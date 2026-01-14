National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
14.1.2026

14.01.2026
Կհստակեցվեն հանրության գերակա շահ ճանաչելու վերաբերյալ օրենսդրական կարգավորումները

Հանրության գերակա շահն ապահովելու նպատակով սեփականության օտարման հարաբերություններն այժմ կարգավորվում են համապատասխան օրենքով եւ չնայած օրենսդրական կարգավորումների շարունակական կատարելագործմանը՝ կան մի շարք խնդիրներ: Այս մասին ասել է ՀՀ արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանը՝ ԱԺ պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի՝ հունվարի 14-ին գումարված հերթական նիստում ներկայացնելով ««Հանրության գերակա շահերի ապահովման նպատակով սեփականության օտարման մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը՝ կից փաթեթով:

Նախարարի խոսքով սեփականատերը դեռեւս չունի օտարման գործընթացում գնահատման վրա իրական ազդեցություն ունենալու հնարավորություն: Հանրության գերակա շահ ճանաչելու վերաբերյալ Կառավարության որոշումները երբեմն բավարար չափով հիմնավորված կարող են չլինել. օտարվող սեփականության գնահատման, դրա նկարագրության արդյունքում առկա են որոշակի խնդիրներ, որոնք, ըստ Սրբուհի Գալյանի, շտկման կարիք ունեն:

Նախագծերի փաթեթով, մասնավորապես, առաջարկվում է օրենքով նախատեսել հանրության գերակա շահ ճանաչելու վերաբերյալ Կառավարության որոշումների հիմնավորվածության բարձրացմանն ուղղված կարգավորումներ` օրենքով սահմանելով հանրության գերակա շահ ճանաչելու որոշումների կայացման մեթոդաբանությունը եւ կատարելագործել նշված որոշումների բովանդակությանն առաջադրվող պահանջները: Առաջարկվում է նաեւ օտարվող գույքերի սեփականատերերի համար նախատեսել ձեռքբերողի կողմից առաջարկվող փոխհատուցման չափին համաձայնելու համար խրախուսական գործիքակազմ` սահմանելով գործող կարգավորման համեմատությամբ եւս 15 տոկոս ավելի բարձր չափով փոխհատուցում ստանալու հնարավորություն, օտարվող գույքի սեփականատերերի եւ գույքային իրավունքներ ունեցող այլ անձանց համար երաշխավորել սեփականության գնահատման գործընթացում առավել մրցակցային հնարավորություններ: Կկատարելագործվեն օտարվող սեփականության նկարագրության կազմման հարաբերությունները եւ գույքի գնահատման վերաբերյալ կարգավորումները` նախատեսելով գույքը գնահատելիս հաշվի առնվող հանգամանքները, վթարային գույքի գնահատման եւ շուկայական արժեքի, ինչպես նաեւ գույքային իրավունքների շուկայական արժեքի որոշման առանձնահատկությունները:

Նախագծերի փաթեթի ընդունման դեպքում կկատարելագործվեն հանրության գերակա շահ ճանաչելու վերաբերյալ օրենսդրական կարգավորումները: Արդյունքում կբարձրանա Կառավարության համապատասխան որոշումների հիմնավորվածությունը, կբարելավվեն ու կհստակեցվեն վարույթային եւ դատավարական ընթացակարգերը:

Արդարադատության նախարարը նշել է, որ նախագիծն ուղարկվել է նաեւ Վենետիկի հանձնաժողով ու ստացել դրական եզրակացություն:

Հարակից զեկուցող Ալխաս Ղազարյանը, կարեւորելով ներկայացվող օրենսդրական փաթեթի ընդունումը, ընդգծել է, որ դրանով նաեւ դատարանների ծանրաբեռնվածությունը կթեթեւանա:

Օրենսդրական փաթեթը ստացել է դրական եզրակացություն:

14.01.2026
Օրենսդրական փաթեթ՝ ուղղված կոռուպցիայի կանխարգելմանը եւ բարեվարքության համակարգի ամրապնդմանը
««Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում լրացում կատարելու մասին» եւ կից օրենքներում նոր կարգավորումներ առաջարկող օրենսդրական փաթեթի ընդունումը բխում է 2023-2026 թվականների հակակոռուպցիոն ռազմավարությունից, ինչպես նաեւ Տնտեսական համագործակցության եւ արգացման կազմակերպությ...
14.01.2026
Հանձնաժողովը դրական եզրակացություն է տվել ՀՀ տնտեսավարողների համար ՀՀ տարածքից ԵԱՏՄ անդամ այլ երկրների տարածք ապրանքների վաճառքի փաստաթղթավորումն ու հաշվետվողականությունը պարզեցնող օրենսդրական կարգավորմանը
Նախաձեռնությունը վերաբերում է ԵԱՏՄ անդամ պետությունների շրջանակներում էլեկտրոնային հարթակների միջոցով ֆիզիկական անձանց` ապրանքների վաճառքների, գործարքների, դրանց գծով ԱԱՀ-ի հաշվարկման եւ վճարման եւ փաստաթղթավորման հաշվետվությունների ներկայացման կարգավորումներին: Զեկուցելով «Հայաստանի Հանրապետության ...
14.01.2026
Գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստ. ուղիղ հեռարձակում
Գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ուղիղ հեռարձակումը: ...
14.01.2026
Քննարկվել են «Պետական տուրքի մասին» օրենքում նախատեսվող փոփոխությունները
2019 թվականից նոր ուղղություններով չվերթ իրականացնելիս ավիաընկերութուններն ազատվում են ֆիզիկական անձանց համար նախատեսված օդի տուրքից: Այդ կանոնի կիրառմամբ ներկայում ընդարձակվել է չվերթներ իրականցնող ուղղությունների աշխարհագրությունը: ՀՀ տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ Ար...
14.01.2026
Առաջարկվում է դատարաններում պետական տուրքի վճարումից ազատելու արտոնություններ նախատեսել ընտանեկան բռնության ենթարկված անձանց համար
Նախագծով առաջարկվում է դատարաններում պետական տուրքի վճարումից ազատելու արտոնություններ նախատեսել ընտանեկան  բռնության ենթարկված այն անձանց համար, որոնք հանդես են գալիս  նախազգուշացումը կամ անհետաձգելի միջամտության որոշումը վերացնելու վերաբերյալ դատարանի վճիռների դեմ վերաքննիչ եւ վճռաբեկ բո...
14.01.2026
Օրենսդրական կարգավորում՝ միտված Կադաստրի կոմիտեի սպասարկման գրասենյակները խորհրդատվական կենտրոնների փոխակերպելուն
Կադաստրի կոմիտեն Կառավարության N2126 միջոցառումների ծրագրով հանձնառություն էր ստացել, ըստ որի՝ պետք է իրականացներ սպասարկման գրասենյակների օպտիմալացում: Ինչպես հայտնի է, փուլային եղանակով իրականացվել են մի քանի օրենսդրական փոփոխություններ, որոնցով հզոր զարկ է տրվել էլեկտրոնային եղանակով ներկայացվող ...
14.01.2026
Արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նիստ. ուղիղ հեռարձակում
Արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նիստի ուղիղ հեռարձակումը: ...
14.01.2026
Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստ. ուղիղ հեռարձակում
Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ուղիղ հեռարձակումը:   ...
14.01.2026
Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստ. ուղիղ հեռարձակում
Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ուղիղ հեռարձակումը: ...
