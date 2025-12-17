Ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ուղիղ հեռարձակումը:
17.12.2025
Ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստ. ուղիղ հեռարձակում
17.12.2025
ԱԺ աշխատակազմի ղեկավար-գլխավոր քարտուղարը հանդիպել է ՀՀ-ում Շվեդիայի դեսպանի հետ
Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար-գլխավոր քարտուղար Դավիթ Առաքելյանը դեկտեմբերի 17-ին հանդիպել է մեր երկրում Շվեդիայի Թագավորության արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Եվա Սունդքվիստի հետ: Ողջունելով հյուրին խորհրդարանում՝ Դավիթ Առաքելյանը շնորհավորել է Եվա Սունդքվիստին մեր երկրում դիվանագիտական կարեւոր առաք...
17.12.2025
Առաջարկվում է ստեղծել ահազանգերի համար մեկ միասնական կառավարման կենտրոն
Պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի՝ դեկտեմբերի 17-ի արտահերթ նիստում երկրորդ ընթերցմամբ քննարկվել է ««Ոստիկանության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին» եւ կից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթը: ՀՀ ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արմեն Մկրտչյանը հիշեցրել է, որ օրենս...
17.12.2025
Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի արտահերթ նիստում երկրորդ ընթերցմամբ քննարկված օրենսդրական նախաձեռնությունները ստացել են դրական եզրակացություններ
««ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին» 2021 թվականի դեկտեմբերի 16-ի ՀՕ-397-Ն օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը երկրորդ ընթերցմամբ ներկայացրել է ՀՀ կադաստրի կոմիտեի ղեկավար Սուրեն Թովմասյանը Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի՝ դեկտեմ...
17.12.2025
Օրենսդրական փաթեթը ստացել է հանձնաժողովի դրական եզրակացությունը
ՀՀ ԱԺ տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովը դեկտեմբերի 17-ի արտահերթ նիստում երկրորդ ընթերցմամբ քննարկել է ««ՀՀ հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» 2024 թվականի փետրվարի 28-ի ՀՕ-104-Ն օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» եւ կից օրենքներում փոփոխություններ նախատեսող...
17.12.2025
Առաջարկում է ընտանիքում ծնված երրորդ եւ հաջորդ յուրաքանչյուր երեխային տրվող աջակցությունը դարձնել պետական նպաստ
ՀՀ ԱԺ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովը դեկտեմբերի 17-ի արտահերթ նիստում երկրորդ ընթերցմամբ քննարկել է ««Պետական նպաստների մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» եւ ««Պետական կենսաթոշակների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենսդրական փաթեթը...
17.12.2025
Պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստ. ուղիղ հեռարձակում
17.12.2025
Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստ. ուղիղ հեռարձակում
17.12.2025
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստ. ուղիղ հեռարձակում
17.12.2025
Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստ. ուղիղ հեռարձակում
