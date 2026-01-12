ՀՀ Ազգային ժողովը Հայաստանի Հանրապետությունում Ֆրանսիայի Հանրապետության դեսպանության հետ համագործակցությամբ կազմակերպում է «Ֆրանկոֆոնիայի մրցանակ՝ Ազգային ժողովի նախագահի կողմից» ճարտասանության մրցույթ՝ կարճ տեսանյութերի ներկայացման միջոցով: Մրցույթը նախատեսված է Հայաստանի ավագ դպրոցներում (10-12-րդ դասարաններ) ֆրանսերեն սովորող հայ աշակերտների համար՝ բացառությամբ Անատոլ Ֆրանսի անվան միջազգային Lyce՛e francais դպրոցի ֆրանսերեն բաժնի:
Երեք ամենաճարտարախոս մասնակիցները կշահեն կրթաթոշակ՝ Ֆրանսիայում 1 շաբաթ ֆրանսերեն ուսումնասիրելու համար:
Մրցույթը կմեկնարկի 2026 թվականի հունվարի 12-ին:
Տեսանյութերի ներկայացման վերջնաժամկետը 2026 թվականի փետրվարի 28-ն է:
ԻՆՉՊԵ՞Ս ՄԱՍՆԱԿՑԵԼ
I - Ստեղծել ֆրանսերենով կարճ տեսանյութ ոչ ավելի, քան 1 րոպե տեւողությամբ՝ հետեւյալ թեմայով. «Ի՞նչ կարող են անել ավագ դպրոցները՝ Հայաստանում 2027 թվականի Ֆրանկոֆոնիայի խաղերին աջակցելու համար»:
II - Ուղարկել էլեկտրոնային նամակ scac.erevan@gmail.com հասցեին ոչ ուշ, քան 2026 թվականի փետրվարի 28-ը՝ ներառելով հետեւյալ տեղեկությունները.
1. Ազգանունը, անունը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն, հեռախոսահամարը, տարիքը, դպրոցը եւ դասարանը (10-րդ, 11-րդ կամ 12-րդ):
Ծանուցում.
Տեսանյութի հետ վերոնշյալ ամբողջ տեղեկատվությունը չտրամադրած մասնակիցները դուրս կմնան մրցույթից:
2. Տեսանյութի հղումը (YouTube կամ Google Drive հղում):
3. Ցանկության դեպքում կարող եք լիազորել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովին եւ Ֆրանսիայի դեսպանությանը հրապարակել Ձեր տեսանյութն առցանց (Ձեր հաղորդագրության մեջ նշեք. «Ես՝ ներքոստորագրյալս (անուն եւ ազգանուն), լիազորում եմ Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովին եւ Ֆրանսիայի դեսպանությանը հրապարակել իմ տեսանյութն առցանց»):
Ուշադրություն.
Ձեր համաձայնությունը տալու պարագայում անգամ Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովը եւ Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանությունը կարող են որոշել չհրապարակել Ձեր տեսանյութը:
ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ՝
Փուլ 1.
Ոչ ուշ, քան 2026 թվականի փետրվարի 28-ի կեսգիշեր (Հայաստանի ժամանակով) ստացված 1 րոպե տեւողությամբ տեսահոլովակները, որոնք կներառեն II.1 կետում նշված ամբողջ տեղեկատվությունը, կդիտվեն Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանության ներկայացուցիչներից կազմված ժյուրիի կողմից, որը կընտրի տասներկու լավագույն տեսահոլովակները: Հաշվի կառնվեն հետեւյալ չափանիշները՝ ճարտասանությունը, բնական ու ազատ արտահայտվելը, ֆրանսերենի ճիշտ եւ որակյալ օգտագործումը, թեմային համապատասխանելը, բովանդակության ինքնատիպությունն ու ստեղծագործական մոտեցումը, ինչպես նաեւ տեսանյութի ընդհանուր որակը:
Փուլ 2.
Լավագույն 12 տեսանյութերի հեղինակները կմասնակցեն մրցույթի եզրափակչին: Այն կկայանա 2026 թվականի մարտի 12-ին Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովում, որի ժամանակ տեսանյութերի հեղինակները հնարավորություն կունենան ֆրանսերենով ցուցադրելու իրենց ճարտասանությունը՝ մասնակցելով նույն օրը պատահականորեն ընտրված թեմայի շուրջ կազմակերպվող բանավեճին, որն ընտրվում է նախապես՝ մեկ շաբաթ առաջ, մասնակիցներին փոխանցված թեմաներից:
Յուրաքանչյուր բանավեճ կկազմակերպվի երկու պատահականորեն ընտրված թեկնածուների միջեւ, որոնցից յուրաքանչյուրը կներկայացնի «կողմ» կամ «դեմ» տեսակետ բանավեճի թեմայի շրջանակում տրված հարցին:
Ժյուրին, որը կազմված կլինի Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի եւ Ֆրանսիայի դեսպանության ներկայացուցիչներից, կորոշի հաղթողներին՝ հիմնվելով այնպիսի չափանիշների վրա, ինչպիսիք են՝ լեզվի հարստությունը, իմպրովիզացիոն հմտությունները, խոսակցական ֆրանսերենի անկաշկանդությունը, փաստարկների արդիականությունն ու հստակությունը, խոսքի կառուցվածքը, լեզվի եւ արտասանության որակը, ինչպես նաեւ լսելու, փոխազդեցության եւ ոչ վերբալ հաղորդակցության (ժեստեր) հմտությունները:
Արդյունքների հրապարակումը եւ մրցանակաբաշխության արարողությունը կանցկացնեն Ազգային ժողովի նախագահը եւ Ֆրանսիայի դեսպանն Ազգային ժողովի շենքում մինչեւ 2026 թվականի մարտի վերջը:
Երկրորդ փուլի տասներկու մասնակիցները կստանան գրքեր եւ կհրավիրվեն Ֆրանսիայի դեսպանություն:
Մրցույթի բոլոր մասնակիցները կստանան մրցույթին մասնակցության վկայական:
Անհամբեր սպասում ենք Ձեր ստեղծագործական եւ հռետորական գործունեությանը: