Համաձայնագիրը վերաբերում է երկու պետությունների տարածքում առանց օրինական հիմքերի գտնվող քաղաքացիներին: Ներկայացնելով ««Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Վրաստանի կառավարության միջեւ առանց թույլտվության բնակվող անձանց հետընդունման (ռեադմիսիայի) մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» նախագիծը՝ նշել է ՀՀ ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արմեն Ղազարյանը:
Համաձայնագրով ամրագրվում են ընթացակարգեր, ըստ որոնց՝ Հայաստանի եւ Վրաստանի պետական լիազոր մարմինները կարող են նման անձանց վերաբերյալ տեղեկատվություն փոխանակել, սահմանվում են այն փաստաթղթերը, որոնց միջոցով ճշտվում է անձի քաղաքացիությունը, ինչպես նաեւ այն հաղորդակցության ուղիները, որոնց միջոցով հաստատվում է, որ անձը կարող է մյուս կողմից հետ ընդունվել: Փոխնախարարը տեղեկացրել է, որ համաձայնագրի նպատակն անօրինական միգրացիայի կանխարգելումն ու զսպումն է, միգրացիայի ոլորտում համագործակցության հաստատումը:
Արմեն Ղազարյանը հավելել է, որ Հայաստանը փորձում է հնարավորինս շատ երկրների հետ բանակցել ռեադմիսիոն համաձայնագրեր ունենալու վերաբերյալ, քանի որ նման համաձայնագրերն անօրինական միգրացիայի կանխարգելման եւ դրա դեմ պայքարի հիմնական գործիք են:
Հարակից զեկուցող, պատգամավոր Հռիփսիմե Գրիգորյանը տեղեկացրել է, որ համաձայնագիրը ստորագրվել է 2025 թվականի հուլիսի 21-ին Թբիլիսիում: Նա եւս նշել է, որ փաստաթղթի վավերացումը կնպաստի երկու երկրների միջեւ միգրացիայի ոլորտում արդյունավետ համագործակցության զարգացմանը:
Օրենքի նախագիծը քննարկվել է ՀՀ ԱԺ արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի՝ հունվարի 14-ի հերթական նիստում եւ ստացել դրական եզրակացություն:
Առաջարկվել է հարցն ընդգրկել ԱԺ առաջիկա հերթական նիստերի օրակարգի նախագծում: