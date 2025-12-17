Խորհրդարանը դեկտեմբերի 17-ի նիստում երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունելու համար քննարկել է մի շարք օրինագծեր:
««ՀՀ հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» 2024 թվականի փետրվարի 28-ի ՀՕ-104-Ն օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» եւ կից օրենսդրական փաթեթն առաջին ընթերցմամբ ընդունելուց հետո առաջարկներ չեն եղել:
«Կատարողական վարույթի մասին» օրենքում եւ կից ներկայացված օրենքներում փոփոխություններ նախատեսող օրենսդրական փաթեթի առնչությամբ եւս գրավոր առաջարկներ չեն եղել:
Առաջարկվում է ՔԿԱԳ համակարգը համայնքային ծառայությունից դարձնել քաղաքացիական ծառայություն: «Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման մասին» եւ կից օրենքներում փոփոխություններ եւ լրացումներ նախատեսող օրենսդրական փաթեթի առնչությամբ առաջարկվել է ենթաօրենսդրական ակտերի ընդունման ժամկետը կապել օրենքի ընդունման հետ, որ սեղմ ժամկետում հնարավոր լինի գործընթացն իրականացնել:
Առաջին ընթերցումից հետո գրավոր առաջարկներ չեն ներկայացվել նաեւ «Պետական նպաստների մասին» ու «Պետական կենսաթոշակների մասին» օրենքներում փոփոխություններ նախատեսող օրենսդրական փաթեթի վերաբերյալ:
««ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին» 2021 թվականի դեկտեմբերի 16-ի ՀՕ-397-Ն օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը քննարկման է ներկայացրել ՀՀ կադաստրի կոմիտեի նախագահ Սուրեն Թովմասյանը եւ պարզաբանել, որ այս փաթեթը չի անդրադառնում 2022 թվականից հետո կառուցված ինքնակամ շինություններին: Կառավարությունը կունենա լիազորություն՝ սահմանելու հանրային սեփականություն հանդիսացող պետական եւ համայնքային գույքերի ցանկը, որոնք հետագայում նաեւ օրինականացման ենթակա կլինեն:
ՀՀ ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արմեն Մկրտչյանը տեղեկացրել է, որ ««Ոստիկանության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին» եւ կից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթն առաջին ընթերցմամբ ընդունելուց հետո օրենսդրության որոշակիացմանը միտված փոփոխություններ են կատարվել: Դրանց համաձայն՝ ՆԳ նախարարը լիազորվել է գրասենյակում փրկարար ծառայողներ եւս նշանակելու, ինչպես նաեւ ոստիկանության ծառայողների համազգեստի նկարագիրը սահմանելու իրավասությամբ:
Առաջարկներ են ներկայացվել «Կրիպտոակտիվների մասին» եւ «Անկանխիկ գործառնությունների մասին» օրենքներում նոր կարգավորումներ առաջարկող օրենսդրական փաթեթն առաջին ընթերցմամբ ընդունելուց հետո: Այս մասին հայտնել է ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի տեղակալ Հովհաննես Խաչատրյանը:
Գործող օրենքով նախատեսվում էր, որ 2026 թվականի հունվարի մեկից կրիպտոակտիվներով բոլոր գործառնությունները պետք է լինեին անկանխիկ: Փոփոխությունների արդյունքում առաջարկվում է սահմանել երկու տարվա ժամանակահատված 2026 եւ 2027 թվականների համար, որ 300.000 դրամը չգերազանցող գործարքներն իրականացվեն կանխիկ եղանակով: Ըստ զեկուցողի՝ հետագայում այդ ռեժիմի պահպանման նպատակահարմարությունը հնարավոր կլինի քննարկել: 2026 թվականի ընթացքում տեղի է ունենալու լիցենզավորման գործընթաց: «2026 թվականի ընթացքում ընկերությունները կլիցենզավորվեն, 2027 թվականի ընթացքում՝ որպես լիցենզավորված ընկերություններ, գործունեություն կծավալեն, եւ այդ ընթացքում մենք, իրական կյանքում կարգավորելով ոլորտը, ծանոթանալով վիճակագրությանը, հարցին կանդրադառնանք անհրաժեշտության դեպքում»,- նշել է Հովհաննես Խաչատրյանը: Նա հավելել է, որ 300.000 դրամը չգերազանցող գործարքներն անպայման պետք է նույնականացված լինեն: Նույնականացման պահանջները վերաբերում են գործարքն իրականացնող անձին: Մինչեւ 2026 թվականի հունվարի վերջն այդ ընկերությունները պետք է Կենտրոնական բանկում ցուցակագրվեն՝ որպես օրենքի ընդունման պահի դրությամբ գործող կրիպտոակտիվների ծառայություն մատուցող ընկերություններ, որ անցումային շրջանի իրավունքներից կարողանան օգտվել եւ ծառայություններ մատուցել: Եղել են նաեւ խմբագրական բնույթի փոփոխություններ:
Ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Ծովինար Վարդանյանի խոսքով ոլորտը նոր է մեր երկրի համար, եւ կարգավորումները դեռեւս կարող են փոփոխության ենթարկվել: Նշվել է, որ հարցի առնչությամբ քննարկումներ են եղել եւ միջգերատեսչական հանձնաժողով ստեղծելու հարցով Կառավարությանը դիմելու առաջարկ է հնչել: Միջգերատեսչական հանձնաժողովն անցումային փուլում կհասկանա առկա խնդիրները, որոնց բախվում է թե՛ տնտեսավարողը, թե՛ պետությունը:
Քննարկված հարցերի առնչությամբ ԱԺ գլխադասային հանձնաժողովները ներկայացրել էին դրական եզրակացություն:
Պատգամավորները քվեարկել են քննարկված բոլոր հարցերը: