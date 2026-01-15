Պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովը
15.01.2026
Պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովը
նիստ կգումարի հունվարի 16-ին՝ ժամը 10:45-ին, 414 դահլիճում:
15.01.2026
Ռուբեն Ռուբինյանն ընդունել է մեր երկրում դիվանագիտական առաքելությունն ավարտող ԱՄՆ դեսպանին
ՀՀ ԱԺ նախագահի տեղակալ Ռուբեն Ռուբինյանը հունվարի 15-ին ընդունել է մեր երկրում դիվանագիտական առաքելությունն ավարտող Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Քրիստինա Քվինին: Ռուբեն Ռուբինյանը բարձր է գնահատել Քրիստինա Քվինի պաշտոնավարման ամբողջ ընթացքում իրականացված աշխատանքը՝ ի նպաստ ...