14.01.2026
Հանձնաժողովը դրական եզրակացություն է տվել ՀՀ տնտեսավարողների համար ՀՀ տարածքից ԵԱՏՄ անդամ այլ երկրների տարածք ապրանքների վաճառքի փաստաթղթավորումն ու հաշվետվողականությունը պարզեցնող օրենսդրական կարգավորմանը
Նախաձեռնությունը վերաբերում է ԵԱՏՄ անդամ պետությունների շրջանակներում էլեկտրոնային հարթակների միջոցով ֆիզիկական անձանց` ապրանքների վաճառքների, գործարքների, դրանց գծով ԱԱՀ-ի հաշվարկման եւ վճարման եւ փաստաթղթավորման հաշվետվությունների ներկայացման կարգավորումներին: Զեկուցելով «Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը՝ Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի՝ հունվարի 14-ին կայացած հերթական նիստի ընթացքում ասել է ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալ Համլետ Սահակյանը:

Մասնավորեցնելով՝ ՊԵԿ փոխնախագահը նշել է, որ առաջարկվում է հստակեցնել էլեկտրոնային առեւտրի շրջանակում ԵԱՏՄ հարթակներով ֆիզիկական անձանց՝ վաճառվող ապրանքների մասով օրենսգրքով սահմանված հասկացությունը, սահմանել ապրանքների՝ էլեկտրոնային առեւտրի շրջանակում դրանց մատակարարման վայրի, հարթակների շահագործողների մասով՝ արտարժույթի փոխարժեքի, պարտավորությունների ծագման պահի որոշման հետ կապված դրույթները, որոնք, ըստ էության, համանման են այսօր գործող օրենսդրական կարգավորումներին՝ որոշակի փոփոխություններով:

«Ապրանքի մատակարարման վայրը կհամարվի ՀՀ-ն, եթե էլեկտրոնային հարթակի միջոցով վաճառվող ապրանքը հանձնվի ֆիզիկական անձին ՀՀ տարածքում: Այդ մասով կառաջանա ԱԱՀ-ի պարտավորություն, որի առաջացման պահն այսուհետ կսահմանվի վճարման ամվա վերջին օրը՝ ի տարբերություն գործող օրենսդրության, երբ վճարումները կատարվում են եռամսյակային ժամկետներում»,- պարզաբանել է զեկուցողը:

Հաջորդ կարգավորումը վերաբերում է հարթակների միջոցով ՀՀ տնտեսավարողների կողմից ԵԱՏՄ անդամ այլ երկրներ վաճառվող ապրանքներին:

«Վաճառք իրականացնող հարթակը ՀՀ ռեզիդենտ կազմակերպության կողմից վաճառված ապրանքների վերաբերյալ տեղեկատվություն կտրամադրի ՊԵԿ-ին: Այն կտեղադրվի նաեւ հարկ վճարողի անձնական էջում, ինչն էլ հիմք կհանդիսանա, որպեսզի վաճառողն այլեւս փաստաթղթավորում չիրականացնի ու դրանով կիրառի ԱԱՀ-ի զրոյական դրույքաչափ»,- նշել է զեկուցողը՝ հավելելով, որ այս կարգավորումների արդյունքում պարզեցվում են ՀՀ տնտեսավարողների համար ՀՀ տարածքից ԵԱՏՄ անդամ այլ երկրների տարածք ապրանքների վաճառքի փաստաթղթավորումն ու հաշվետվողականությունը:

Հաշվի առնելով օրենքով կատարվող փոփոխություններին  համապատասխան իրականացման ենթակա ծրագրային աշխատանքները՝ առաջարկվել է, որ օրենքն ուժի մեջ մտնի օրենքի դրույթների կիրարկումն ապահովող համապատասխան ծրագրային ապահովման աշխատանքներն ավարտելու օրվան հաջորդող տասներորդ օրը, իսկ համապատասխան ենթաօրենսդրական ակտերն ընդունվեն օրենքի պաշտոնական հրապարակման օրվանից հետո՝ վեց ամսվա ընթացքում:

Հանձնաժողովը նախագծին տվել է դրական եզրակացություն:

Երկրորդ ընթերցմամբ քննարկվել է «Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» եւ ««Պետական տուրքի մասին» օրենքում լրացում եւ փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքների նախագծերի փաթեթը: Այն ներկայացրել է ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալ Համլետ Սահակյանը:

Հիշեցնենք, որ կարգավորումների համաձայն՝ նախատեսվում է հետաձգել պետական սահմանի ցամաքային անցման կետերում վճարվող բնապահպանական հարկի, ճանապարհային հարկի եւ պետական տուրքի վճարումներն ու ճանապարհային հարկի վճարման ժամկետ սահմանել մինչեւ ավտոտրանսպարտային միջոցների ՀՀ մուտք գործելու օրվան հաջորդող 15-րդ օրը ներառյալ, իսկ մինչեւ նշված ժամկետը ՀՀ տարածքից ելքի դեպքում՝ մինչեւ ՀՀ տարածքից ելքը:

Առաջինից երկրորդ ընթերցում ընկած ժամանակահատվածում գործադիրն առաջարկել է եւս մեկ արտոնություն սահմանել:

Այսպիսով, եթե տրանսպորտային միջոցը մուտք գործի ՀՀ տարածք, սակայն չլքի մաքսային հսկողության գոտու տարածքն ու հետ վերադառնա, ապա դրա համար ճանապարհային հարկ չի գանձվի:

Հանձնաժողովը լրամշակված տարբերակով նախագծին տվել է դրական եզրակացություն:

14.01.2026
Օրենսդրական փաթեթ՝ ուղղված կոռուպցիայի կանխարգելմանը եւ բարեվարքության համակարգի ամրապնդմանը
««Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում լրացում կատարելու մասին» եւ կից օրենքներում նոր կարգավորումներ առաջարկող օրենսդրական փաթեթի ընդունումը բխում է 2023-2026 թվականների հակակոռուպցիոն ռազմավարությունից, ինչպես նաեւ Տնտեսական համագործակցության եւ արգացման կազմակերպությ...
14.01.2026
Կհստակեցվեն հանրության գերակա շահ ճանաչելու վերաբերյալ օրենսդրական կարգավորումները
Հանրության գերակա շահն ապահովելու նպատակով սեփականության օտարման հարաբերություններն այժմ կարգավորվում են համապատասխան օրենքով եւ չնայած օրենսդրական կարգավորումների շարունակական կատարելագործմանը՝ կան մի շարք խնդիրներ: Այս մասին ասել է ՀՀ արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանը՝ ԱԺ պետական-իրավական հա...
14.01.2026
Գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստ. ուղիղ հեռարձակում
Գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ուղիղ հեռարձակումը: ...
14.01.2026
Քննարկվել են «Պետական տուրքի մասին» օրենքում նախատեսվող փոփոխությունները
2019 թվականից նոր ուղղություններով չվերթ իրականացնելիս ավիաընկերութուններն ազատվում են ֆիզիկական անձանց համար նախատեսված օդի տուրքից: Այդ կանոնի կիրառմամբ ներկայում ընդարձակվել է չվերթներ իրականցնող ուղղությունների աշխարհագրությունը: ՀՀ տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ Ար...
14.01.2026
Առաջարկվում է դատարաններում պետական տուրքի վճարումից ազատելու արտոնություններ նախատեսել ընտանեկան բռնության ենթարկված անձանց համար
Նախագծով առաջարկվում է դատարաններում պետական տուրքի վճարումից ազատելու արտոնություններ նախատեսել ընտանեկան  բռնության ենթարկված այն անձանց համար, որոնք հանդես են գալիս  նախազգուշացումը կամ անհետաձգելի միջամտության որոշումը վերացնելու վերաբերյալ դատարանի վճիռների դեմ վերաքննիչ եւ վճռաբեկ բո...
14.01.2026
Օրենսդրական կարգավորում՝ միտված Կադաստրի կոմիտեի սպասարկման գրասենյակները խորհրդատվական կենտրոնների փոխակերպելուն
Կադաստրի կոմիտեն Կառավարության N2126 միջոցառումների ծրագրով հանձնառություն էր ստացել, ըստ որի՝ պետք է իրականացներ սպասարկման գրասենյակների օպտիմալացում: Ինչպես հայտնի է, փուլային եղանակով իրականացվել են մի քանի օրենսդրական փոփոխություններ, որոնցով հզոր զարկ է տրվել էլեկտրոնային եղանակով ներկայացվող ...
14.01.2026
Արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նիստ. ուղիղ հեռարձակում
Արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նիստի ուղիղ հեռարձակումը: ...
14.01.2026
Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստ. ուղիղ հեռարձակում
Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ուղիղ հեռարձակումը:   ...
14.01.2026
Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստ. ուղիղ հեռարձակում
Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ուղիղ հեռարձակումը: ...
