիշատակի օր:
Օրենքի նախագծի համահեղինակ Ռուբեն Ռուբինյանի խոսքով հիշատակի օրն առաջարկվում է նշել հունվարի 27-ին՝ Բանակի օրվան (հունվարի 28) նախորդող օրը, որպեսզի այն չկապվի որեւէ կոնկրետ ռազմական իրադարձության հետ, բայց ունենա հստակ սիմվոլիզմ: «Հունվարի 27-ին մենք կհարգենք հայրենիքի պաշտպանության համար զոհվածների հիշատակը, իսկ հաջորդ օրը՝ հունվարի 28-ին, կտոնենք Բանակի օրը»,- նշել է Ռուբեն Ռուբինյանը: Նախագծով առաջարկվում է հունվարի 27-ը սահմանել ոչ աշխատանքային օր: Այն կնշվի այս տարվանից:
Նախագծի առաջին ընթերցման քննարկումը՝ այստեղ:
«Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը, ըստ ՀՀ արդարադատության նախարարի տեղակալ Գեւորգ Քոչարյանի, առաջին ընթերցումից հետո չի փոփոխվել: Օրինագծի ընդունմամբ կապահովվի քրեադատավարական նորմի համապատասխանությունը Սահմանադրությանը եւ օրենսդրական բացերի լրացումը:
Նախագծի առաջին ընթերցման քննարկումը՝ այստեղ:
««Միջազգային իրավական հարցերով ներկայացուցչի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը եւս առաջին ընթերցումից հետո փոփոխության չի ենթարկվել:
««Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» օրինագծի ընդունման դեպքում Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը կստանա մեկ լրացուցիչ գործառույթ, որով պետք է օրենքով նշված շրջանակի կազմակերպություններում կոռուպցիոն ռիսկերի ուսումնասիրություններ իրականացնի եւ իրավասու մարմիններին առաջարկություններ ներկայացնի կոռուպցիոն ռիսկերի զսպման տեսանկյունից:
ՀՀ արդարադատության նախարարի տեղակալ Գեւորգ Քոչարյանը նշել է, որ առաջին ընթերցումից հետո կատարվել է մեկ խմբագրական բնույթի փոփոխություն:
ԱԺ պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի փոխնախագահ Արուսյակ Ջուլհակյանը ներկայացրել է առաջարկ, որն ընդունվել է հեղինակի կողմից:
«Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագծի եւ Հայաստանի Հանրապետության սնանկության օրենսգիրքի եւ կից ներկայացված օրենսդրական փաթեթի քննարկումը հետաձգվել է մինչեւ 2 ամիս ժամկետով:
«Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում» փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագծի երկրորդ ընթերցմամբ քննարկումը եւս հետաձգվել է մինչեւ 2 ամիս ժամկետով: