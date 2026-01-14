Արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նիստի ուղիղ հեռարձակումը:
14.01.2026
Արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նիստ. ուղիղ հեռարձակում
14.01.2026
Առաջարկվում է դատարաններում պետական տուրքի վճարումից ազատելու արտոնություններ նախատեսել ընտանեկան բռնության ենթարկված անձանց համար
Նախագծով առաջարկվում է դատարաններում պետական տուրքի վճարումից ազատելու արտոնություններ նախատեսել ընտանեկան բռնության ենթարկված այն անձանց համար, որոնք հանդես են գալիս նախազգուշացումը կամ անհետաձգելի միջամտության որոշումը վերացնելու վերաբերյալ դատարանի վճիռների դեմ վերաքննիչ եւ վճռաբեկ բո...
14.01.2026
Օրենսդրական կարգավորում՝ միտված Կադաստրի կոմիտեի սպասարկման գրասենյակները խորհրդատվական կենտրոնների փոխակերպելուն
Կադաստրի կոմիտեն Կառավարության N2126 միջոցառումների ծրագրով հանձնառություն էր ստացել, ըստ որի՝ պետք է իրականացներ սպասարկման գրասենյակների օպտիմալացում: Ինչպես հայտնի է, փուլային եղանակով իրականացվել են մի քանի օրենսդրական փոփոխություններ, որոնցով հզոր զարկ է տրվել էլեկտրոնային եղանակով ներկայացվող ...
14.01.2026
Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստ. ուղիղ հեռարձակում
Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ուղիղ հեռարձակումը: ...
14.01.2026
Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստ. ուղիղ հեռարձակում
Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ուղիղ հեռարձակումը: ...