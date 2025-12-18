National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
18.12.2025
Հակոբ Արշակյանը ԵՊՀ-ում մասնակցել է «Mini MBA» ծրագրի արդյունքների ամփոփման հանդիսավոր արարողությանը
1 / 9

ՀՀ ԱԺ նախագահի տեղակալ Հակոբ Արշակյանը դեկտեմբերի 18-ին Երեւանի պետական համալսարանի (ԵՊՀ) ISTC ինովացիոն կենտրոնում մասնակցել է ԵՊՀ բիզնես ինկուբատորի նախաձեռնությամբ կայացած «Mini MBA» ծրագրի արդյունքների ներկայացման, ամփոփման եւ հավաստագրերի հանձնման հանդիսավոր արարողությանը:

Ողջույնի խոսքում ՀՀ ԱԺ փոխնախագահը կարեւորել է նման ծրագրերի իրականացումը, այս համատեքստում խոսել անկախությունից առաջ եւ հետո գիտության զարգացման միտումների եւ փուլերի մասին: Հակոբ Արշակյանի խոսքով Խորհրդային Միության տարիներին դպրոցների, բուհերի եւ գիտական աշխատանքների, գիտաարտադրական ու արտադրական միավորումների կապը հստակ է եղել: 1990-ականների վերջերին, սակայն, սեփականաշնորհման շրջանակում գիտաարտադրական գործընթացը խաթարվել է, գիտությունն արդյունաբերությունից կտրվել է: Հակոբ Արշակյանի գնահատմամբ այժմ էլ գիտության եւ արդյունաբերության կապը թույլ է, որի պատճառով բազմաթիվ հարցեր են առաջանում հատկապես գիտության ֆինանսավորման արդյունավետության առումով: «Մարդիկ ցանկանում են տեսնել արդյունաբերության հետ կապը: Այժմ նոր ծրագրերով հնարավորություն է տրվում գիտությանն առնչվելու արդյունաբերական զարգացման, տեխնոլոգիաների, ներդրողների հետ, ներկայացնելու գիտնականների գյուտերն ու տեխնոլոգիաները, հնարավորությունները: Միշտ չէ, որ գիտական արդյունքը պետք է գնա արդյունաբերություն, բայց ավելի հաճախ պետք է լինի, որ արդյունավետությունը հնարավոր լինի չափել, եւ դա ծառայի երկրին, տնտեսությանը, մարդկանց եւ այդպես շարունակ»,- նշել է ԱԺ նախագահի տեղակալը:

Ելույթի ավարտին Հակոբ Արշակյանը գնահատել է նմանատիպ ծրագրերը եւ դրանց կարեւորությունն ու հաջողություն մաղթել մասնակիցներին:

Ծրագրի նպատակը բիզնեսի վերաբերյալ հիմնարար գիտելիքներ հաղորդելն է` մասնակիցներին տրամադրելով առաջնորդության, ռազմավարական մտածողության հմտություններ, որոնք անհրաժեշտ են ժամանակակից տեխնոլոգիական ու նորարարական միջավայրերում հաջողության հասնելու համար:

Միջոցառումից հետո Հակոբ Արշակյանը ԵՊՀ ռեկտոր Հովհաննես Հովհաննիսյանի ուղեկցությամբ շրջել է ԵՊՀ տվյալների մշակման կենտրոնում, ծանոթացել իրականացվող աշխատանքներին: Նշենք, որ կենտրոնում տեղադրվել է Կառավարության ֆինանսավորմամբ ձեռք բերված գերհամակարգիչը:

18.12.2025
Ալեն Սիմոնյանն ընդունել է Շվեյցարիայի Համադաշնության նորանշանակ դեսպանին
ՀՀ ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանը դեկտեմբերի 18-ին ընդունել է Հայաստանի Հանրապետությունում Շվեյցարիայի Համադաշնության նորանշանակ արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Անդրեա Բարբարա Բաումանին: Շնորհավորելով դեսպանին պաշտոնը ստանձնելու կապակցությամբ` Ալեն Սիմոնյանը հույս է հայտնել, որ նորանշանակ դեսպանն իր ներդրումը ...
18.12.2025
Ալեն Սիմոնյանը հանդիպել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալի հետ
ՀՀ ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանը դեկտեմբերի 18-ին հանդիպել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Ռադմիլա Շեկերինսկայի հետ: Զրուցակիցների քննարկումների առանցքում են եղել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ հաստատված խաղաղությանը վերաբերող հարցերը, ինչպես նաեւ տարածաշրջանային զարգացումներին առնչվող ու երկկողմ հետա...
