Գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ուղիղ հեռարձակումը:
14.01.2026
14.01.2026
Օրենսդրական փաթեթ՝ ուղղված կոռուպցիայի կանխարգելմանը եւ բարեվարքության համակարգի ամրապնդմանը
««Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում լրացում կատարելու մասին» եւ կից օրենքներում նոր կարգավորումներ առաջարկող օրենսդրական փաթեթի ընդունումը բխում է 2023-2026 թվականների հակակոռուպցիոն ռազմավարությունից, ինչպես նաեւ Տնտեսական համագործակցության եւ արգացման կազմակերպությ...
14.01.2026
Կհստակեցվեն հանրության գերակա շահ ճանաչելու վերաբերյալ օրենսդրական կարգավորումները
Հանրության գերակա շահն ապահովելու նպատակով սեփականության օտարման հարաբերություններն այժմ կարգավորվում են համապատասխան օրենքով եւ չնայած օրենսդրական կարգավորումների շարունակական կատարելագործմանը՝ կան մի շարք խնդիրներ: Այս մասին ասել է ՀՀ արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանը՝ ԱԺ պետական-իրավական հա...
14.01.2026
Հանձնաժողովը դրական եզրակացություն է տվել ՀՀ տնտեսավարողների համար ՀՀ տարածքից ԵԱՏՄ անդամ այլ երկրների տարածք ապրանքների վաճառքի փաստաթղթավորումն ու հաշվետվողականությունը պարզեցնող օրենսդրական կարգավորմանը
Նախաձեռնությունը վերաբերում է ԵԱՏՄ անդամ պետությունների շրջանակներում էլեկտրոնային հարթակների միջոցով ֆիզիկական անձանց` ապրանքների վաճառքների, գործարքների, դրանց գծով ԱԱՀ-ի հաշվարկման եւ վճարման եւ փաստաթղթավորման հաշվետվությունների ներկայացման կարգավորումներին: Զեկուցելով «Հայաստանի Հանրապետության ...
14.01.2026
Քննարկվել են «Պետական տուրքի մասին» օրենքում նախատեսվող փոփոխությունները
2019 թվականից նոր ուղղություններով չվերթ իրականացնելիս ավիաընկերութուններն ազատվում են ֆիզիկական անձանց համար նախատեսված օդի տուրքից: Այդ կանոնի կիրառմամբ ներկայում ընդարձակվել է չվերթներ իրականցնող ուղղությունների աշխարհագրությունը: ՀՀ տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ Ար...
14.01.2026
Առաջարկվում է դատարաններում պետական տուրքի վճարումից ազատելու արտոնություններ նախատեսել ընտանեկան բռնության ենթարկված անձանց համար
Նախագծով առաջարկվում է դատարաններում պետական տուրքի վճարումից ազատելու արտոնություններ նախատեսել ընտանեկան բռնության ենթարկված այն անձանց համար, որոնք հանդես են գալիս նախազգուշացումը կամ անհետաձգելի միջամտության որոշումը վերացնելու վերաբերյալ դատարանի վճիռների դեմ վերաքննիչ եւ վճռաբեկ բո...
14.01.2026
Օրենսդրական կարգավորում՝ միտված Կադաստրի կոմիտեի սպասարկման գրասենյակները խորհրդատվական կենտրոնների փոխակերպելուն
Կադաստրի կոմիտեն Կառավարության N2126 միջոցառումների ծրագրով հանձնառություն էր ստացել, ըստ որի՝ պետք է իրականացներ սպասարկման գրասենյակների օպտիմալացում: Ինչպես հայտնի է, փուլային եղանակով իրականացվել են մի քանի օրենսդրական փոփոխություններ, որոնցով հզոր զարկ է տրվել էլեկտրոնային եղանակով ներկայացվող ...
14.01.2026
Արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նիստի ուղիղ հեռարձակումը:
14.01.2026
Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ուղիղ հեռարձակումը:
14.01.2026
Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ուղիղ հեռարձակումը: