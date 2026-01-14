ՀՀ ԱԺ արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովը քննարկել է Հայաստան-Օման, Հայաստան-Կոլումբիա եւ Հայաստան-Դոմինիկանայի Հանրապետություն բարեկամական խմբեր ստեղծելու վերաբերյալ նախաձեռնությունները:
Հանձնաժողովի նախագահ Սարգիս Խանդանյանը ներկայացրել է Հայաստան-Օման բարեկամական խումբ ձեւավորելու մասին հարցը: Նա նշել է, որ վերջին շրջանում Հայաստանն Օմանի հետ ակտիվ քաղաքական երկխոսություն է սկսել: Նախորդ տարի Օմանում Հայաստանը բացել է ռեզիդենտ դեսպանություն, նպատակահարմար է նաեւ Ազգային ժողովում ունենալ Հայաստան-Օման բարեկամական խումբ:
Սարգիս Խանդանյանը տեղեկացրել է, որ Հայաստանի հետ միջխորհրդարանական կապերն ամրապնդելու ցանկություն է հայտնել Կոլումբիայի խորհրդարանը: Այդ նպատակով Կոլումբիան առաջարկել է ձեւավորել միջխորհրդարանական բարեկամական խմբեր:
Հայաստան-Դոմինիկանայի Հանրապետություն բարեկամական խմբի ձեւավորման մասին հարցը քննարկման է ներկայացրել է ԱԺ պատգամավոր Տաթեւիկ Գասպարյանը: Նա տեղեկացրել է, որ խորհրդարանական բարեկամական խմբեր ձեւավորելու պայամանավորվածություն ձեռք է բերվել իր՝ 2025 թվականին Մեքսիկա կատարած աշխատանքային այցի շրջանակում, Դոմինիկանայի Հանրապետության Պատգամավորների պալատի փոխնախագահի հետ հանդիպման ժամանակ: Նա նաեւ տեղեկացրել է, որ նախորդ տարվա մայիսի վերջին Դոմինիկանայի Հանրապետությունում արդեն ստեղծվել է բարեկամական խումբ:
Հանձնաժողովը դրական է գնահատել բարեկամական խմբեր ստեղծելու նախաձեռնությունները: Հարցերը քննարկվել են հանձնաժողովի՝ հունվարի 14-ի նիստում: