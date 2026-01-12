National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
12.01.2026
ՀՀ-ի եւ Էստոնիայի համար վերջին երկու տարիները նշանավորվել են բարձր մակարդակի փոխադարձ այցելություններով. Արուսյակ Ջուլհակյանը հանդիպել է ՀՀ-ում Էստոնիայի դեսպանին
1 / 4

Հայաստանի եւ Էստոնիայի միջեւ հարաբերությունները ջերմ են ու բարեկամական. այս մասին հունվարի 12-ին ասել է ՀՀ ԱԺ Հայաստան-Լատվիա, Լիտվա, Էստոնիա բարեկամական խմբի ղեկավար Արուսյակ Ջուլհակյանը ՀՀ-ում Էստոնիայի Հանրապետության արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Մարգ Մարդիսալու-Կահարի հետ հանդիպման ընթացքում (նստավայրը` Թբիլիսի, Վրաստան):

Բարեկամական խմբի ղեկավարը գոհունակությամբ նշել է, որ երկու երկրների համար վերջին տարիները նշանավորվել են բարձր մակարդակի փոխադարձ այցելություններով, ինչպես նաեւ՝ տարբեր հարթակներում ակտիվ փոխգործակցությամբ: Արուսյակ Ջուլհակյանը կարեւորել է օրենսդիր մարմինների միջեւ երկխոսությունը՝ արձանագրելով խորհրդարանական բարեկամական խմբերի համագործակցության ակտիվացման դինամիկան:

Մարգ Մարդիսալու-Կահարը շնորհավորել է Արուսյակ Ջուլհակյանին բարեկամական խմբի ղեկավար նշանակվելու կապակցությամբ: Կարեւորելով երկու երկրների միջեւ համագործակցության ընդլայնումը՝ դեսպանը եւս նշել է, որ Հայաստանի եւ Էստոնիայի խորհրդարանների բարեկամական խմբերի փոխհամագործակցությունը բավականին ակտիվ է:

Երկուստեք կարեւորվել է 2026 թվականին Հայաստանում Էստոնիայի Հանրապետության ռեզիդենտ դեսպանություն բացելու հանգամանքը:

Դեսպանի խնդրանքով Արուսյակ Ջուլհակյանը խոսել է 2026 թվականին Հայաստանում անցկացվելիք խորհրդարանական ընտրությունների շրջանակներում իրականացվելիք աշխատանքների, անվտանգային մարտահրավերների դիմակայման, Հայաստանի Կառավարության հեղինակած «Խաղաղության խաչմերուկ» նախագծի մասին:

Անդրադառնալով Հայաստան-ԵՄ համագործակցությանը՝ Արուսյակ Ջուլհակյանը նշել է, որ մեր երկիրը հանձնառու է Հայաստան-ԵՄ Համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի (CEPA) արդյունավետ իրականացմանը: Նա համոզմունք է հայտնել, որ «Նոր գործընկերության օրակարգը» կօգնի ամրապնդել փոխգործակցության նոր առաջնահերթությունները:

Անդրադարձ է կատարվել նաեւ Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջեւ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին:

12.01.2026
Ֆրանկոֆոնիայի մրցանակ՝ Ազգային ժողովի նախագահի կողմից
ՀՀ Ազգային ժողովը Հայաստանի Հանրապետությունում Ֆրանսիայի Հանրապետության դեսպանության հետ համագործակցությամբ կազմակերպում է «Ֆրանկոֆոնիայի մրցանակ՝ Ազգային ժողովի նախագահի կողմից» ճարտասանության մրցույթ՝ կարճ տեսանյութերի ներկայացման միջոցով: Մրցույթը նախատեսված է Հայաստանի ավագ դպրոցներում (10-12-րդ...
