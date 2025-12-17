National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
17.12.2025
Ազգային ժողովն ավարտել է արտահերթ նիստի աշխատանքը
Խորհրդարանը դեկտեմբերի 17-ի նիստում երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունելու համար քննարկել է մի շարք օրինագծեր:

««ՀՀ հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» 2024 թվականի փետրվարի 28-ի ՀՕ-104-Ն օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» եւ կից օրենսդրական փաթեթն առաջին ընթերցմամբ ընդունելուց հետո առաջարկներ չեն եղել:

«Կատարողական վարույթի մասին» օրենքում եւ կից ներկայացված օրենքներում փոփոխություններ նախատեսող օրենսդրական փաթեթի առնչությամբ եւս գրավոր առաջարկներ չեն եղել:

Առաջարկվում է ՔԿԱԳ համակարգը համայնքային ծառայությունից դարձնել քաղաքացիական ծառայություն: «Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման մասին» եւ կից օրենքներում փոփոխություններ եւ լրացումներ նախատեսող օրենսդրական փաթեթի առնչությամբ առաջարկվել է ենթաօրենսդրական ակտերի ընդունման ժամկետը կապել օրենքի ընդունման հետ, որ սեղմ ժամկետում հնարավոր լինի գործընթացն իրականացնել:

Առաջին ընթերցումից հետո գրավոր առաջարկներ չեն ներկայացվել նաեւ «Պետական նպաստների մասին» ու «Պետական կենսաթոշակների մասին» օրենքներում փոփոխություններ նախատեսող օրենսդրական փաթեթի վերաբերյալ:

««ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին» 2021 թվականի դեկտեմբերի 16-ի ՀՕ-397-Ն օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը քննարկման է ներկայացրել ՀՀ կադաստրի կոմիտեի նախագահ Սուրեն Թովմասյանը եւ պարզաբանել, որ այս փաթեթը չի անդրադառնում 2022 թվականից հետո կառուցված ինքնակամ շինություններին: Կառավարությունը կունենա լիազորություն՝ սահմանելու հանրային սեփականություն հանդիսացող պետական եւ համայնքային գույքերի ցանկը, որոնք հետագայում նաեւ օրինականացման ենթակա կլինեն:

ՀՀ ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արմեն Մկրտչյանը տեղեկացրել է, որ ««Ոստիկանության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին» եւ կից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթն առաջին ընթերցմամբ ընդունելուց հետո օրենսդրության որոշակիացմանը միտված փոփոխություններ են կատարվել: Դրանց համաձայն՝ ՆԳ նախարարը լիազորվել է գրասենյակում փրկարար ծառայողներ եւս նշանակելու, ինչպես նաեւ ոստիկանության ծառայողների համազգեստի նկարագիրը սահմանելու իրավասությամբ:

Առաջարկներ են ներկայացվել «Կրիպտոակտիվների մասին» եւ «Անկանխիկ գործառնությունների մասին» օրենքներում նոր կարգավորումներ առաջարկող օրենսդրական փաթեթն առաջին ընթերցմամբ ընդունելուց հետո: Այս մասին հայտնել է ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի տեղակալ Հովհաննես Խաչատրյանը:

Գործող օրենքով նախատեսվում էր, որ 2026 թվականի հունվարի մեկից կրիպտոակտիվներով բոլոր գործառնությունները պետք է լինեին անկանխիկ: Փոփոխությունների արդյունքում առաջարկվում է սահմանել երկու տարվա ժամանակահատված 2026 եւ 2027 թվականների համար, որ 300.000 դրամը չգերազանցող գործարքներն իրականացվեն կանխիկ եղանակով: Ըստ զեկուցողի՝ հետագայում այդ ռեժիմի պահպանման նպատակահարմարությունը հնարավոր կլինի քննարկել: 2026 թվականի ընթացքում տեղի է ունենալու լիցենզավորման գործընթաց: «2026 թվականի ընթացքում ընկերությունները կլիցենզավորվեն, 2027 թվականի ընթացքում՝ որպես լիցենզավորված ընկերություններ, գործունեություն կծավալեն, եւ այդ ընթացքում մենք, իրական կյանքում կարգավորելով ոլորտը, ծանոթանալով վիճակագրությանը, հարցին կանդրադառնանք անհրաժեշտության դեպքում»,- նշել է Հովհաննես Խաչատրյանը: Նա հավելել է, որ 300.000 դրամը չգերազանցող գործարքներն անպայման պետք է նույնականացված լինեն: Նույնականացման պահանջները վերաբերում են գործարքն իրականացնող անձին: Մինչեւ 2026 թվականի հունվարի վերջն այդ ընկերությունները պետք է Կենտրոնական բանկում ցուցակագրվեն՝ որպես օրենքի ընդունման պահի դրությամբ գործող կրիպտոակտիվների ծառայություն մատուցող ընկերություններ, որ անցումային շրջանի իրավունքներից կարողանան օգտվել եւ ծառայություններ մատուցել: Եղել են նաեւ խմբագրական բնույթի փոփոխություններ:

Ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Ծովինար Վարդանյանի խոսքով ոլորտը նոր է մեր երկրի համար, եւ կարգավորումները դեռեւս կարող են փոփոխության ենթարկվել: Նշվել է, որ հարցի առնչությամբ քննարկումներ են եղել եւ միջգերատեսչական հանձնաժողով ստեղծելու հարցով Կառավարությանը դիմելու առաջարկ է հնչել: Միջգերատեսչական հանձնաժողովն անցումային փուլում կհասկանա առկա խնդիրները, որոնց բախվում է թե՛ տնտեսավարողը, թե՛ պետությունը:

Քննարկված հարցերի առնչությամբ ԱԺ գլխադասային հանձնաժողովները ներկայացրել էին դրական եզրակացություն:

Պատգամավորները քվեարկել են քննարկված բոլոր հարցերը:

17.12.2025
Հանձնաժողովը դրական եզրակացություն է տվել «Կրիպտոակտիվների մասին» օրենքում առաջարկվող փոփոխություններին
ԱԺ ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովը դեկտեմբերի 17-ին երկրորդ ընթերցմամբ քննարկել է Կառավարության հեղինակած ««Կրիպտոակտիվների մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին» եւ ««Անկանխիկ գործառնությունների մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին» օրենքում լր...
17.12.2025
ԱԺ աշխատակազմի ղեկավար-գլխավոր քարտուղարը հանդիպել է ՀՀ-ում Շվեդիայի դեսպանի հետ
Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար-գլխավոր քարտուղար Դավիթ Առաքելյանը դեկտեմբերի 17-ին հանդիպել է մեր երկրում Շվեդիայի Թագավորության արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Եվա Սունդքվիստի հետ: Ողջունելով հյուրին խորհրդարանում՝ Դավիթ Առաքելյանը շնորհավորել է Եվա Սունդքվիստին մեր երկրում դիվանագիտական կարեւոր առաք...
17.12.2025
Առաջարկվում է ստեղծել ահազանգերի համար մեկ միասնական կառավարման կենտրոն
Պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի՝ դեկտեմբերի 17-ի արտահերթ նիստում երկրորդ ընթերցմամբ քննարկվել է ««Ոստիկանության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին» եւ կից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթը: ՀՀ ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արմեն Մկրտչյանը հիշեցրել է, որ օրենս...
17.12.2025
Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի արտահերթ նիստում երկրորդ ընթերցմամբ քննարկված օրենսդրական նախաձեռնությունները ստացել են դրական եզրակացություններ
««ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին» 2021 թվականի դեկտեմբերի 16-ի ՀՕ-397-Ն օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը երկրորդ ընթերցմամբ ներկայացրել է ՀՀ կադաստրի կոմիտեի ղեկավար Սուրեն Թովմասյանը Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի՝ դեկտեմ...
17.12.2025
Օրենսդրական փաթեթը ստացել է հանձնաժողովի դրական եզրակացությունը
ՀՀ ԱԺ տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովը դեկտեմբերի 17-ի արտահերթ նիստում երկրորդ ընթերցմամբ քննարկել է ««ՀՀ հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» 2024 թվականի փետրվարի 28-ի ՀՕ-104-Ն օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» եւ կից օրենքներում փոփոխություններ նախատեսող...
17.12.2025
Առաջարկվում է ընտանիքում ծնված երրորդ եւ հաջորդ յուրաքանչյուր երեխային տրվող աջակցությունը դարձնել պետական նպաստ
ՀՀ ԱԺ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովը դեկտեմբերի 17-ի արտահերթ նիստում երկրորդ ընթերցմամբ քննարկել է ««Պետական նպաստների մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» եւ ««Պետական կենսաթոշակների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենսդրական փաթեթը...
17.12.2025
Պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստ. ուղիղ հեռարձակում
Պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ուղիղ հեռարձակումը: ...
17.12.2025
Ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստ. ուղիղ հեռարձակում
Ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ուղիղ հեռարձակումը: ...
17.12.2025
Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստ. ուղիղ հեռարձակում
Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ուղիղ հեռարձակումը: ...
17.12.2025
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստ. ուղիղ հեռարձակում
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ուղիղ հեռարձակումը: ...
17.12.2025
Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստ. ուղիղ հեռարձակում
Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ուղիղ հեռարձակումը: ...
17.12.2025
ՀՀ ԱԺ աշխատակազմը հայտարարում է լրագրողների հավատարմագրում
ՀՀ ԱԺ աշխատակազմը 2025 թվականի դեկտեմբերի 10-ից 24-ը ներառյալ կիրականացնի ՀՀ Ազգային ժողովի 8-րդ գումարման 11-րդ նստաշրջանի գործունեությունը լուսաբանող լրագրողների հավատարմագրում: ՀՀ Ազգային ժողովում լրագրողների հավատարմագրման կարգի 5-րդ կետի համաձայն` լրագրողին հավատարմագրելու նպատակով լրատվական գո...
